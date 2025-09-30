HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Ana Siucho sorprende a sus seguidores por cerrar sus redes sociales tras confesión de la madre de Edison Flores en la que confirmó que no veía a sus nietas

Alicia Peralta, madre de Edison Flores, reveló que llevaba tiempo sin ver a sus nietas, generando una ola de comentarios en redes.

El cierre de sus redes sociales fue una de las medidas que tomó Ana Siucho tras la confesión de la madre de su expareja, Edison Flores.
El cierre de sus redes sociales fue una de las medidas que tomó Ana Siucho tras la confesión de la madre de su expareja, Edison Flores. | Foto: composición LR/De Enganche/IG - Ana Siucho

La expareja del futbolista peruano Edison Flores volvió a estar en el ojo público tras las declaraciones de la madre del popular ‘Orejitas’, quien, en compañía de su hijo, confesó en el pódcast 'Denganche' que lleva un largo periodo sin poder ver a sus nietas. Ante esta revelación, y frente a la inminente avalancha de comentarios en su contra, Ana Siucho optó por cerrar sus redes sociales, lo que dejó a sus seguidores muy sorprendidos por las decisión que ha tomado.

La tristeza de la madre de Edison Flores por no ver a sus nietas

Alicia Peralta, con un rostro que reflejaba frustración y tristeza, explicó cómo se había sentido en los últimos meses, al ver que su hijo tampoco podía pasar tiempo de calidad con sus hijas. Además, reveló que procuraba acompañar al atacante de Universitario de Deportes en los partidos que debía disputar.

PUEDES VER: Edison Flores revela la difícil situación que vivió al estar alejado de sus hijas tras su separación con Ana Siucho: “Había perdido contacto”

''Yo traté de estar cerca de él, inclusive iba sola a todos los partidos y me quedaba hasta el último y nos íbamos juntos. Pasó un momento difícil, yo lo veía mal, pero son cosas que ya están pasando'', declaró entre lágrimas.

Además, no dejó pasar la oportunidad de recalcar que recientemente volvió a compartir momentos con ellas, hecho que calificó como especial y emotivo. Sus palabras generaron reacciones inmediatas entre los seguidores del jugador de Universitario de Deportes, quienes mostraron su apoyo a la familia.

PUEDES VER: Ana Siucho comparte conmovedor mensaje en medio de las revelaciones de Edison Flores sobre su separación: “Ojalá la vida sea más bonita”

"Ahora después de mucho tiempo he visto a mis nietas, han ido a visitarme a mi casa, hemos salido, la hemos pasado muy bonito estos últimos tiempos. No veía a mis nietas, ahora sí las veo, hago videollamadas y me siento feliz de ver a mis nietas'', declaró.

El cierre de las redes sociales de Ana Siucho

El testimonio de Alicia Peralta desató una ola de comentarios en redes sociales, lo que habría motivado a Ana Siucho a cerrar sus cuentas para evitar la exposición pública y proteger su vida privada. Esta decisión coincidió con la difusión del podcast conducido por los exarqueros peruanos José Carvallo y Diego Penny.

La cuenta de Ana Siucho no se encuentra disponible. Foto: IG

La cuenta de Ana Siucho no se encuentra disponible. Foto: IG

En su cuenta personal, Ana Siucho solía compartir fotos familiares y de sus proyectos personales, incluida su etapa de embarazo y su relación con Edison Flores. Poco después de anunciarse la ruptura definitiva, eliminó dichas imágenes. Actualmente, su perfil no está disponible, lo que evidencia que ha optado por alejarse del foco mediático tras las declaraciones de su exsuegra.

