Magaly Medina duda de la capacidad de Laura Huarcayo para reemplazar a María Pía en ‘MQM’: “No tiene la energía”

En un reciente episodio de 'Magaly TV La Firme', la conductora Magaly Medina se refirió a los rumores sobre el futuro de 'Mande Quien Mande' y la posible sustitución de María Pía Copello por Laura Huarcayo. Según la periodista, Huarcayo no sería la opción ideal para continuar con el éxito que Copello ha alcanzado en la conducción del espacio de entretenimiento de América Televisión.

El tema ha generado una gran discusión en la farándula peruana, ya que tanto Copello como Huarcayo son dos de las presentadoras más queridas y seguidas por el público. Mientras algunos consideran a Laura Huarcayo como la sucesora ideal, otros, como Magaly Medina, dudan de su capacidad para mantener el carisma y la energía que el programa requiere.

Magaly Medina cuestiona que Laura Huarcayo reemplace a María Pía Copello

Magaly Medina no ha dudado en manifestar sus reservas sobre la posibilidad de que Laura Huarcayo se convierta en la nueva conductora de 'Mande Quien Mande'. Durante su programa, Medina señaló que aunque Huarcayo tiene una larga trayectoria en la televisión peruana, no posee la misma "chispa" y "energía" que María Pía Copello imprimió en el espacio de la tarde. Según Medina, esas son cualidades esenciales para mantener el ritmo y la frescura del programa que tanto ha gustado a los televidentes.

Medina subrayó que 'MQM' ha alcanzado altos niveles de audiencia gracias al estilo único de Copello, quien se ha destacado por su capacidad para conducir concursos y retos con naturalidad y creatividad. A juicio de la periodista, Copello le ha dado una personalidad definida al programa, algo que, según ella, Huarcayo tendría que aprender a dominar para estar a la altura de las expectativas del público.

¿Cuándo se irá María Pía Copello de 'MQM'?

Los rumores sobre la salida de María Pía Copello de 'Mande Quien Mande' han dado mucho de que hablar en las últimos días. Si bien muchos pensaban que su despedida sería inminente, la propia Copello aclaró que su salida definitiva del programa ocurrirá en unos meses más, aunque no especificó una fecha exacta. Esta información fue confirmada por la conductora en su cuenta oficial, donde también reveló que su ausencia se debe a un viaje personal y no a un abandono de su puesto.

La fecha de su partida aún es incierta, pero todo apunta a que, a finales de 2025, María Pía dejará el programa de manera definitiva. A pesar de esto, su salida no será repentina, ya que la producción de 'MQM' ya estaría trabajando en la transición para introducir a una nueva conductora que la sustituya.

Laura Huarcayo remplazará a María Pía, según Kurt Villavicencio

En medio de la incertidumbre, el periodista Kurt Villavicencio, conocido como 'Metiche', ha revelado que Laura Huarcayo será la persona elegida para reemplazar a María Pía Copello en 'Mande Quien Mande'. Según contó Villavicencio en 'Todo Se Filtra', la información es confiable y habría sido confirmada por fuentes cercanas a la producción.

Villavicencio también comentó que, aunque se habían barajado otros nombres como posibles reemplazos de Copello, Huarcayo siempre fue la favorita. Para él, la presentadora nunca debió alejarse de la televisión nacional y, de hecho, en su momento, consideró que ella era la opción más adecuada para conducir 'MQM'.