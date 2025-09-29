HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Streamers

Jhovan Tomasevich muestra su respaldo a Gustavo Salcedo y en redes lo critican: "Nada justifica la agresión"

Jhovan opinó sobre la agresión en San Isidro contra el exproductor de 'Arriba mi Gente', Christian Rodríguez, quien señaló a Gustavo Salcedo, aún esposo de Maju Mantilla, como su agresor.

Jhovan Tomasevich muestra su respaldo a Gustavo Salcedo
Jhovan Tomasevich muestra su respaldo a Gustavo Salcedo | Foto: Composición LR/ YouTube - Carlos Orosco/ Difusión

Durante la emisión del programa 'Nadie Se Salva' del 29 de septiembre, transmitido por el canal de YouTube de Carlos Orozco, varios panelistas reaccionaron ante la acusación de que Gustavo Salcedo, exproductor del espacio 'Arriba mi Gente', sería el agresor de Christian Rodríguez. El ataque ocurrió en San Isidro, frente a la esposa e hijo de Rodríguez. Entre los comentaristas, Jhovan Tomasevich, conocido artísticamente como Jhovan, expresó respaldo hacia las acciones de Salcedo, postura que provocó fuertes críticas en redes sociales.

"¿Dónde una persona interrumpe tu matrimonio, te deja en ridículo y te expone frente a todo el Perú, cómo quieres que reaccione? (…) A mí me hacen una cosa así, yo también, y me lo encuentro (…) ¿Me vas a decir que no existe gente que aprovecha esos bajones emocionales para entrar a tallar ahí y decir: ‘Uy, no te preocupes’, y aprovechar esa situación para hacerle el c......? Y si yo me encuentro con un fulano que me ha hecho esa h….., cada vez que lo vea, lo voy a quiñar."

PUEDES VER: Maju Mantilla condena actitud de Gustavo Salcedo contra productor y revela si fue violento con ella: “Rechazo todo acto de violencia”

lr.pe

Usuarios reaccionan al respaldo de Jhovan Tomasevich a Gustavo Salcedo

Los seguidores del pódcast reaccionaron de manera dividida ante las polémicas declaraciones de Jhovan. Algunos lo criticaron duramente con mensajes como: “Nada justifica la agresión; hacer el mal por mal solo empeora las cosas, deja que la justicia, tanto terrenal como divina, se haga cargo”, “Cada vez peor nuestra sociedad, en unos años escucharé peores justificaciones” o “Apología a la violencia”.

Otros, en cambio, respaldaron su postura con comentarios como: “Totalmente de acuerdo, con el orgullo herido reaccionaría así”, “Los hombres de la vieja escuela tienen razón, uno debe defender su honor” y “Concuerdo con ustedes, pero lo más sano es alejarse”.

Notas relacionadas
Maju Mantilla rompe su silencio tras brutal agresión de su esposo Gustavo Salcedo al productor Christian Rodríguez: "No me siento bien"

Maju Mantilla rompe su silencio tras brutal agresión de su esposo Gustavo Salcedo al productor Christian Rodríguez: "No me siento bien"

LEER MÁS
Gustavo Salcedo habla por primera vez tras brutal agresión contra Christian Rodríguez, exproductor de Latina: "Bien merecido, ¿no crees?”

Gustavo Salcedo habla por primera vez tras brutal agresión contra Christian Rodríguez, exproductor de Latina: "Bien merecido, ¿no crees?”

LEER MÁS
Exponen videos inéditos de las cámaras de seguridad que captaron agresión de Gustavo Salcedo a productor Christian Rodríguez

Exponen videos inéditos de las cámaras de seguridad que captaron agresión de Gustavo Salcedo a productor Christian Rodríguez

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Milenka Nolasco se pronuncia tras infidelidad de Juanpa con joven ecuatoriana: "¿Quién es él y ella al lado mío?"

Milenka Nolasco se pronuncia tras infidelidad de Juanpa con joven ecuatoriana: "¿Quién es él y ella al lado mío?"

LEER MÁS
Youtuber Furrey cuenta cómo reaccionó a broma de Damián sobre perder su nacionalidad peruana: "Casi me da un infarto"

Youtuber Furrey cuenta cómo reaccionó a broma de Damián sobre perder su nacionalidad peruana: "Casi me da un infarto"

LEER MÁS
Joven ecuatoriana expone infidelidad de influencer Juanpa a Milenka Nolasco: "Me veía todos los días con él"

Joven ecuatoriana expone infidelidad de influencer Juanpa a Milenka Nolasco: "Me veía todos los días con él"

LEER MÁS
Alcalde de Ate, Franco Vidal, sorprende al aceptar entrevista a Curwen, pero pone estricta condición

Alcalde de Ate, Franco Vidal, sorprende al aceptar entrevista a Curwen, pero pone estricta condición

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

DT de Cienciano se sinceró sobre la expulsión de Eryc Castillo en el Alianza Lima vs Cienciano: “No creo que haya sido con mala intención”

La nueva avenida en Lima Este que será construida alterna a la vía de Evitamiento para no pagar peaje

Milett Figueroa sorprende al exponer detalles inéditos de su ruptura con Marcelo Tinelli y deja contundente mensaje: “No hay vuelta atrás”

Streamers

Milenka Nolasco se pronuncia tras infidelidad de Juanpa con joven ecuatoriana: "¿Quién es él y ella al lado mío?"

Youtuber Furrey cuenta cómo reaccionó a broma de Damián sobre perder su nacionalidad peruana: "Casi me da un infarto"

Joven ecuatoriana expone infidelidad de influencer Juanpa a Milenka Nolasco: "Me veía todos los días con él"

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

José Domingo y Rafael Vela evalúan renuncia al Ministerio Público ante persecución y hostigamiento

Arequipa: alcalde exige la renuncia del ministro Ángel Manero tras declaraciones sobre priorizar el agua para la minería

Hackean el diario El Peruano: "Cada muerto sin justicia es una cuenta pendiente que la historia no va a perdonar"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota