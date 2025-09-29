Jefferson Farfán se va del Perú tras fuertes confesiones de su primo 'Cri Cri' en 'El valor de la verdad'

Tras varios días de silencio mediático, Jefferson Farfán reapareció en redes sociales con un mensaje claro: se encuentra fuera del país. Esta decisión ocurre justo después de la polémica entrevista que ofreció su primo, Christian Martínez Guadalupe, conocido como ‘Cri Cri’, en el programa ‘El valor de la verdad’, donde hizo duras declaraciones que vinculan al exseleccionado nacional y al caso de abuso sexual por el cual fue llevado a prisión.

El viaje del exfutbolista ha generado diversas especulaciones en el entorno público y mediático, sobre todo por el momento en que se da: apenas horas después de la emisión del programa conducido por Beto Ortiz. Mientras tanto, Farfán no ha dado declaraciones directas sobre las afirmaciones de su familiar, aunque su publicación en Instagram parece marcar distancia del conflicto.

TE RECOMENDAMOS REIKI: El arte de SANAR con ENERGÍA | AstroMood

Jefferson Farfán parte rumbo a Argentina. Foto: Captura Instagram

Jefferson Farfán viaja a Argentina con Roberto Guizasola

El pasado 29 de septiembre, Jefferson Farfán compartió en su cuenta oficial de Instagram una fotografía junto a su amigo y excompañero de la selección, Roberto Guizasola, confirmando que se encuentra en Argentina. Ambos forman parte del equipo del programa digital 'Enfocados', por lo que el viaje podría estar relacionado con nuevos proyectos para ese espacio.

“¡Arrancamos! ¿Primera parada? Argentina. ¿Y después? ¡No están preparados!”, fue la frase que acompañó la publicación realizada desde la cuenta de 'Enfocados'. Aunque no se brindaron mayores detalles sobre la agenda del viaje, los seguidores especulan que podría tratarse de una gira internacional del programa, o bien una forma de alejarse temporalmente del escándalo familiar que ha tomado relevancia en medios nacionales.

'Cri Cri', primo de Farfán, participó en 'El valor de la verdad'

La noche del domingo 28 de septiembre, el programa ‘El valor de la verdad’ volvió a la pantalla con una edición que generó controversia desde su anuncio: Christian Martínez Guadalupe, alias ‘Cri Cri’, primo de Jefferson Farfán, se sentó en el sillón rojo para dar su versión sobre la acusación de violación que enfrenta desde hace algunos años.

Mira lo último de FULLMOOD De lunes a viernes a las 10:20 a.m. Ver ahora

Durante su participación, ‘Cri Cri’ no solo defendió su inocencia alegando irregularidades en el proceso legal, sino que también aseguró que su primo intentó perjudicarlo. Según sus declaraciones, Farfán habría dicho públicamente que le habían informado sobre un supuesto consumo de drogas por parte de su primo, algo que Martínez negó tajantemente.