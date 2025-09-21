HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Marcha de la Generación Z: continúan las protestas contra Boluarte y Congreso
Marcha de la Generación Z: continúan las protestas contra Boluarte y Congreso     Marcha de la Generación Z: continúan las protestas contra Boluarte y Congreso     Marcha de la Generación Z: continúan las protestas contra Boluarte y Congreso     
Espectáculos

Viuda del ‘Ruso’ Flores conmueve con desgarrador mensaje en el cumpleaños del cantante: “No podré ver tu carita feliz”

Paul Flores, cantante de Armonía 10 que fue abatido por extorsionadores en SJL, hubiera cumplido el domingo 21 de septiembre, 41 años. Su esposa, Carolina Jaramillo, lo recordó a través de un comunicado.

Paul 'Ruso' Flores y Carolina Jaramillo tuvieron un hijo en común. Foto: Instagram.
Paul 'Ruso' Flores y Carolina Jaramillo tuvieron un hijo en común. Foto: Instagram.

Carolina Jaramillo, cantante y viuda de Paul Flores, recordado vocalista de Armonía 10 asesinado el pasado 16 de marzo en San Juan de Lurigancho tras recibir dos disparos de extorsionadores, dedicó un conmovedor mensaje por el cumpleaños número 41 del padre de sus hijos, que debía haberse celebrado el domingo 21 de septiembre.

En el comunicado, Jaramillo recordó al ‘Ruso’ como el gran compañero de toda su vida, resaltando el vacío que dejó su partida. “Hoy es un día lleno de emociones difíciles de explicar… tu cumpleaños, mi amor. Desde que amaneció siento un vacío enorme porque sé que no podré verte soplar las velas, ni entregarte tus regalos como tanto me gustaba hacerlo, sorprenderte y ver tu carita feliz. Ese momento era mío, nuestro, y hoy me duele que no pueda repetirse”, escribió.

TE RECOMENDAMOS

LUCRECIA BLACK y JHAN SANDOVAL revelan todos los SECRETOS de los AMARRES | AstroMood
Comunicado compartido por Carolina Jaramillo por cumpleaños de su esposo Paul Flores. Foto: Facebook.

Comunicado compartido por Carolina Jaramillo por cumpleaños de su esposo Paul Flores. Foto: Facebook.

PUEDES VER: Carolina Jaramillo, viuda de Paul Flores se prepara para su primer concierto en Lima: "Celebrar nuestros logros"

lr.pe

Carolina Jaramillo expone su sufrimiento ante la ausencia de Paul Flores

En otra parte de su extensa misiva, Carolina Jaramillo expresó el dolor que siente al no tener al lado a su esposo para celebrar juntos criar al pequeño que ambos tuvieron en común. “Me duele profundamente tu ausencia, pero también me aferro a la misión que me dejaste: cuidar de nuestro hijo, guiarlo, darle amor y enseñarle con tu ejemplo lo que significa ser noble, trabajador y lleno de corazón. Él te recuerda todos los días, y en cada cosa que hace se nota la huella que le dejaste”, compartió la también cántate.

Además, recordó las tradiciones que compartían cada 21 de septiembre, como las flores amarillas que él solía regalarle. “El 21 siempre fue un día especial para nosotros… esas flores amarillas hoy se convirtieron en símbolo eterno de tu amor. Y aunque no estás físicamente, sé que desde tu cielo me las sigues mandando, como una caricia de tu alma a la mía”, escribió.

PUEDES VER: Esposa de Paul Flores anuncia juicio contra Armonía 10: acusa al grupo de cumbia de no dar ni S/1 a su familia

lr.pe

Usuarios se conmueven por mensaje de Carolina Jaramillo a su fallecido esposo

El comunicado de Carolina Jaramillo fue compartido a través de sus redes sociales y generó un sinfín de reacciones de los seguidores de Paul Flores, quienes destacaron el amor que la cantante siempre le tuvo al recordado ‘Ruso’.

Mira lo último de

FULLMOOD

De lunes a viernes a las 10:20 a.m.

Ver ahora

“Que lindo mensaje, me quiebra el corazón”, “Ruso presente”, “Un abrazo al cielo para tu esposa, Carolina”, “Lindas palabras para su amado rusito”, “La vida continúa y más con un hermoso hijo que te dejó”, “Fuerza preciosa, eres una guerrera”, fueron algunos de los cientos de mensajes que dejaron en la caja de comentarios.  

Notas relacionadas
Dilbert Aguilar hace fuerte confesión tras ser visto trabajando en silla de ruedas: “No puedo dejar de cumplir”

Dilbert Aguilar hace fuerte confesión tras ser visto trabajando en silla de ruedas: “No puedo dejar de cumplir”

LEER MÁS
¡Daddy Yankee está en Lima!: el máximo exponente del reggaetón sorprende al ser visto en la capital de Perú junto a fans

¡Daddy Yankee está en Lima!: el máximo exponente del reggaetón sorprende al ser visto en la capital de Perú junto a fans

LEER MÁS
Pablo Alborán en Lima 2026: fecha confirmada, lugar del concierto y entradas

Pablo Alborán en Lima 2026: fecha confirmada, lugar del concierto y entradas

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
Novio de Dayanita sorprende al revelar cómo se mantiene económicamente en Lima: “Me dejaron una que otras cosas”

Novio de Dayanita sorprende al revelar cómo se mantiene económicamente en Lima: “Me dejaron una que otras cosas”

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Janet Barboza llora al hablar de su hija mayor y le pide perdón en pleno programa: “El tiempo se perdió”

Janet Barboza llora al hablar de su hija mayor y le pide perdón en pleno programa: “El tiempo se perdió”

LEER MÁS
'El valor de la verdad' hoy EN VIVO con Néstor Villanueva: a qué hora y dónde ver al cantante en el sillón rojo

'El valor de la verdad' hoy EN VIVO con Néstor Villanueva: a qué hora y dónde ver al cantante en el sillón rojo

LEER MÁS
Gustavo Salcedo conmueve con amoroso mensaje a su hija con Maju Mantilla en medio de polémica: "Siempre a tu lado estaré"

Gustavo Salcedo conmueve con amoroso mensaje a su hija con Maju Mantilla en medio de polémica: "Siempre a tu lado estaré"

LEER MÁS
Gian Piero Díaz confiesa que enfrenta enfermedad crónica que heredó a sus hijos: “En algunos momentos no la puedo combatir”

Gian Piero Díaz confiesa que enfrenta enfermedad crónica que heredó a sus hijos: “En algunos momentos no la puedo combatir”

LEER MÁS
Ricardo Mendoza anuncia que será padre en pleno show de 'Hablando huevadas' en la Torre Eiffel, según tiktoker

Ricardo Mendoza anuncia que será padre en pleno show de 'Hablando huevadas' en la Torre Eiffel, según tiktoker

LEER MÁS
¡Cristian Benavente es papá! Novia del futbolista enternece al compartir las primeras fotos de su bebé

¡Cristian Benavente es papá! Novia del futbolista enternece al compartir las primeras fotos de su bebé

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Barcelona con corte inglés: Marcus Rashford dio la victoria 2-1 ante Newcastle por la fecha 1 de la Champions League 2025-2026

UNMSM ofrecerá gratis 1.000 panes con chicharrón este viernes 19 de septiembre en su desayuno especial: ¿desde qué hora?

Argentina contra Colombia EN VIVO por la fecha 2 del Sudamericano de Vóley sub-17: La 'Albiceleste' ganan en el tercer set

Espectáculos

Magaly arremete contra Tula Rodríguez por defender a Maju Mantilla tras presunta infidelidad con productor: “Créetelo tú, pues”

Il Divo ofrecerá un concierto en Lima este 2025: todos los detalles del show

Maju Mantilla se quiebra en vivo y anuncia su renuncia a 'Arriba mi gente' tras polémica de infidelidad: "Me siento muy afectada"

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Rafael López Aliaga pidió a España reconquistar Latinoamérica: "Un rojo comunista quita libertad a la gente"

Jueces responden amenazas de Santiváñez ante inaplicación de Ley de Amnistía: "Atenta contra la división de poderes"

Sada Goray acusa a fiscales de “dañar” su reputación y les exige US$1 millón

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota