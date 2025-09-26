¿Quién fue ‘Muñequita Flor de Bolivia’, la famosa cantante que murió en el accidente de Moquegua?

La ‘Muñequita Flor de Bolivia’ murió el miércoles 24 de septiembre en un accidente de tránsito ocurrido en la vía Interoceánica, en Moquegua, anunció la Policía Nacional. La cantante viajaba en un miniván acompañada de sus músicos y su madre cuando, de manera repentina, la unidad impactó contra dos vehículos de carga pesada en la carretera Puno-Moquegua. Su destino era Tacna, Candarave, con el fin de participar en la fiesta patronal de la Virgen de las Mercedes.

La estrella de la música vernacular tenía apenas 23 años y un prometedor futuro artístico. Su fallecimiento, junto a la de su madre, han generado conmoción y tristeza entre sus seguidores de Bolivia y el sur del Perú, donde era considerada una de las máximas figuras musicales. El accidente, que aún es materia de investigación por parte de la Policía Nacional, dejó el saldo de 14 muertos y varios heridos.

¿Quién fue ‘Muñequita Flor de Bolivia’, artista que murió en un accidente de tránsito en Moquegua?

El nombre real de la ‘Muñequita Flor de Bolivia’ era Felicia Isabel Mendoza Aruquipa. Inició su carrera musical en el folclore boliviano, donde su talento sobre el escenario le permitió ganarse el cariño del público, especialmente en la región Puno.

Su voz y estilo llegaron a ser comparados con la inolvidable Muñequita Sally (Flor Quispe), quien también perdió la vida en un trágico accidente automovilístico en mayo de 2007, hecho que enlutó el folclore peruano.

Entre los grandes éxitos de Muñequita Flor de Bolivia destacan ‘Asesino de amor’, ‘Celoso eres tú’, ‘Mil años’ y ‘La vida es una sola’.

A la Muñequita Flor de Bolivia le faltaban dos meses para graduarse

La hermana de la fallecida ‘Muñequita Flor de Bolivia’ reveló que la cantante estaba cursando los últimos meses de su carrera universitaria y que, gracias a su trabajo en los escenarios, lograba solventar sus gastos académicos. Sin embargo, precisó que solo le faltaban dos meses para graduarse.

“Le faltaban dos meses para terminar su carrera. Tal vez por eso ha ido a buscar alguna entrada para sus gastos de la universidad”, relató la familiar.