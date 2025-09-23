HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Muere actor peruano, Hernán Romero Berrio, a los 83 años
Muere actor peruano, Hernán Romero Berrio, a los 83 años     Muere actor peruano, Hernán Romero Berrio, a los 83 años     Muere actor peruano, Hernán Romero Berrio, a los 83 años     
Espectáculos

Magaly Medina duda de la capacidad de Laura Huarcayo para reemplazar a María Pía en ‘MQM’: “No tiene la energía”

Magaly Medina criticó la posible llegada de Laura Huarcayo a 'Mande Quien Mande' como reemplazo de María Pía, asegurando que no estaría a la altura del carisma que impregnó Copello por años.

María Pía Copello confirmó que su salida será definitiva, pero en los próximos meses. Foto: composiciónLR/ATV/América Televisión
María Pía Copello confirmó que su salida será definitiva, pero en los próximos meses. Foto: composiciónLR/ATV/América Televisión

En un reciente episodio de 'Magaly TV La Firme', la conductora Magaly Medina se refirió a los rumores sobre el futuro de 'Mande Quien Mande' y la posible sustitución de María Pía Copello por Laura Huarcayo. Según la periodista, Huarcayo no sería la opción ideal para continuar con el éxito que Copello ha alcanzado en la conducción del espacio de entretenimiento de América Televisión.

El tema ha generado una gran discusión en la farándula peruana, ya que tanto Copello como Huarcayo son dos de las presentadoras más queridas y seguidas por el público. Mientras algunos consideran a Laura Huarcayo como la sucesora ideal, otros, como Magaly Medina, dudan de su capacidad para mantener el carisma y la energía que el programa requiere.

TE RECOMENDAMOS

Conoce a tu ARCÁNGEL PROTECTOR junto a SOFÍA ARANCIBIA y JHAN SANDOVAL | AstroMood

PUEDES VER: Magaly Medina causa furor al aparecer en show de Ricardo Mendoza y Jorge Luna en la Torre Eiffel

lr.pe

Magaly Medina cuestiona que Laura Huarcayo reemplace a María Pía Copello

Magaly Medina no ha dudado en manifestar sus reservas sobre la posibilidad de que Laura Huarcayo se convierta en la nueva conductora de 'Mande Quien Mande'. Durante su programa, Medina señaló que aunque Huarcayo tiene una larga trayectoria en la televisión peruana, no posee la misma "chispa" y "energía" que María Pía Copello imprimió en el espacio de la tarde. Según Medina, esas son cualidades esenciales para mantener el ritmo y la frescura del programa que tanto ha gustado a los televidentes.

Medina subrayó que 'MQM' ha alcanzado altos niveles de audiencia gracias al estilo único de Copello, quien se ha destacado por su capacidad para conducir concursos y retos con naturalidad y creatividad. A juicio de la periodista, Copello le ha dado una personalidad definida al programa, algo que, según ella, Huarcayo tendría que aprender a dominar para estar a la altura de las expectativas del público.

¿Cuándo se irá María Pía Copello de 'MQM'?

Los rumores sobre la salida de María Pía Copello de 'Mande Quien Mande' han dado mucho de que hablar en las últimos días. Si bien muchos pensaban que su despedida sería inminente, la propia Copello aclaró que su salida definitiva del programa ocurrirá en unos meses más, aunque no especificó una fecha exacta. Esta información fue confirmada por la conductora en su cuenta oficial, donde también reveló que su ausencia se debe a un viaje personal y no a un abandono de su puesto.

La fecha de su partida aún es incierta, pero todo apunta a que, a finales de 2025, María Pía dejará el programa de manera definitiva. A pesar de esto, su salida no será repentina, ya que la producción de 'MQM' ya estaría trabajando en la transición para introducir a una nueva conductora que la sustituya.

Laura Huarcayo remplazará a María Pía, según Kurt Villavicencio

En medio de la incertidumbre, el periodista Kurt Villavicencio, conocido como 'Metiche', ha revelado que Laura Huarcayo será la persona elegida para reemplazar a María Pía Copello en 'Mande Quien Mande'. Según contó Villavicencio en 'Todo Se Filtra', la información es confiable y habría sido confirmada por fuentes cercanas a la producción.

Mira lo último de

FULLMOOD

De lunes a viernes a las 10:20 a.m.

Ver ahora

Villavicencio también comentó que, aunque se habían barajado otros nombres como posibles reemplazos de Copello, Huarcayo siempre fue la favorita. Para él, la presentadora nunca debió alejarse de la televisión nacional y, de hecho, en su momento, consideró que ella era la opción más adecuada para conducir 'MQM'.

Notas relacionadas
Magaly Medina confirma que Ricardo Mendoza será padre por primera vez y cuenta su experiencia en el show: "Traté de pasar inadvertida"

Magaly Medina confirma que Ricardo Mendoza será padre por primera vez y cuenta su experiencia en el show: "Traté de pasar inadvertida"

LEER MÁS
Magaly Medina le recuerda a Jonathan Rojas su romance con Michelle Soifer y él responde: "Hay que respetar"

Magaly Medina le recuerda a Jonathan Rojas su romance con Michelle Soifer y él responde: "Hay que respetar"

LEER MÁS
Magaly Medina desliza posible motivo detrás de la renuncia de Maju Mantilla a 'Arriba mi gente': "En el fondo no quiere romper su matrimonio"

Magaly Medina desliza posible motivo detrás de la renuncia de Maju Mantilla a 'Arriba mi gente': "En el fondo no quiere romper su matrimonio"

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
Corazón Serrano deslumbra en concierto de Sergio George en Miami: asistentes les pedían que sigan cantando

Corazón Serrano deslumbra en concierto de Sergio George en Miami: asistentes les pedían que sigan cantando

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Pamela López y sus hijos con Christian Cueva sufren accidente de tránsito en la Panamericana Sur: "No sé por qué nos está pasando todo esto"

Pamela López y sus hijos con Christian Cueva sufren accidente de tránsito en la Panamericana Sur: "No sé por qué nos está pasando todo esto"

LEER MÁS
Gigi Mitre estalla contra influencer por llamar "serranos" a pasajeros del Metropolitano y revela denuncias en su contra: "Es un joyón"

Gigi Mitre estalla contra influencer por llamar "serranos" a pasajeros del Metropolitano y revela denuncias en su contra: "Es un joyón"

LEER MÁS
Fallece Hernán Romero Berrio, actor peruano, a los 83 años tras una larga enfermedad

Fallece Hernán Romero Berrio, actor peruano, a los 83 años tras una larga enfermedad

LEER MÁS
Maju Mantilla reaparece con emotivo mensaje tras polémica por presunta infidelidad a Gustavo Salcedo con productor de 'Arriba mi gente'

Maju Mantilla reaparece con emotivo mensaje tras polémica por presunta infidelidad a Gustavo Salcedo con productor de 'Arriba mi gente'

LEER MÁS
Hija del actor Hernán Romero conmueve con sensible mensaje tras el fallecimiento de su padre: "Han sido días durísimos"

Hija del actor Hernán Romero conmueve con sensible mensaje tras el fallecimiento de su padre: "Han sido días durísimos"

LEER MÁS
Gustavo Salcedo conmueve con amoroso mensaje a su hija con Maju Mantilla en medio de polémica: "Siempre a tu lado estaré"

Gustavo Salcedo conmueve con amoroso mensaje a su hija con Maju Mantilla en medio de polémica: "Siempre a tu lado estaré"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Temblor en Lima: sismo de magnitud 3,6 remeció hoy la capital, según IGP

Cantantes colombianos B-King y DJ Regio Clown son hallados muertos en el Estado de México

Conductora de podcast deportivo causa indignación por llamar “serranos” a pasajeros del Metropolitano: "Serranos son y serranos morirán"

Espectáculos

Corazón Serrano deslumbra en concierto de Sergio George en Miami: asistentes les pedían que sigan cantando

Protagonista de película peruana ‘Nanito’ pide ayuda por los malos horarios que los cines le dieron al filme: “Por favor, asistan a las funciones”

Rafael Cardozo expone lo que realmente siente por Cachaza tras enterarse que se casará con André Bankoff

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Perumin 37 empieza con saludo del papa León XIV y fecha incierta sobre inicio de Tía María

Rosa María Palacios sobre actuar de la PNP en marcha de la Generación Z: "Son buenos para reprimir al pueblo"

Protocolo de la ONU apaga el micrófono a Dina Boluarte durante su discurso sobre igualdad de género

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota