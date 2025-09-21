HOYSuscripcion LR Focus

Dilbert Aguilar hace fuerte confesión tras ser visto trabajando en silla de ruedas: “No puedo dejar de cumplir”

Dilbert Aguilar continúa dando conciertos en silla de ruedas tras sufrir grave accidente. El cantante decidió revelar por qué optó por seguir trabajando a pesar de no encontrarse bien de salud. 

Dilbert Aguilar tiene actualmente 51 años.
Dilbert Aguilar tiene actualmente 51 años. Foto: Composición LR/Trome/Instagram.

Dilbert Aguilar alarmó a sus seguidores luego de ser visto cantando nuevamente en diversos conciertos, sentado en una silla de ruedas. El músico de 51 años sufrió un fuerte accidente a inicios de septiembre que le provocó una fractura en la cadera y deberá someterse a una operación.

“Sufrí un accidente, me caí trabajando y grabando un videoclip. Me hice una pequeña fractura en la cadera, pero me siento bien y estoy cantando en silla de ruedas”, contó a Trome.

A pesar de que debería estar en reposo para recuperarse, él decidió continuar trabajando por una fuerte razón que decidió revelar: “No puedo dejar de cumplir mis compromisos”, aseguró el ‘pequeño gigante de la cumbia’ dejando en claro que mantiene contratos vigentes para presentarse en distintas provincias.

Dilbert Aguilar reaparece tras cirugía y revela cómo se encuentra después de su accidente: "Me van a seguir viendo así"



Dilbert Aguilar aclara si se retirará de los escenarios para cuidar su salud

Dilbert Aguilar, quien el año pasado estuvo al borde de la muerte debido a una neumonía que lo llevó a ser internado de emergencia a una cama UCI, reveló que no piensa retirarse de los escenarios. El cumbiambero ratificó que seguirá cantando en silla de ruedas mientras se recupera de sus problemas de salud, destacando el respaldo que recibe del público, quien llena los recintos donde él se presenta.

“Seguiré trabajando y así me van a seguir viendo (en silla de ruedas) hasta que me recupere. Gracias a Dios que el público me acepta, me ovaciona y me quiere”, comentó el intérprete de ‘Vuela palomita’ a Trome.

Según la cuenta de Instagram de La Tribu, orquesta liderada por Dilbert Aguilar, mantienen una agenda recargada de presentaciones. El domingo 21 estarán en Moyobamba, el martes 23 en Paramonga, el sábado 27 en Huancayo, el domingo 28 en Carquin y el lunes 29 en Huaral. En todas estas fechas, el carismático cantante deleitará a sus fans interpretando sus mejores éxitos desde una silla de ruedas.

Dilbert Aguilar sufre peligroso accidente y será sometido a una delicada operación de emergencia: "No puedo moverme"



Dilbert Aguilar desmiente a Jhazmín Gutarra y asegura que continúan juntos

Jhazmín Gutarra, pareja y madre de la hija de Dilbert Aguilar, sacudió a la farándula al afirmar que estaba separada del cantante de cumbia, luego de que se difundieran presuntos actos de infidelidad de la joven. En una transmisión en vivo, ella aclaró que, pese a los años de relación, había decidido no continuar con él.

Sin embargo, el propio músico desmintió esa versión y confirmó que ambos siguen juntos, negando cualquier distanciamiento. “Estoy bien con mi familia, estamos juntos y nunca nos hemos separado”, sostuvo Dilbert.

