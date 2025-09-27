HOYSuscripcion LR Focus

Ocho heridos por represión policial durante manifestaciones
Espectáculos

Ignacio Baladán sufre percance con su hijo en plena transmisión en vivo y usuarios reaccionan: "Se le borró la sonrisa"

Ignacio Baladán vivió un inesperado incidente con su hijo Lucca, lo que sorprendió a su pareja La Segura y desató reacciones entre sus seguidores en redes sociales.

Ignacio Baladán reside en Colombia junto con La Segura y su hijo. Foto: composición LR/TikTok
Ignacio Baladán reside en Colombia junto con La Segura y su hijo. Foto: composición LR/TikTok

Ignacio Baladán protagonizó un inesperado momento durante una de sus transmisiones en vivo en TikTok junto a su pequeño hijo Lucca, fruto de su relación con la influencer colombiana La Segura. El exchico reality, que suele compartir pasajes de su vida como padre primerizo, terminó sorprendido cuando su bebé lo vomitó mientras lo tenía cargado sobre sus hombros.

“Lo vomitó otra vez, amor, así no es”, se escucha decir a La Segura, sorprendida por la escena que rápidamente desató las risas y reacciones de los usuarios conectados. Frases como “Se le borró la sonrisa”, “Crónicas de papás primerizos” y “Eso es para que lo dejen quieto” inundaron las redes sociales tras compartir el video.

PUEDES VER: Muere Camucha Negrete, reconocida actriz peruana, a los 80 años tras batallar contra enfermedad hepática

Ignacio Baladán impensado momento con su hijo en vivo

El incidente ocurrió cuando el exintegrante de 'Esto es guerra', cargando a su hijo sobre los hombros y dándole vueltas, no imaginó que el pequeño vomitaría por segunda vez esa misma noche. Aunque en un inicio mostró preocupación por el estado del bebé, el también empresario no pudo contener la risa ante la espontánea travesura de Lucca, que terminó robándose la atención de todos los espectadores.

El video fue compartido en las plataformas sociales del propio Ignacio Baladán, donde rápidamente acumuló comentarios y reacciones de sus seguidores, quienes no dudaron en destacar su papel como padre primerizo. Cabe recordar que recientemente el uruguayo y La Segura celebraron en Lima la presentación oficial de su hijo ante familiares, amigos y personalidades de la farándula peruana como Yaco Eskenazi, María Pía Copello, Alejandra Baigorria y Mario Hart.

PUEDES VER: Doña Charo confiesa el desgarrador momento en que temió por la vida de Jefferson Farfán: 'Ya viví bastante, mi hijo no'

