Espectáculos

Muere el animador Alex León, exintegrante del grupo de la Muñequita Milly, en un trágico accidente en Moquegua

Recordado por su paso en el grupo de la Muñequita Milly, Alex León falleció en un trágico accidente en Moquegua, dejando en la orfandad a dos pequeños hijos.

Exanimador de la Muñequita Milly deja a dos hijos en la orfandad. Foto: composición LR/difusión/Facebook
Exanimador de la Muñequita Milly deja a dos hijos en la orfandad. Foto: composición LR/difusión/Facebook

El folclore peruano está de luto. El animador Alex León, recordado por su paso en el elenco de la fallecida Muñequita Milly, perdió la vida la noche del miércoles 24 de setiembre en un accidente de tránsito ocurrido en la carretera Binacional Moquegua–Puno. El hecho, registrado alrededor de las 7:00 p. m., dejó como saldo 13 fallecidos y 3 heridos.

“Un hermoso recuerdo junto a nuestra Muñequita Milly, una amistad sincera y real, momentos únicos vividos durante los casi 8 años de experiencias”, escribió hace poco León en sus redes sociales, recordando a la cantante con quien compartió escenario. Sus seguidores ahora lamentan su partida y lo recuerdan como uno de los animadores más queridos del género folclórico.

Muñequita Milly y los músicos. Foto: difusión/Full Ritmo

Muñequita Milly y los músicos. Foto: difusión/Full Ritmo

Fallece Alex León, exintegrante del elenco de la Muñequita Milly

Alex León, nacido en Juliaca, se ganó un lugar importante dentro del grupo de la Muñequita Milly. Tras la partida de la cantante, continuaba su trayectoria artística en la agrupación Wilfredo y el legado de Flor Sheiza, liderada por Wilfredo Quispe Gaspar, viudo de la artista Flor Sheiza Quispe Sucapuca.

El animador deja en la orfandad a dos pequeños hijos, lo que ha intensificado el pesar entre familiares, amigos y colegas del ambiente musical. En redes sociales, varios usuarios expresaron que Alex León se reencontrará con la fallecida cantante, con quien compartió escenario durante casi 10 años.

Accidente enluta al folclore peruano y boliviano

El accidente se produjo en la carretera Binacional, a la altura de Torata, en Moquegua. Una miniván en la que viajaban integrantes de las agrupaciones bolivianas La Voz Inquebrantable Muñequita Flor’s y La Nueva Tendencia Musical de Bolivia impactó contra dos camiones, truncando su viaje hacia la provincia de Candarave, Tacna, donde tenían prevista su primera presentación artística en la fiesta patronal de la Virgen de las Mercedes.

La tragedia cobró la vida de dos músicos bolivianos. El triple impacto movilizó a efectivos de la Policía de Carreteras, brigadas del SAMU y compañías de bomberos, quienes trabajaron para rescatar a los heridos y trasladarlos a la posta de salud de Titire. La emergencia se extendió hasta la madrugada, mientras se esperaba la intervención del Ministerio Público para el levantamiento de los cuerpos.

