Dayanita se sentó en el sillón rojo de 'El valor de la verdad' para abrir su corazón y revelar aspectos poco conocidos de su vida familiar. Entre lágrimas, la actriz cómica sorprendió al hablar por primera vez de su hermano mayor, Luis, de 30 años, a quien confesó mantener económicamente junto a su esposa e hija, además de cubrir los gastos del hogar y del departamento donde viven.

La humorista y exintegrante de 'JB en ATV' reveló que su hermano la contactó a través de redes sociales tras muchos años sin vínculo, pues es hijo solo por parte de madre. Desde entonces convive con su mamá, lo que ha generado tensiones en la familia.

Sin embargo, lo que sorprendió fue cuando la actriz admitió que su hermano agredió a su madre y un amigo cercano, lo que provocó la indignación del periodista, quien la confronto directamente: “Le ha pegado a tu madre y tú lo mantienes. ¿Por qué no lo botas de la casa? Eso, eso que acabas de decir es suficiente para que lo eches de la casa”.

Beto Ortiz confronta a Dayanita y cuestiona a su hermano mayor

Las declaraciones de Dayanita provocaron la reacción inmediata del conductor Beto Ortiz, quien expresó su indignación. El periodista cuestionó duramente que la actriz continúe manteniendo a un hermano. "Tú no tienes por qué mantener una persona con la cual no tienes ningún tipo de vínculo, que aparece además justo en el momento en que a ti te va bien y nunca antes apareció, manifestó el conductor.

El conductor de 'El valor de la verdad' calificó el vínculo como un claro caso de “chantaje emocional” y advirtió que Dayanita estaba siendo utilizada. “Tú eres su cajero automático, sácalo de tu vida (...) es un viejonazo de más de 30 años, vividor, vago, tú no tienes por qué mantenerlo. Así sea el hijo de tu madre, discúlpame", afirmó.

La humorista, sin poder contener el llanto, explicó que intentó en varias ocasiones poner límites, incluso echando a su hermano de la casa, pero su madre lo volvió a recibir. “Mi mamá me agarra como que odio y quiere irse con él”, dijo con tristeza.

Beto Ortiz enfatizó que el amor de Dayanita hacia su madre no debía convertirse en una carga ni en una obligación de sostener económicamente a alguien con quien no existe un verdadero lazo afectivo. “Él no te quiere, te usa. Apareció solo cuando a ti te fue bien. No tiene ningún sentido que lo sigas manteniendo”, concluyó.