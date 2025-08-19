Milett Figueroa sorprendió al público con su regreso a la televisión peruana como parte de la telenovela ‘Eres mi sangre’, emitida por América Televisión. La modelo y actriz asumió el reto de dar vida a una villana, personaje con el que demostró desenvolvimiento, generando comentarios positivos en redes y entre figuras del espectáculo.

Uno de los más sorprendidos fue Rodrigo González. En 'Amor y fuego', el conductor no dudó en elogiar la actuación de Milett y hasta la comparó con Nicola Porcella, quien actualmente participa en la novela mexicana 'Amanecer'. “¿Les parece que lo hace mal? No está mal, está mejor que Nicola y está mejor que varios”, expresó ‘Peluchín’, resaltando el desempeño de la peruana en su nuevo papel. Como se recuerda el exchico reality fue duramente criticado por la prensa mexicana sobre su desempeño en la producción de Juan Osorio.

Rodrigo González elogia el regreso de Milett Figueroa a la actuación

Tras ver la escena en la que Milett Figueroa aparece con un arma y una actitud mucho más desafiante, Rodrigo González opinó que la actriz logró transmitir gran intensidad en pantalla. “Aparte, ha sido una aparición fugaz, pero determinante”, comentó el conductor de ‘Amor y fuego’. Su compañera, Gigi Mitre, coincidió y resaltó que Milett podría consolidarse en el futuro interpretando más personajes de villana.

Además, ‘Peluchín’ recordó que en 2017 a Milett le quitaron la oportunidad de interpretar el papel de ‘Corolina’ debido a las controversias mediáticas en las que estaba envuelta. Sin embargo, cuestionó que en esa misma época sí se le diera protagonismo a otros personajes de la farándula como Nicola Porcella. “Pero los ponían a Angie y Nicola en sus momentos más controvertidos, cuando peor estaba la relación”, criticó.

Finalmente, el conductor destacó que en estos años la actriz y actual pareja de Marcelo Tinelli ha tenido mayor preparación y experiencia, algo qu se refleja en su reciente desempeño. “Han pasado 8 años, con lo cual son 8 años más de preparación por parte de Milett también. Ha agarrado más tablas, lo que te da la trayectoria, la experiencia y la preparación, sobre todo. Porque la veo y sí le creo”, sentenció Rodrigo González.

¿Cuál es el papel de Milett Figueroa en 'Eres mi sangre'?

Luego de cuatro años alejada de la actuación, Milett Figueroa volvió a las pantallas en el capítulo 99 de ‘Eres mi sangre’, producción de Michelle Alexander y DelBarrio Producciones. La actriz interpreta a Elizabeth Ramírez, hermana de Tobías ‘Toro’, personaje encarnado por Miguel Dávalos. Su aparición representa un punto clave en la trama, ya que Toro llevaba tiempo buscándola con gran desesperación.

En declaraciones para ‘Más espectáculos’, Milett confesó que aceptó el papel sin dudarlo porque le permitía mostrar su evolución artística y asumir un nuevo reto en su carrera. “Nunca he hecho de villana. Es la primera vez que tengo un personaje así y que me ha permitido también jugar mucho, disfrutarlo, es un personaje que yo estoy disfrutando por el tema que también puedo usar mi voz de pecho, utilizar mi carácter también, que muy pocas personas lo conocen, y está bueno que la gente conozca a Elizabeth”, expresó emocionada.