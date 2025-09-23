HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Balean a Dreyner Urbina, hijo de Silverio Urbina: joven de 20 fue atacado en Puente Piedra

Dos delincuentes en moto habrían realizado por lo menos 9 disparos. Dreyner Urbina, futbolista e hijo del cantante Silverio Urbina, fue llevado rápidamente a un centro de salud, donde recibió atención médica.

Silverio Urbina no se ha pronunciado sobre el ataque a su hijo.
Silverio Urbina no se ha pronunciado sobre el ataque a su hijo. | Foto: Soundcloud

Dreyner Urbina, hijo del reconocido cantante de música folclórica Silverio Urbina, fue víctima de un ataque armado por parte de dos delincuentes, quienes abrieron fuego cuando se encontraba con dos personas, entre ellas un menor de edad, en la vía pública en Puente Piedra. El hecho ocurrió la noche del domingo 21 de septiembre, de acuerdo con medios locales.

El joven de 20 años, quien se desempeña como futbolista para equipos en la Copa Perú, fue impactado en la rodilla izquierda. Los agresores, que se desplazaban en una motocicleta, abrieron fuego repentinamente contra Dreyner y escaparon del lugar.

lr.pe

Balean a Dreyner Urbina, hijo de Silverio Urbina

De acuerdo con el diario Trome, los atacantes dispararon al menos nueve veces antes de escapar en una motocicleta. Aunque no se ha precisado cuántos proyectiles impactaron directamente a Dreyner, se indica que su rodilla izquierda se vio afectada. El hijo de Silverio Urbina fue auxiliado y llevado a un establecimiento de salud, donde recibió intervención médica y permanece en proceso de recuperación.

Según información del medio, Dreyner había dejado a su enamorada en su casa ubicada en Puente Piedra; luego se dispuso a comer hamburguesas en una esquina próxima con dos acompañantes, entre ellos un adolescente de 17 años y un joven de 22, cuando fue atacado por los dos delincuentes.

lr.pe

Investigación policial tras ataque a balazos a Dreyner Urbina, hijo del cantante Silverio Urbina

La Policía Nacional ha iniciado las investigaciones para esclarecer el móvil del ataque y determinar si está relacionado con un amedrentamiento o un ajuste de cuentas. Hasta el momento, agentes de la Depincri de Puente Piedra no han identificado a los responsables del atentado.

Por su parte, la familia Urbina ha optado por mantener la reserva mientras avanzan las diligencias. Silverio Urbina, conocido por su trayectoria en la música andina, no ha emitido declaraciones públicas.

