Durante la emisión del programa 'Nadie Se Salva' del 29 de septiembre, transmitido por el canal de YouTube de Carlos Orozco, varios panelistas reaccionaron ante la acusación de que Gustavo Salcedo, exproductor del espacio 'Arriba mi Gente', sería el agresor de Christian Rodríguez. El ataque ocurrió en San Isidro, frente a la esposa e hijo de Rodríguez. Entre los comentaristas, Jhovan Tomasevich, conocido artísticamente como Jhovan, expresó respaldo hacia las acciones de Salcedo, postura que provocó fuertes críticas en redes sociales.

"¿Dónde una persona interrumpe tu matrimonio, te deja en ridículo y te expone frente a todo el Perú, cómo quieres que reaccione? (…) A mí me hacen una cosa así, yo también, y me lo encuentro (…) ¿Me vas a decir que no existe gente que aprovecha esos bajones emocionales para entrar a tallar ahí y decir: ‘Uy, no te preocupes’, y aprovechar esa situación para hacerle el c......? Y si yo me encuentro con un fulano que me ha hecho esa h….., cada vez que lo vea, lo voy a quiñar."

Usuarios reaccionan al respaldo de Jhovan Tomasevich a Gustavo Salcedo

Los seguidores del pódcast reaccionaron de manera dividida ante las polémicas declaraciones de Jhovan. Algunos lo criticaron duramente con mensajes como: “Nada justifica la agresión; hacer el mal por mal solo empeora las cosas, deja que la justicia, tanto terrenal como divina, se haga cargo”, “Cada vez peor nuestra sociedad, en unos años escucharé peores justificaciones” o “Apología a la violencia”.

Otros, en cambio, respaldaron su postura con comentarios como: “Totalmente de acuerdo, con el orgullo herido reaccionaría así”, “Los hombres de la vieja escuela tienen razón, uno debe defender su honor” y “Concuerdo con ustedes, pero lo más sano es alejarse”.