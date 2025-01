Marcelo Tinelli, uno de los conductores más emblemáticos de la televisión argentina, sorprendió a todos al mostrar su lado más auténtico en su nuevo reality 'Los Tinelli', producido en colaboración con Prime Video. En este proyecto, el empresario y periodista deportivo se reúne con su familia, incluida su novia Milett Figueroa, para mostrar cómo es su día a día lejos de las cámaras de televisión. Sin embargo, algunos momentos captados durante las grabaciones han causado controversia, al exponer facetas menos conocidas del conductor.

Un reciente video promocional del reality, compartido en la cuenta oficial de Prime Video en Instagram, revela a un Tinelli visiblemente molesto en varias escenas. Sus reacciones, llenas de frustración e incomodidad, han generado un amplio debate en redes sociales, mostrando una faceta más humana y espontánea del conductor, que no teme expresar sus emociones con un lenguaje directo y sin filtros.

¿Qué pasó con Marcelo Tinelli en 'Los Tinelli'?

El clip difundido por Prime Video muestra al reconocido conductor atravesando momentos de tensión mientras interactúa con su familia y el equipo de producción del reality. Entre los momentos más destacados, Marcelo Tinelli no dudó en lanzar una serie de frases contundentes, que reflejan por completo su molestia. En una escena, se lo escucha decir: “Y este tipo, ¿quién se cree que es? Me dio por el quinto for** de las pelo**”. En otra, también ofuscado por el ritmo de trabajo, exclama: “¡Pero un tema conocido queremos! Dale, dame luz, dale”.

Además, las imágenes dejan entrever algunos desacuerdos familiares durante un viaje en grupo. Uno de los fragmentos más comentados muestra a Marcelo Tinelli exigiendo cambios en los planes: “¿Él pidió frutos secos? No, frutos secos no. ¡Come sándwich, dejate de romper la b**!”. Estas expresiones, aunque polémicas, reflejan un ambiente de confianza entre el conductor y su entorno cercano.