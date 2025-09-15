HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Mira EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford
Mira EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Mira EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Mira EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     
Espectáculos

Dayanita habla por primera vez de su hermano, admite que lo mantiene y Beto Ortiz la confronta: "Vividor y vago"

Beto Ortiz tildó de “vividor y vago” a hermano mayor de Dayanita luego de que la actriz cómica confesará de que lo mantiene a él y su familia en el departamento que alquila.

Beto Ortiz confronta a Dayanita en 'El valor de la verdad'. Foto: composición LR/difusión
Beto Ortiz confronta a Dayanita en 'El valor de la verdad'. Foto: composición LR/difusión

Dayanita se sentó en el sillón rojo de 'El valor de la verdad' para abrir su corazón y revelar aspectos poco conocidos de su vida familiar. Entre lágrimas, la actriz cómica sorprendió al hablar por primera vez de su hermano mayor, Luis, de 30 años, a quien confesó mantener económicamente junto a su esposa e hija, además de cubrir los gastos del hogar y del departamento donde viven.

La humorista y exintegrante de 'JB en ATV' reveló que su hermano la contactó a través de redes sociales tras muchos años sin vínculo, pues es hijo solo por parte de madre. Desde entonces convive con su mamá, lo que ha generado tensiones en la familia.

TE RECOMENDAMOS

Hayimy revela sus predicciones más importantes para el país junto a Jhan Sandoval | AstroMood

Sin embargo, lo que sorprendió fue cuando la actriz admitió que su hermano agredió a su madre y un amigo cercano, lo que provocó la indignación del periodista, quien la confronto directamente: “Le ha pegado a tu madre y tú lo mantienes. ¿Por qué no lo botas de la casa? Eso, eso que acabas de decir es suficiente para que lo eches de la casa”.

PUEDES VER: Dayanita confiesa que el futbolista Jair Céspedes le coquetea a pesar de estar casado y exponen chats privados

lr.pe

Beto Ortiz confronta a Dayanita y cuestiona a su hermano mayor

Las declaraciones de Dayanita provocaron la reacción inmediata del conductor Beto Ortiz, quien expresó su indignación. El periodista cuestionó duramente que la actriz continúe manteniendo a un hermano. "Tú no tienes por qué mantener una persona con la cual no tienes ningún tipo de vínculo, que aparece además justo en el momento en que a ti te va bien y nunca antes apareció, manifestó el conductor.

El conductor de 'El valor de la verdad' calificó el vínculo como un claro caso de “chantaje emocional” y advirtió que Dayanita estaba siendo utilizada. “Tú eres su cajero automático, sácalo de tu vida (...) es un viejonazo de más de 30 años, vividor, vago, tú no tienes por qué mantenerlo. Así sea el hijo de tu madre, discúlpame", afirmó.

PUEDES VER: Dayanita se retira entre lágrimas de 'El valor de la verdad': ganó S/15.000 y estas fueron todas las preguntas que respondió

lr.pe

La humorista, sin poder contener el llanto, explicó que intentó en varias ocasiones poner límites, incluso echando a su hermano de la casa, pero su madre lo volvió a recibir. “Mi mamá me agarra como que odio y quiere irse con él”, dijo con tristeza.

Mira lo último de

FULLMOOD

De lunes a viernes a las 10:20 a.m.

Ver ahora

Beto Ortiz enfatizó que el amor de Dayanita hacia su madre no debía convertirse en una carga ni en una obligación de sostener económicamente a alguien con quien no existe un verdadero lazo afectivo. “Él no te quiere, te usa. Apareció solo cuando a ti te fue bien. No tiene ningún sentido que lo sigas manteniendo”, concluyó.

Notas relacionadas
Dayanita sorprende al exponer que tenía un 'sugar daddy' que le enviaba US$ 200 semanales: "Me escribía por Facebook"

Dayanita sorprende al exponer que tenía un 'sugar daddy' que le enviaba US$ 200 semanales: "Me escribía por Facebook"

LEER MÁS
Dayanita confiesa que el futbolista Jair Céspedes le coquetea a pesar de estar casado y exponen chats privados

Dayanita confiesa que el futbolista Jair Céspedes le coquetea a pesar de estar casado y exponen chats privados

LEER MÁS
Dayanita se retira entre lágrimas de 'El valor de la verdad': ganó S/15.000 y estas fueron todas las preguntas que respondió

Dayanita se retira entre lágrimas de 'El valor de la verdad': ganó S/15.000 y estas fueron todas las preguntas que respondió

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
Larissa Riquelme recuerda 'roce' que tuvo con Milett Figueroa y habla sobre Marcelo Tinelli: "Si estaba soltero..."

Larissa Riquelme recuerda 'roce' que tuvo con Milett Figueroa y habla sobre Marcelo Tinelli: "Si estaba soltero..."

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Dayanita confiesa que el futbolista Jair Céspedes le coquetea a pesar de estar casado y exponen chats privados

Dayanita confiesa que el futbolista Jair Céspedes le coquetea a pesar de estar casado y exponen chats privados

LEER MÁS
Dayanita sorprende a Beto Ortiz al revelar su edad en 'El valor de la verdad': "Estás empezando a vivir"

Dayanita sorprende a Beto Ortiz al revelar su edad en 'El valor de la verdad': "Estás empezando a vivir"

LEER MÁS
Maju Mantilla no continuaría más en 'Arriba mi gente' el 2026 tras escándalo por posible infidelidad a Gustavo Salcedo, revela Christian Bayro

Maju Mantilla no continuaría más en 'Arriba mi gente' el 2026 tras escándalo por posible infidelidad a Gustavo Salcedo, revela Christian Bayro

LEER MÁS
Dayanita impacta al confesar que recibió miles de dólares de un narco por insólito motivo: "Fue una cosa rápida"

Dayanita impacta al confesar que recibió miles de dólares de un narco por insólito motivo: "Fue una cosa rápida"

LEER MÁS
Pamela López expone a Christian Cueva y lanza dura acusación tras reencuentro con sus hijos: "Los dejó en portería y se fue"

Pamela López expone a Christian Cueva y lanza dura acusación tras reencuentro con sus hijos: "Los dejó en portería y se fue"

LEER MÁS
Dayanita sorprende al exponer que tenía un 'sugar daddy' que le enviaba US$ 200 semanales: "Me escribía por Facebook"

Dayanita sorprende al exponer que tenía un 'sugar daddy' que le enviaba US$ 200 semanales: "Me escribía por Facebook"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

➤ Descubre tu HORÓSCOPO: qué te deparan los astros este 15 de septiembre, según Jhan Sandoval

Temblor en Perú: ¿dónde fue el epicentro del último sismo hoy, 15 de septiembre, según IGP?

Precio del dólar en Perú HOY, lunes 15 de septiembre: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

Espectáculos

Dayanita sorprende al exponer que tenía un 'sugar daddy' que le enviaba US$ 200 semanales: "Me escribía por Facebook"

Dayanita confiesa que el futbolista Jair Céspedes le coquetea a pesar de estar casado y exponen chats privados

Milena Zárate lanza dardo a Maju Mantilla tras acusaciones de infidelidad: "Cuídate de las aguas mansas…"

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Juan José Santiváñez y Eduardo Arana: audio revela pacto de favores ministeriales para beneficiar a policía vinculado a 'Los Pulpos'

Diego García-Sayán: “La DBA opina barbaridades sin haberse informado”

Dina Boluarte tenía un muñeco de brujería: Harvey Colchado confirma hallazgo durante allanamiento en Palacio

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota