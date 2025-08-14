Ana Siucho sorprendió a sus seguidores al presentarse este jueves 14 de julio en el Estadio Monumental junto a sus hijas para alentar a Edison Flores durante el partido de Universitario contra Palmeiras por los octavos de final de la Copa Libertadores. Esta fue la primera vez que la médico acompaña al futbolista públicamente tras el fin de su matrimonio. A través de sus redes sociales, compartió varias fotografías de las pequeñas luciendo la camiseta crema, mostrando con orgullo y cariño este emotivo momento familiar.

La expareja del futbolista se encuentra en Perú tras varios meses de distanciamiento de Flores y más de un mes después de que el jugador anunciara públicamente el fin de su matrimonio. Su presencia en el estadio fue interpretada como un gesto de unión y madurez, demostrando que, pese a la separación, prioriza la relación de su expareja con sus hijas y el bienestar de las menores.

Ana Siucho en el Monumental. Foto: Instagram

El mensaje de Edison Flores tras el final de su matrimonio con Ana Siucho

Edison Flores volvió a activar sus redes sociales y llamó la atención al publicar un reflexivo mensaje. “Y un día te das cuenta de que no era el éxito lo que más llenaba, ni tener todo bajo control. Que lo más valioso era despertarte en paz, comer sin culpa, decir que no sin miedo, respirar hondo y sentir que estás aquí, presente. Que era quedarte en silencio y sentirte bien con eso. Abrazar más, soltar más. Tener menos cosas, pero más calma. Sentirte libre, aunque no tengas todas las respuestas”, se puede leer en su publicación.

Como se recuerda, tras anunciar su separación, el jugador de Universitario decidió desactivar su cuenta de Instagram y, después de más de un mes, regresó a las redes. Su mensaje generó curiosidad, ya que muchos interpretaron que ‘Orejitas’ dejaba entrever que no se sentía en paz con la relación que mantenía con la madre de sus dos hijas.

Edison Flores anunció el final de su matrimonio con Ana Siucho

El pasado 29 de junio de 2025, Edison Flores confirmó públicamente el fin de su matrimonio con Ana Siucho, tras más de diez años juntos. Aunque la noticia sorprendió a muchos, los rumores de crisis ya circulaban desde 2024, y el futbolista decidió finalmente aclarar la situación. “Por medio del presente, quiero hacer de conocimiento público que estoy separado desde hace unos meses atrás”, señaló al inicio de su mensaje.

A pesar de la ruptura, ‘Orejitas’ dejó claro que su prioridad sigue siendo el bienestar de sus hijas. “Sin embargo, continuamos trabajando en conjunto en la crianza y bienestar de nuestras hijas”, añadió. Además, pidió respeto para todas las partes involucradas y adelantó que no hará más comentarios sobre el tema: “Agradezco de antemano el respeto a la privacidad de mi familia y la mía en este momento. No realizaré más comentarios al respecto”, concluyó.