Entretenimiento

Ana Siucho comparte conmovedor mensaje en medio de las revelaciones de Edison Flores sobre su separación: “Ojalá la vida sea más bonita”

Edison Flores confesó recientemente que su paz y tranquilidad se vieron destruidas a raíz de sus problemas familiares con Ana Siucho, su ahora expareja.  

Ana Siucho y Edison Flores tienen 35 y 31 años respectivamente. Foto: Composición LR/Instagram.
Ana Siucho y Edison Flores tienen 35 y 31 años respectivamente. Foto: Composición LR/Instagram.

Edison Flores habló por primera vez sobre su separación de Ana Siucho tras cinco años de matrimonio. El futbolista de Universitario confesó que esta situación familiar destruyó su paz y tranquilidad, y que por ello viene recibiendo ayuda de un coach y un psicólogo.

“Mi meta ahora es recuperar la confianza. Sentí que la había perdido, pero nunca dejé de trabajar. A veces uno trata de separar la vida personal de la profesional, pero hay momentos en que ambas se cruzan y eso complica todo”, contó al pódcast ‘Doble punta’

Publicación compartida por Ana Siucho. Foto: Instagram.

Publicación compartida por Ana Siucho. Foto: Instagram.

PUEDES VER: Edison Flores revela que su paz fue destruida por conflictos familiares y hace dura confesión: “A veces me siento triste”

lr.pe

¿Qué mensaje compartió Ana Siucho tras las declaraciones de Edison Flores sobre su situación personal?

Luego de las recientes declaraciones del futbolista, Ana Siucho publicó un emotivo mensaje que muchos usuarios interpretaron como una posible ‘respuesta’ a lo dicho por Flores, quien admitió estar atravesando un difícil momento personal.

"Ojalá de septiembre a diciembre, la vida sea más bonita", compartió la egresada en Medicina de 35 años en sus historias de Instagram.

Recordemos que el deportista oficializó el fin de su matrimonio con la madre de sus dos hijas el pasado 29 de junio de este año. En el comunicado no explicó los motivos de la separación, aunque sí aclaró que llevaban varios meses distanciados.

PUEDES VER: Magaly Medina critica a Edison Flores por decir que está “recuperando su confianza” tras su separación: “Nadie lo obligó a casarse”

lr.pe

Edison Flores tras su separación con Ana Siucho: “A veces me siento triste”

Edison Flores concedió una entrevista al pódcast ‘doble punta’, donde habló por primera vez sobre su ruptura con Ana Siucho. Reconoció que llegó un momento en el que necesitaba desahogarse y contarlo todo.  

“Soy una persona natural que a veces se siente triste y alegre también. Es difícil, aún más cuando somos muy callados, muy reservados, no queremos soltar y guardamos muchas cosas que son privadas, pero llega un momento en que debes soltar”, sostuvo el futbolista.

