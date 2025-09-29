HOYSuscripcion LR Focus

Revelan que productor Christian Rodríguez padece de enfermedades crónicas que se complicarían por agresión de Gustavo Salcedo

La abogada del productor Christian Rodríguez dejó en shock al relatar que las enfermedades crónicas que padece su patrocinado se podrían agravar debido al fuerte golpe en la cabeza, además de las patadas, que le propinó Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla.

Christian Rodríguez denunció a Gustavo Salcedo. Foto: Composición LR/Captura/YouTube
El caso de agresión que involucra a Christian Rodríguez continúa generando conmoción, no solo por la violencia del ataque, sino también por las graves consecuencias que este podría acarrear para su salud. El pasado viernes 26 de septiembre, el productor televisivo fue brutalmente agredido por Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, cuando salía de un estudio de abogados en San Isidro, hecho que además dejó su vehículo dañado y le provocó una severa lesión en la cabeza.

La situación se torna aún más preocupante luego de que la abogada de Christian Rodríguez revelara, en comunicación con el programa 'América hoy', que su defendido padece de enfermedades crónicas previas, las cuales se habrían agravado producto del violento ataque. “Es una persona que tiene otras enfermedades crónicas, que todo esto (la golpiza) lo hacen aún más grave”, expresó. Además, indicó que Rodríguez teme seriamente por su vida y la seguridad de su familia.

PUEDES VER: Exponen videos inéditos de las cámaras de seguridad que captaron agresión de Gustavo Salcedo a productor Christian Rodríguez

Salud de Christian Rodríguez en riesgo tras agresión de Gustavo Salcedo

La agresión sufrida por Christian Rodríguez no solo le dejó visibles lesiones físicas, sino que también ha puesto en grave riesgo su salud general debido a condiciones médicas preexistentes. Así lo confirmó su abogada, Gabriela Navarro, quien conversó con el programa 'América hoy' y brindó detalles sobre el estado actual del productor.

“Christian se viene recuperando. Ha sido un golpe bastante fuerte, tanto físicamente como a nivel interno”, señaló la letrada, destacando que el daño va más allá de lo superficial y que su cliente continúa bajo observación médica.

Abogada de Christian Rodríguez se pronunció. Foto: 'América hoy'

Navarro también manifestó la profunda preocupación del productor por su integridad y la de sus seres queridos. “Él tiene mucho temor por su vida, por la de su familia. Como le digo, las amenazas no han sido solo contra él”, denunció, dejando entrever que existiría un trasfondo más complejo detrás del ataque.

Además, reveló que Christian Rodríguez debe continuar hoy con evaluaciones médicas relacionadas con las secuelas del ataque. “Todo este intento de atentado contra su vida es mucho más grave”, subrayó.

PUEDES VER: Esposa de productor Christian Rodríguez habla por primera vez tras violenta agresión de Gustavo Salcedo: 'Me miró de manera desafiante'

Maju Mantilla se pronuncia tras agresión de Gustavo Salcedo a Christian Rodríguez

Luego del fuerte incidente que involucra a su esposo, Gustavo Salcedo, la exreina de belleza Maju Mantilla rompió su silencio y se pronunció públicamente por primera vez sobre la agresión contra el productor Christian Rodríguez. En una breve, pero contundente declaración brindada al programa 'América hoy', la modelo de 41 años expresó su malestar emocional ante la difícil situación y agradeció la preocupación mostrada por el equipo periodístico.

"Buenos días, Verónica (Rondón). Muchas gracias por tu preocupación, la verdad, no me siento bien (...) Yo rechazo y condeno todo acto de violencia, ninguna agresión es justificable", manifestó la también conductora, dejando clara su posición frente a los hechos que han generado indignación pública.

