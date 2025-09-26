HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Magaly Medina indignada con abogado de Jefferson Farfán tras exponer detalles del caso de violación sexual: "Fuera de lugar"

El abogado de la familia de Jefferson Farfán expuso la identidad de la víctima de abuso sexual, además de mensajes claves en el caso, lo cual, desató la fuerte crítica de Magaly Medina

Abogado de familia de Jefferson Farfán busca impedir participación de 'Cri Cri' en EVDLV. Foto: Composición LR/Captura/YouTube/Captura/'Magaly TV, la firme'
Abogado de familia de Jefferson Farfán busca impedir participación de 'Cri Cri' en EVDLV. Foto: Composición LR/Captura/YouTube/Captura/'Magaly TV, la firme'

La reciente aparición del abogado Javier Muñoz, representante legal de la familia de Jefferson Farfán, en el programa ‘Amor y fuego’ ha generado una fuerte ola de críticas, especialmente por parte de Magaly Medina. Durante la emisión del jueves 25 de septiembre de 'Magaly TV, la firme', la conductora expresó su total indignación tras la exposición pública de conversaciones privadas entre la presunta víctima de violación sexual y Christian Martínez Guadalupe, conocido como ‘Cri Cri’. Según la presentadora de ATV, el hecho de que el abogado haya revelado no solo los chats, sino también la identidad de la víctima, resulta absolutamente inapropiado y reprobable.

“Es una cosa que no voy a poner lo que él dijo al aire, porque ya de por sí me parece que es bastante fuera de lugar lo que dijo”, sentenció Magaly Medina, visiblemente molesta por el tratamiento del caso en televisión abierta. La periodista cuestionó duramente la manera en que se están manejando los aspectos legales y mediáticos del proceso, resaltando la gravedad de exponer información sensible sin considerar el daño que esto podría causar a la denunciante.

PUEDES VER: Productora Verónica Alcántara lee en vivo carta notarial que Jefferson Farfán le envió a ‘Cri Cri’ advirtiéndole por su presencia en ‘EVDLV’

lr.pe

Magaly Medina recomienda a Jefferson Farfán despedir al abogado de su familia

Durante su programa, Magaly Medina fue tajante al calificar como “inadmisible” la actitud del abogado Javier Muñoz, tras su participación en 'Amor y fuego'. Según la conductora, la forma en que el letrado expuso detalles explícitos del caso —incluyendo términos como "líquidos seminales" y "penetración"— supera cualquier límite ético, más aún cuando ningún otro medio de comunicación había llegado a ese nivel de exposición.

“Nosotros con la denuncia ni siquiera la leímos al aire. Nunca mencionamos el nombre de la supuesta víctima, no dimos a conocer la identidad”, aseguró Medina, destacando que, hasta ese momento, la prensa había mostrado respeto y prudencia ante la delicadeza del caso.

Lo que más indignó a Magaly fue el hecho de que el abogado, que supuestamente representa los intereses de la familia Farfán, terminó exponiendo a la víctima en televisión nacional. “Él dice ‘lo que tememos es que este fin de semana se conozca el nombre de mi patrocinada’ y después le dice a Gigi ‘lee esto’... y en la parte que lee, pues obviamente se señalaba la identidad de la supuesta víctima”, explicó.

Por ello, Medina no dudó en recomendar públicamente a Jefferson Farfán que se deshaga de su actual representante legal: “Yo que Farfán, lo despido”.

PUEDES VER: Beto Ortiz desafía a Jefferson Farfán con fuerte advertencia por intentar cancelar 'EVDLV' con ‘Cri Cri’: 'Ni Cristo puede impedirlo'

lr.pe

Chats entre Jefferson Farfán y su primo 'Cri Cri'

En medio de la polémica, Javier Muñoz también reveló un intercambio de mensajes entre Jefferson Farfán y su primo Christian Martínez Guadalupe, conocido como ‘Cri Cri’, ocurrido pocas horas después del presunto abuso sexual denunciado por una joven de 19 años. Según lo expuesto en el programa 'Amor y fuego', el exfutbolista habría cuestionado directamente a su primo por lo sucedido en su domicilio, lo que sugiere que la 'Foquita' habría tenido conocimiento de los hechos desde un primer momento.

En la conversación presentada, ‘Cri Cri’ intentó justificarse con argumentos que generaron aún más indignación: “¿Qué hablas primo? ¿Sangre de dónde? Tiene que haber toque de hombre a mujer y eyaculación”, fue uno de los mensajes leídos por Gigi Mitre antes de ser interrumpida por el propio abogado. “Él sabía que, sin eyaculación, ¿no hay abuso? Eso fue el mismo día, a las 8:00 a.m.”, comentó Muñoz, intentando reforzar su postura legal.

