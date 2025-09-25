Magaly Medina sospecha crisis en relación de Pamela Franco y Christian Cueva: "Ya pasó la ilusión"

La conductora se refirió a las recientes declaraciones de Franco sobre su situación sentimental. Foto: Composición LR

¿Posibles problemas en el paraíso? La polémica relación entre Pamela Franco y Christian Cueva sigue dando que hablar a raíz de las últimas respuestas que dio la cantante por su situación sentimental en varios programas de televisión.

El tema no pasó desapercibido para Magaly, quien en la última emisión de Magaly TV La Firme analizó las recientes declaraciones de la ex alma bella que puso en duda la estabilidad de la pareja.

Magaly Medina duda de la relación

Fiel a su estilo, Magaly no se guardó nada y aseguró que la actitud de Pamela Franco que tuvo frente a las cámaras de Mande Quien Mande podría ser una señal de que las cosas entre ella y el futbolista no marchan como antes.

“Ella dice: para todos los que me quieren ver mal, yo siempre voy a estar recontra bacán. Claro, uno puede estar bacán, pero no le preguntaron por ella, sino por la relación. Ahora la relación es bacán; ni los chibolos contestan así. Eso a mí me late, viendo sus expresiones, ahí algo se está cocinando que no es bonito ni romántico”, comentó.

Además, la conductora recalcó que cuando alguien está seguro de sus sentimientos responde con firmeza y no con respuestas evasivas. Para la “urraca”, los gestos y las palabras de Franco terminan diciendo más de lo que ella misma intentaría ocultar.

“Ya pasó la ilusión, se les está desinflando el globo y hay ciertos encontronazos que son visibles en la cara que ella pone y las respuestas que da”, sentenció Medina.

Pamela Franco evade responder sobre su situación sentimental con Cueva

Pamela Franco visitó MQM para promocionar su nueva canción, pero una vez más terminó siendo consultada por su situación sentimental. Ante la pregunta de Tula Rodríguez de sobre cómo está su corazón, ella solo atinó a decir: “Ahí vamos. Yo no quiero dar mucho detalle, hermana. Yo estoy feliz”.

Ante la insistencia de la exvedette, le preguntó directamente por su relación, a lo que la cantante dijo que “bacán”, para luego dejar un mensaje para todos sus detractores.

“Para todos los que me quieren ver mal, yo siempre voy a estar recontra bacán”, agregó entre risas.