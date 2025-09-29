HOYSuscripcion LR Focus

‘Cri Cri’ expone a Jefferson Farfán y revela que le ayudó a ocultar fiestas de sus exparejas: “Soy un alcahuete”

Christian Martínez Guadalupe reveló en 'El valor de la verdad' que su lealtad hacia la 'Foquita' se mantuvo a pesar de las acusaciones de traición. Sin embargo, confesó haber encubierto a Jefferson Farfán, organizando fiestas a espaldas de sus parejas.

Christian Martínez Guadalupe se presentó en 'El valor de la verdad' para desmentir acusaciones de abuso sexual y habló sobre su relación con Jefferson Farfán. Foto: Instagram/Jefferson Farfán/Captura Panamericana TV.
Christian Martínez Guadalupe se presentó en 'El valor de la verdad' para desmentir acusaciones de abuso sexual y habló sobre su relación con Jefferson Farfán. Foto: Instagram/Jefferson Farfán/Captura Panamericana TV.

Christian Martínez Guadalupe sorprendió con sus confesiones en ‘El valor de la verdad’, donde aseguró que no abusó sexualmente de nadie. Además de hablar del proceso legal en su contra, el famoso ‘Cri Cri’ también se animó a dar detalles de cómo era su vida al lado de Jefferson Farfán, a quien le manejaba sus cuentas bancarias en Perú.

La noche del domingo 28 de septiembre, Christian Martínez aseguró que siempre será leal a Jefferson Farfán, a pesar de que él lo haya traicionado y lo haya acusado de consumir drogas. Sin embargo, no pudo evitar responder si se consideraba alcahuete del exseleccionado nacional.

PUEDES VER: 'Cri Cri' revela que Jefferson Farfán lo acusó de consumir drogas solo por tener un encendedor: 'Me dio una puñalada en el corazón'

‘Cri Cri’ echa a Jefferson Farfán en ‘El valor de la verdad’

“¿Fuiste el alcahuete de Farfán?”, fue la cuarta pregunta que respondió Christian Guadalupe en el sillón rojo. Aunque al inicio no quiso dar detalles de todo lo que le tapó a la ‘Foquita’, el joven tuvo reparos en admitir que, en más de una ocasión, fue su cómplice de su primo, organizándole fiestas a espaldas de sus entonces parejas. “Sí, la lengua española dice que soy alcahuete, punto final”, respondió.

'Cri Cri' habló de Farfán en 'El valor de la verdad'. Foto: captura/Panamericana TV

'Cri Cri' habló de Farfán en 'El valor de la verdad'. Foto: captura/Panamericana TV

Beto Ortiz no quedó satisfecho con su respuesta y le pidió que dé más detalles de cómo hizo para encubrir o apoyar a su primo en situaciones comprometedoras. “El tema es que si tienes una pareja, es una chamba organizar la fiesta porque todo tiene que ser a espaldas de la pareja oficial y es ahí donde entrabas a tallar”, le dijo el conductor de ‘El valor de la verdad’.

Finalmente, la respuesta de ‘Cri Cri’ no dejó espacio para dudas y confirmó que fue era un secreto a voces: “Así es, pero con las parejas anteriores”. De esa manera, confirmó que fue el encargado de preparar fiestas y mantenerlas ocultas de sus relaciones oficiales.

