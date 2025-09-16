Pamela López volvió a estar en el ojo público tras la emisión de un reportaje en el que mostró su día a día. Sin embargo, las imágenes no pasaron desapercibidas y despertaron los comentarios de Kurt Villavicencio, quien no dudó en cuestionar a la expareja de Cueva.

En la más reciente emisión del programa Todo se Filtra, el conductor reaccionó con dureza a lo expuesto por la popular “Kitty Pam”, especialmente sobre su rol como madre y su nueva incursión en el mundo de la música.

Kurt Villavicencio estalla contra Pamela López

El domingo 14 de septiembre, Pamela López apareció frente a las cámaras de Día D para mostrar es su día a día como madre y mujer. En el reportaje, que llevaba a sus hijos a las activaciones de su discoteca hasta altas horas de la noche porque no tenía con quien dejarlos en casa, lo que provocó la respuesta inmediata del conductor.

“Ella dijo que tenía que traer a sus hijos a las activaciones de la ‘Cueva del Kittypam’ hasta las once de la noche porque no tenía con quien dejarlos y que no tenía una empleada a tiempo completo. Bien fingida la Pamela López”, señaló.

Asimismo, el popular “Metiche” cuestionó la forma en la que la exesposa del jugador del Emelec mostró el cuidado hacia sus hijos y cómo alistaba las loncheras para enviarlos al colegio.

“El reportero fue a las 6 de la mañana, pero la señora Pamela López, tan ‘digna y sacrificada’, no había abierto la lonchera del día anterior. Las loncheras, cuando llegan los niños del colegio, se abren y se lavan las cosas. Les metió snack de camotes. ¿Teniendo cuatro hijos no sabe qué enviarles? Ella dice que tienen gustos diferentes. ¡Oye, no habías ni siquiera lavado lo del día anterior!”, arremetió el conductor.

Critica su faceta musical con Paul Michael

El polémico conductor también ironizó sobre la nueva faceta de Pamela en la música junto a su pareja, Paul Michael. “Está grabando un tema musical con Paul Michael y ‘Los del Código’. Deberían tener su grupo que podría llamarse ‘Los del colágeno’. La canonizaron, ni Santa Rosa de Lima se atrevió a tanto”, expresó con sarcasmo.

Finalmente, Kurt recalcó que sus críticas no tenían relación con el físico de Pamela, sino con la imagen que intenta proyectar.

“Nosotros no nos burlamos de si estás subida de peso, eso no. Nos burlamos cuando hiciste tu videoclip con Orquesta Candela, que de actriz no tienes absolutamente nada (…) Tú eres madre y sabes bien lo que haces; nadie te va a criticar, pero no vengas a hacerte la víctima”, agregó.