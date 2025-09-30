Edison Flores reveló la situación que vivió cuando estuvo alejado de sus hijas tras separación con Ana Siucho. | Foto: Composición LR/ YouTube

Edison Flores, junto con su madre Alicia Peralta, fue el último invitado en el programa deportivo de YouTube 'Denganche', conducido por los exarqueros peruanos Ricardo Carvallo y Diego Penny. Durante la transmisión, se abordaron diversos temas relacionados tanto con la vida futbolística del delantero de Universitario de Deportes como con su vida personal.

Precisamente, sobre ese último tema, se conversó acerca de su separación con Ana Siucho, madre de sus hijas. Penny le recordó que, en su momento, él había mencionado que no veía a sus hijas y que comprendía lo complicado que podía ser esa situación para un padre de familia. Al preguntarle cómo afronta actualmente ese momento difícil tras su divorcio, el popular 'Orejas' declaró: “La verdad, está mejorando. Está cambiando y me siento mejor”.

¿Qué dijo Edison Flores al estar alejado de sus hijas tras su separación con Ana Siucho?

"Había perdido contacto porque soy una persona solitaria", mencionó Flores. Asimismo, el futbolista peruano recalcó que también se había alejado de su familia y que, poco a poco, ha retomado la comunicación con ellos. "Cuando uno es jugador, quiere guardarse todas sus cosas", añadió. Los conductores coincidieron con sus palabras y señalaron que no siempre se puede rendir en la mejor forma.

Por otra parte, más allá de la ruptura entre Flores y Siucho, la madre del futbolista también resaltó cómo esta situación afectó su vida personal, ya que estuvo un tiempo sin poder ver a sus nietas. Sin embargo, gracias a las visitas y videollamadas, aseguró que ha recuperado la cercanía con ellas y se mostró feliz de poder compartir nuevamente esos momentos.

Como se recuerda, el anuncio de la separación se dio el 29 de junio de este año por el mismo Edison Flores, a través de un comunicado publicado en redes sociales. En el mensaje, el futbolista resaltó que llevaban separados desde hacía algunos meses.