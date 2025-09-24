HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
EN VIVO: Capturan a Erick Moreno, 'El Monstruo', en Paraguay
EN VIVO: Capturan a Erick Moreno, 'El Monstruo', en Paraguay     EN VIVO: Capturan a Erick Moreno, 'El Monstruo', en Paraguay     EN VIVO: Capturan a Erick Moreno, 'El Monstruo', en Paraguay     
Espectáculos

Magaly Medina lanza dardo a Marcelo Tinelli y se burla de su separación de Milett Figueroa: "Sí, claro. Ahora le dice 'Te amo'"

La conductora Magaly Medina también habló sobre la información que manejaban los medios argentinos sobre Marcelo Tinelli y Milett Figueroa. "Iban a terminar durante la grabación del reality", manifestó.

Tinelli anunció su ruptura con Millet Figueroa minutos antes de que iniciara el programa de Magaly Medina.
Tinelli anunció su ruptura con Millet Figueroa minutos antes de que iniciara el programa de Magaly Medina. | Foto: composición LR/ATV/Instagram

La ruptura entre Milett Figueroa y Marcelo Tinelli remece a la farándula nacional, y Magaly Medina no tardó en reaccionar ante esta noticia 'bomba'. Minutos después de que el conductor argentino confirmara en vivo el fin de su relación con la modelo peruana, la periodista lanzó toda su artillería, cargada de sarcasmo y crítica, contra la pareja, pero principalmente sobre el presentador.

"Sí, claro. Ahora le dice 'Te amo'", soltó la 'Urraca' en su programa, cuestionando el tono afectuoso con el que Tinelli se refirió a Milett, pese a haber confirmado que la ruptura es definitiva. Fiel a su estilo, Medina puso en duda la autenticidad del discurso del productor.

TE RECOMENDAMOS

Marte en escorpio conoce su influencia astrológica | ASTROMOOD

PUEDES VER: Milett Figueroa y Marcelo Tinelli se separan tras dos años de relación: productor argentino confirma el fin del romance

lr.pe

Magaly Medina lanza dardo a Marcelo Tinelli y se burla de su separación de Milett Figueroa

Durante la emisión de 'Magaly TV, la firme', Magaly Medina no dudó en ironizar sobre la ruptura entre Marcelo Tinelli y Milett Figueroa. "Una noticia de último minuto nos ha cambiado toda la pauta del programa", dijo al iniciar, emocionada por el anuncio del productor argentino. "Según los dos esta relación iba viento en popa. No pasaba nada, estaban asentados, habían cumplido dos años, se decían 'te amo'. Para que vean que decir 'te amo' no necesariamente es la verdad, no necesariamente habla de una estructura fuerte de una relación", agregó.

La 'Urraca' puso en duda la despedida de Marcelo, señalando con tono de burla sus palabras hacia la modelo. 'Tinelli anunció que ha roto con Milett y lo dijo de una manera tranquila, muy amorosa, porque decía que ahora van a quedar como amigos, que ahora él la sigue amando, que ha quedado muy bien con ella. Sí, claro. Ahora le dice 'te amo'. ¿Te amo? Ni siquiera convivían juntos en dos años", lanzó, cuestionando la profundidad del lazo que el empresario describió como "hermoso".

PUEDES VER: Larissa Riquelme recuerda 'roce' que tuvo con Milett Figueroa y habla sobre Marcelo Tinelli: "Si estaba soltero..."

lr.pe

¿Una ruptura armada?: Magaly Medina expone rumores sobre separación de Marcelo Tinelli y Milett Figueroa

Magaly Medina también aprovechó su espacio televisivo para recordar los rumores que circulaban desde hace meses en el medio de espectáculos argentino sobre la relación entre Tinelli y Milett. "Periodistas de la televisión argentina dijeron que esto era una farsa, que era cartón pintado, porque ellos tenían un contrato e iban a terminar durante la grabación del reality", señaló en referencia a la segunda temporada de 'Los Tinelli', producción de Prime Video que ya comenzó a grabarse en Punta del Este. "Y dicho y hecho: las predicciones se cumplieron", remató con tono firme.

Mira lo último de

FULLMOOD

De lunes a viernes a las 10:20 a.m.

Ver ahora

Más adelante, la 'Urraca' tuvo como invitado al periodista argentino Agus Rey, quien confirmó que desde julio se hablaba de una ruptura entre la pareja. Además, el hombre de prensa sostuvo que el quiebre estaría contemplado como parte del guion de la nueva entrega del reality. Rey también deslizó una posible tercera persona en la historia: Sabrina Rojas, quien estuvo presente durante el anuncio en vivo de Tinelli. La actriz y figura televisiva conoce al productor desde 2008 y han trabajado juntos en varias ocasiones.

Notas relacionadas
Milett Figueroa y Marcelo Tinelli se separan tras dos años de relación: productor argentino confirma el fin del romance

Milett Figueroa y Marcelo Tinelli se separan tras dos años de relación: productor argentino confirma el fin del romance

LEER MÁS
Larissa Riquelme recuerda 'roce' que tuvo con Milett Figueroa y habla sobre Marcelo Tinelli: "Si estaba soltero..."

Larissa Riquelme recuerda 'roce' que tuvo con Milett Figueroa y habla sobre Marcelo Tinelli: "Si estaba soltero..."

LEER MÁS
Rodrigo González queda impresionado con la actuación de Milett Figueroa como villana en ‘Eres mi sangre’: “Está mejor que Nicola”

Rodrigo González queda impresionado con la actuación de Milett Figueroa como villana en ‘Eres mi sangre’: “Está mejor que Nicola”

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
Corazón Serrano deslumbra en concierto de Sergio George en Miami: asistentes les pedían que sigan cantando

Corazón Serrano deslumbra en concierto de Sergio George en Miami: asistentes les pedían que sigan cantando

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Milett Figueroa y Marcelo Tinelli se separan tras dos años de relación: productor argentino confirma el fin del romance

Milett Figueroa y Marcelo Tinelli se separan tras dos años de relación: productor argentino confirma el fin del romance

LEER MÁS
Actor Sergio Galliani impacta al presentar por primera vez a sus hijas mellizas con inéditas fotos: "Con mis hermosas"

Actor Sergio Galliani impacta al presentar por primera vez a sus hijas mellizas con inéditas fotos: "Con mis hermosas"

LEER MÁS
'Chiquito' Flores impacta al confesar la razón por la que no se casó con Tula Rodríguez tras su relación de 5 años: "Cometí un error"

'Chiquito' Flores impacta al confesar la razón por la que no se casó con Tula Rodríguez tras su relación de 5 años: "Cometí un error"

LEER MÁS
Pamela López confiesa que su madre está enferma y le suplica a Christian Cueva que pagué el dinero que le debe: “Necesita para sus medicinas”

Pamela López confiesa que su madre está enferma y le suplica a Christian Cueva que pagué el dinero que le debe: “Necesita para sus medicinas”

LEER MÁS
Gigi Mitre enfurece contra influencer por llamar "serranos" a pasajeros del Metropolitano y revela denuncias en su contra: "Es un joyón"

Gigi Mitre enfurece contra influencer por llamar "serranos" a pasajeros del Metropolitano y revela denuncias en su contra: "Es un joyón"

LEER MÁS
César Ritter grita su amor por Mafer de ‘1000 oficios’ y revela qué pasó con ella tras dejar la TV: “Se dedica a otra cosa”

César Ritter grita su amor por Mafer de ‘1000 oficios’ y revela qué pasó con ella tras dejar la TV: “Se dedica a otra cosa”

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Corte de luz en Trujillo, La Libertad, del 21 al 25 de septiembre: Hidrandina anuncia horarios y distritos afectados

Alias 'Monstruo' podría pasar el resto de su vida en prisión tras ser detenido en Paraguay

Periodista paraguayo asevera que captura de 'El Monstruo' casi es frustrada por un aviso de la policía peruana

Espectáculos

Milett Figueroa y Marcelo Tinelli se separan tras dos años de relación: productor argentino confirma el fin del romance

Pamela López confiesa que su madre está enferma y le suplica a Christian Cueva que pagué el dinero que le debe: “Necesita para sus medicinas”

Exestrella de ‘Esto es Guerra’, Alessandra Bonelli, se convierte en madre por primera vez y comparte conmovedor mensaje: “Te amamos”

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Dina Boluarte infló cifras de muertes por COVID-19: dijo 2 millones de fallecidos, cuando cifra no supera los 221 mil

Susana Villarán: Jorge Barata declararía en juicio oral por presuntos aportes a exalcaldesa

TC le da la razón a Dina Boluarte: Fiscalía podrá solicitar información a la presidenta hasta dos veces

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota