El adiós a Camucha Negrete: Rodrigo González, Gisela Valcárcel, Cecilia Bracamonte y más artistas la despiden con emotivos mensajes

La primera actriz nacional Camucha Negrete, reconocida por su impecable trayectoria en el teatro, cine y televisión, falleció a los 80 años la madrugada del sábado 27 de septiembre tras una afección hepática que se agravó con el tiempo. Su partida ha causado gran pesar en el mundo artístico y cultural del Perú, donde colegas, amigos y seguidores la recuerdan como una mujer llena de talento, profesionalismo y calidez humana.

Figuras del espectáculo como Rodrigo González, Gisela Valcárcel, Cecilia Bracamonte, Regina Alcóver y Connie Chaparro compartieron sentidos mensajes de despedida a través de redes sociales. Cada uno resaltó la calidad artística y personal de Negrete, quien dedicó su vida a los escenarios y dejó un legado imborrable en la memoria de miles de peruanos.

TE RECOMENDAMOS Cómo interpretar tu CARTA ASTRAL paso a paso | ASTROMOOD

Artistas se despiden de Camucha Negrete

Rodrigo González: "Me quedo con este abrazo en el alma"

El conductor Rodrigo González, conocido como “Peluchín”, fue uno de los primeros en pronunciarse tras la partida de Camucha Negrete. Él recordó con cariño el último encuentro que tuvo con la actriz, a quien visitó en su despedida de los escenarios por recomendación médica.

“Me quedo con este abrazo en el alma. Con tus generosas palabras y audios que ahora vuelvo a oír como una forma de sentir que no te has ido tan pronto. Gracias por tu generosidad, tu calidez, tu increíble ánimo, tu fuerza, tu profesionalismo, siempre contagiando e irradiando tu luz a quienes tuvimos el privilegio de conocerte”, escribió el conductor en sus redes.

Gisela Valcárcel: "Nos deja tan lindos recuerdos"

La conductora de televisión Gisela Valcárcel también expresó su tristeza por la partida de Camucha Negrete. A través de sus historias en Instagram, confesó que no suele pronunciarse en público cuando personas cercanas fallecen, pero que la noticia la había conmovido profundamente.

“No suelo comentar o hacer post cuando las personas que conozco y quiero parten, pero hay momentos especiales como este. Me acabo de enterar de la partida de nuestra Camucha Negrete. ¡Uf! Nos deja como preguntándonos: ¿qué fue? Dios quiso acercar a una mujer bella, hermosa por dentro y por fuera rápidamente”, señaló al inicio de su mensaje.

La 'Señito' también destacó la pasión de Negrete por su trabajo y la importancia de la familia en su vida. “Que en paz descanse esta mujer que nos deja tan lindos recuerdos y que siempre priorizó a su familia y quiso tanto lo que hacía. Una mujer llena de sueños e ilusiones que hoy está en la eternidad”, concluyó.

Cecilia Bracamonte: "Hasta siempre, Camucha querida"

La actriz Regina Alcóver recordó con nostalgia los años en que compartió escenario con Camucha Negrete. En su mensaje, evocó la obra “No hay edad para el amor” presentada en el Teatro Segura durante 1975-1976 y las múltiples experiencias artísticas que vivieron juntas.

“Hasta siempre, Camucha querida. En esta obra de la foto estás en primer plano. No hay edad para el amor en el Segura 75/76 y son varios los que ya no están. Haré mi oración de cada día en tu nombre, dándote las gracias por esa compañera maravillosa que fuiste, siempre ejemplar ser humano y amiga de verdad”, expresó Alcóver.

Despedida de Camucha Negrete. Foto: captura/Facebook

Connie Chaparro: "Gracias por tu cariño siempre"

La actriz y conductora Connie Chaparro también dedicó unas palabras a Camucha Negrete, resaltando su energía, alegría y espíritu inspirador.

“Camuchita querida, vuela alto. Mis más sinceras condolencias para su hermosa familia que la cuidó con tanto amor y dedicación siempre. La vamos a extrañar muchísimo. Gracias Camuchita por ser inspiración para muchos con tu alegría enorme y ganas de vivir. Gracias por tu cariño siempre”, manifestó.

Mensaje de Connie Chaparro.Foto: captura/Instagram

Regina Alcóver: "Gran ser humano, gran persona..."

La cantante criolla Cecilia Bracamonte confesó sentirse profundamente afectada por la noticia. Su mensaje reflejó el dolor de haber perdido a una amiga y colega con la que compartió años de escenarios.

Mira lo último de FULLMOOD De lunes a viernes a las 10:20 a.m. Ver ahora

“Abrir los ojos y encontrarse con la terrible noticia del fallecimiento de Camucha Negrete nos deja sin piso y con el corazón hecho pedazos. Gran ser humano, gran persona, gran compañera y entre tantas muchas otras cosas, una grande de la escena nacional e internacional. Esta noticia nos deja sin palabras y solo podemos decir: DEPS y QDDGS querida Camuchita. Mi más sentido pésame a toda la familia”, expresó Bracamonte.