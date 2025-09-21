Viuda del ‘Ruso’ Flores conmueve con desgarrador mensaje en el cumpleaños del cantante: “No podré ver tu carita feliz”

Carolina Jaramillo, cantante y viuda de Paul Flores, recordado vocalista de Armonía 10 asesinado el pasado 16 de marzo en San Juan de Lurigancho tras recibir dos disparos de extorsionadores, dedicó un conmovedor mensaje por el cumpleaños número 41 del padre de sus hijos, que debía haberse celebrado el domingo 21 de septiembre.

En el comunicado, Jaramillo recordó al ‘Ruso’ como el gran compañero de toda su vida, resaltando el vacío que dejó su partida. “Hoy es un día lleno de emociones difíciles de explicar… tu cumpleaños, mi amor. Desde que amaneció siento un vacío enorme porque sé que no podré verte soplar las velas, ni entregarte tus regalos como tanto me gustaba hacerlo, sorprenderte y ver tu carita feliz. Ese momento era mío, nuestro, y hoy me duele que no pueda repetirse”, escribió.

TE RECOMENDAMOS LUCRECIA BLACK y JHAN SANDOVAL revelan todos los SECRETOS de los AMARRES | AstroMood

Comunicado compartido por Carolina Jaramillo por cumpleaños de su esposo Paul Flores. Foto: Facebook.

Carolina Jaramillo expone su sufrimiento ante la ausencia de Paul Flores

En otra parte de su extensa misiva, Carolina Jaramillo expresó el dolor que siente al no tener al lado a su esposo para celebrar juntos criar al pequeño que ambos tuvieron en común. “Me duele profundamente tu ausencia, pero también me aferro a la misión que me dejaste: cuidar de nuestro hijo, guiarlo, darle amor y enseñarle con tu ejemplo lo que significa ser noble, trabajador y lleno de corazón. Él te recuerda todos los días, y en cada cosa que hace se nota la huella que le dejaste”, compartió la también cántate.

Además, recordó las tradiciones que compartían cada 21 de septiembre, como las flores amarillas que él solía regalarle. “El 21 siempre fue un día especial para nosotros… esas flores amarillas hoy se convirtieron en símbolo eterno de tu amor. Y aunque no estás físicamente, sé que desde tu cielo me las sigues mandando, como una caricia de tu alma a la mía”, escribió.

Usuarios se conmueven por mensaje de Carolina Jaramillo a su fallecido esposo

El comunicado de Carolina Jaramillo fue compartido a través de sus redes sociales y generó un sinfín de reacciones de los seguidores de Paul Flores, quienes destacaron el amor que la cantante siempre le tuvo al recordado ‘Ruso’.

Mira lo último de FULLMOOD De lunes a viernes a las 10:20 a.m. Ver ahora

“Que lindo mensaje, me quiebra el corazón”, “Ruso presente”, “Un abrazo al cielo para tu esposa, Carolina”, “Lindas palabras para su amado rusito”, “La vida continúa y más con un hermoso hijo que te dejó”, “Fuerza preciosa, eres una guerrera”, fueron algunos de los cientos de mensajes que dejaron en la caja de comentarios.