Reimond Manco es uno de los jugadores que pasó por Alianza Lima siendo un hincha confeso del club íntimo. El popular 'Rei' debutó como profesional en el equipo victoriano y tuvo dos etapas en la institución. Recientemente, en uno de los recientes episodios del programa 'Denganche', el exjotita reveló que fue hincha de Universitario cuando era pequeño. Incluso, contó que se ponía la camiseta crema y acudía a Campo Mar en busca de autógrafos de sus ídolos.

Pese a ello, Manco explicó que su hinchaje por Universitario se desvaneció cuando no recibió la beca que esperaba tras ser parte de las divisiones menores del club. Este hecho lo llevó a unirse a Alianza Lima, donde finalmente encontró su lugar.

La infancia de Reimond Manco y su hinchaje pasajero por Universitario

"Yo de chibolito, cuando tenía 9 años, yo era hincha de la ‘U’. Sí, yo me ponía mi polito, me iba a Campo Mar a pedir fotos, tengo fotos de Ciurlizza con polo de la 'U'. No sé si lo había contado, pero de muy pequeño era hincha. (...) Después fui a Alianza. Llegué a Alianza, ahí me formé y ya me hice hincha de Alianza y del Boys también porque mi abuelo, de muy niño, me llamaba al estadio a verlo a Boys", contó.

El ahora comentarista deportivo reconoció que tiene un cariño especial por Sport Boys, pero que es fan de los íntimos. Manco contó que su alejamiento con Universitario se dio porque no le dieron una beca para seguir desarrollando su talento.

"Mi hinchaje al Boys es más familiar, pero hincha, sí, de Alianza. De la 'U' pierdo el hinchaje porque me llevaron a las menores y no me quisieron becar, o sea, me dijeron que no había beca. O sea, quedé, pero me dijeron que no había beca y me fui a Alianza", rememoró.

Reimond Manco en su primera etapa con Alianza Lima. Foto: difusión

Reimond Manco debutó en el fútbol peruano con Alianza Lima

Reimond Manco tuvo su primera aparición en la élite del fútbol peruano en 2007 con Alianza Lima, club en el que más adelante volvió para tener otra etapa.