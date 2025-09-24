Magaly Medina lanza dardo a Marcelo Tinelli y se burla de su separación de Milett Figueroa: "Sí, claro. Ahora le dice 'Te amo'"
La conductora Magaly Medina también habló sobre la información que manejaban los medios argentinos sobre Marcelo Tinelli y Milett Figueroa. "Iban a terminar durante la grabación del reality", manifestó.
La ruptura entre Milett Figueroa y Marcelo Tinelli remece a la farándula nacional, y Magaly Medina no tardó en reaccionar ante esta noticia 'bomba'. Minutos después de que el conductor argentino confirmara en vivo el fin de su relación con la modelo peruana, la periodista lanzó toda su artillería, cargada de sarcasmo y crítica, contra la pareja, pero principalmente sobre el presentador.
"Sí, claro. Ahora le dice 'Te amo'", soltó la 'Urraca' en su programa, cuestionando el tono afectuoso con el que Tinelli se refirió a Milett, pese a haber confirmado que la ruptura es definitiva. Fiel a su estilo, Medina puso en duda la autenticidad del discurso del productor.
Magaly Medina lanza dardo a Marcelo Tinelli y se burla de su separación de Milett Figueroa
Durante la emisión de 'Magaly TV, la firme', Magaly Medina no dudó en ironizar sobre la ruptura entre Marcelo Tinelli y Milett Figueroa. "Una noticia de último minuto nos ha cambiado toda la pauta del programa", dijo al iniciar, emocionada por el anuncio del productor argentino. "Según los dos esta relación iba viento en popa. No pasaba nada, estaban asentados, habían cumplido dos años, se decían 'te amo'. Para que vean que decir 'te amo' no necesariamente es la verdad, no necesariamente habla de una estructura fuerte de una relación", agregó.
La 'Urraca' puso en duda la despedida de Marcelo, señalando con tono de burla sus palabras hacia la modelo. 'Tinelli anunció que ha roto con Milett y lo dijo de una manera tranquila, muy amorosa, porque decía que ahora van a quedar como amigos, que ahora él la sigue amando, que ha quedado muy bien con ella. Sí, claro. Ahora le dice 'te amo'. ¿Te amo? Ni siquiera convivían juntos en dos años", lanzó, cuestionando la profundidad del lazo que el empresario describió como "hermoso".
¿Una ruptura armada?: Magaly Medina expone rumores sobre separación de Marcelo Tinelli y Milett Figueroa
Magaly Medina también aprovechó su espacio televisivo para recordar los rumores que circulaban desde hace meses en el medio de espectáculos argentino sobre la relación entre Tinelli y Milett. "Periodistas de la televisión argentina dijeron que esto era una farsa, que era cartón pintado, porque ellos tenían un contrato e iban a terminar durante la grabación del reality", señaló en referencia a la segunda temporada de 'Los Tinelli', producción de Prime Video que ya comenzó a grabarse en Punta del Este. "Y dicho y hecho: las predicciones se cumplieron", remató con tono firme.
Más adelante, la 'Urraca' tuvo como invitado al periodista argentino Agus Rey, quien confirmó que desde julio se hablaba de una ruptura entre la pareja. Además, el hombre de prensa sostuvo que el quiebre estaría contemplado como parte del guion de la nueva entrega del reality. Rey también deslizó una posible tercera persona en la historia: Sabrina Rojas, quien estuvo presente durante el anuncio en vivo de Tinelli. La actriz y figura televisiva conoce al productor desde 2008 y han trabajado juntos en varias ocasiones.