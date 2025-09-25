HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
EN VIVO| Capturan a Erick Moreno, 'El Monstruo', en Paraguay
EN VIVO| Capturan a Erick Moreno, 'El Monstruo', en Paraguay     EN VIVO| Capturan a Erick Moreno, 'El Monstruo', en Paraguay     EN VIVO| Capturan a Erick Moreno, 'El Monstruo', en Paraguay     
Espectáculos

Magaly Medina sospecha crisis en relación de Pamela Franco y Christian Cueva: "Ya pasó la ilusión"

La “urraca” dejó entrever que en la relación no todo sería felicidad, luego de que la cantante esquivara nuevamente la pregunta sobre Cueva y solo respondiera que todo iba “bacán”.

La conductora se refirió a las recientes declaraciones de Franco sobre su situación sentimental. Foto: Composición LR
La conductora se refirió a las recientes declaraciones de Franco sobre su situación sentimental. Foto: Composición LR

¿Posibles problemas en el paraíso? La polémica relación entre Pamela Franco y Christian Cueva sigue dando que hablar a raíz de las últimas respuestas que dio la cantante por su situación sentimental en varios programas de televisión.

El tema no pasó desapercibido para Magaly, quien en la última emisión de Magaly TV La Firme analizó las recientes declaraciones de la ex alma bella que puso en duda la estabilidad de la pareja.

TE RECOMENDAMOS

Marte en escorpio conoce su influencia astrológica | ASTROMOOD

PUEDES VER Pamela López confiesa que su madre está enferma y le suplica a Christian Cueva que pagué el dinero que le debe: “Necesita para sus medicinas”

lr.pe

Magaly Medina duda de la relación

Fiel a su estilo, Magaly no se guardó nada y aseguró que la actitud de Pamela Franco que tuvo frente a las cámaras de Mande Quien Mande podría ser una señal de que las cosas entre ella y el futbolista no marchan como antes.

“Ella dice: para todos los que me quieren ver mal, yo siempre voy a estar recontra bacán. Claro, uno puede estar bacán, pero no le preguntaron por ella, sino por la relación. Ahora la relación es bacán; ni los chibolos contestan así. Eso a mí me late, viendo sus expresiones, ahí algo se está cocinando que no es bonito ni romántico”, comentó.

PUEDES VER Magaly Medina pone en duda la felicidad de Pamela Franco con Cueva: “Parece resignada a lo que pueda venir”

lr.pe

Además, la conductora recalcó que cuando alguien está seguro de sus sentimientos responde con firmeza y no con respuestas evasivas. Para la “urraca”, los gestos y las palabras de Franco terminan diciendo más de lo que ella misma intentaría ocultar.

“Ya pasó la ilusión, se les está desinflando el globo y hay ciertos encontronazos que son visibles en la cara que ella pone y las respuestas que da”, sentenció Medina.

Pamela Franco evade responder sobre su situación sentimental con Cueva

Pamela Franco visitó MQM para promocionar su nueva canción, pero una vez más terminó siendo consultada por su situación sentimental. Ante la pregunta de Tula Rodríguez de sobre cómo está su corazón, ella solo atinó a decir: “Ahí vamos. Yo no quiero dar mucho detalle, hermana. Yo estoy feliz”.

Ante la insistencia de la exvedette, le preguntó directamente por su relación, a lo que la cantante dijo que “bacán”, para luego dejar un mensaje para todos sus detractores.

Mira lo último de

FULLMOOD

De lunes a viernes a las 10:20 a.m.

Ver ahora

“Para todos los que me quieren ver mal, yo siempre voy a estar recontra bacán”, agregó entre risas.

Notas relacionadas
Magaly Medina lanza dardo a Marcelo Tinelli y se burla de su separación de Milett Figueroa: "Sí, claro. Ahora le dice 'Te amo'"

Magaly Medina lanza dardo a Marcelo Tinelli y se burla de su separación de Milett Figueroa: "Sí, claro. Ahora le dice 'Te amo'"

LEER MÁS
Magaly Medina pone en duda la felicidad de Pamela Franco con Cueva: “Parece resignada a lo que pueda venir”

Magaly Medina pone en duda la felicidad de Pamela Franco con Cueva: “Parece resignada a lo que pueda venir”

LEER MÁS
Magaly Medina duda de la capacidad de Laura Huarcayo para reemplazar a María Pía en ‘MQM’: “No tiene la energía”

Magaly Medina duda de la capacidad de Laura Huarcayo para reemplazar a María Pía en ‘MQM’: “No tiene la energía”

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
Corazón Serrano deslumbra en concierto de Sergio George en Miami: asistentes les pedían que sigan cantando

Corazón Serrano deslumbra en concierto de Sergio George en Miami: asistentes les pedían que sigan cantando

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Exnovia de Paul Michael cuenta que él le pidió volver pese a estar con Pamela López: “Fue un día después del cumpleaños de ella”

Exnovia de Paul Michael cuenta que él le pidió volver pese a estar con Pamela López: “Fue un día después del cumpleaños de ella”

LEER MÁS
Milett Figueroa y Marcelo Tinelli se separan tras dos años de relación: productor argentino confirma el fin del romance

Milett Figueroa y Marcelo Tinelli se separan tras dos años de relación: productor argentino confirma el fin del romance

LEER MÁS
Pamela López se entera en vivo que Christian Cueva la denunció por maltrato psicológico y está fue su insólita reacción

Pamela López se entera en vivo que Christian Cueva la denunció por maltrato psicológico y está fue su insólita reacción

LEER MÁS
Pamela Franco sorprende al sincerarse sobre posible infidelidad de Christian Cueva: "Me puede pasar con él"

Pamela Franco sorprende al sincerarse sobre posible infidelidad de Christian Cueva: "Me puede pasar con él"

LEER MÁS
Magaly Medina lanza dardo a Marcelo Tinelli y se burla de su separación de Milett Figueroa: "Sí, claro. Ahora le dice 'Te amo'"

Magaly Medina lanza dardo a Marcelo Tinelli y se burla de su separación de Milett Figueroa: "Sí, claro. Ahora le dice 'Te amo'"

LEER MÁS
'Chiquito' Flores impacta al confesar la razón por la que no se casó con Tula Rodríguez tras su relación de 5 años: "Cometí un error"

'Chiquito' Flores impacta al confesar la razón por la que no se casó con Tula Rodríguez tras su relación de 5 años: "Cometí un error"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Las 5 mejores universidades privadas de América Latina, según el QS World University Rankings 2026: PUCP de Perú en el top

USCIS anuncia que hará más difícil el examen para inmigrantes que deseen obtener la ciudadanía americana

Jorge Fossati se pronunció sobre inesperado fichaje de Piero Quispe por Sydney FC de Australia

Espectáculos

'Chiquito' Flores impacta al confesar la razón por la que no se casó con Tula Rodríguez tras su relación de 5 años: "Cometí un error"

Pamela López acusa a Pamela Franco de manipular a Christian Cueva tras ser denunciada por violencia psicológica: "Mal asesorado"

Exestrella de ‘Esto es Guerra’, Alessandra Bonelli, se convierte en madre por primera vez y comparte conmovedor mensaje: “Te amamos”

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Susana Villarán: Fiscalía señala que recibió más de 11 millones de dólares por parte de Obebrecht y OAS a cambio de concesiones

Ministerio Público continuará investigando a Nicanor Boluarte y a Juan José Santiváñez, afirma fiscal Tomás Gálvez

Dina Boluarte infló cifras de muertes por COVID-19: dijo 2 millones de fallecidos, cuando cifra no supera los 221 mil

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota