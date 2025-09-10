HOYSuscripcion LR Focus

Estudiantes toman San Marcos en contra de la privatización de la universidad
Larissa Riquelme recuerda 'roce' que tuvo con Milett Figueroa y habla sobre Marcelo Tinelli: "Si estaba soltero..."

En su visita a Perú, la recordada 'Novia del Mundial', Larissa Riquelme, no esquivó preguntas sobre Milett Figueroa y Marcelo Tinelli, con quien protagonizó picantes momentos en la TV argentina.

Larissa Riquelme compartió escenas con Marcelo Tinelli durante su paso por 'Bailando'. | Foto: composición LR/Amor y fuego/Instagram

La llegada de Larissa Riquelme a Lima no solo marcó su debut como comentarista deportiva en el partido entre Perú y Paraguay, sino que también generó revuelo en el mundo del espectáculo. Frente a las cámaras del programa 'Amor y fuego', la recordada 'Novia del Mundial' fue consultada sobre Marcelo Tinelli, con quien compartió momentos televisivos picantes en Argentina, y sobre Milett Figueroa, actual pareja del conductor.

Con risas de por medio, la modelo paraguaya recordó un antiguo "roce" con la actriz peruana y dejó una frase que llamó la atención: "Si estaba soltero, capaz era otra cosa". Aunque se mostró respetuosa de la relación entre Milett y Tinelli, sus declaraciones abrieron la puerta a recuerdos de una etapa televisiva cargada de química y cercanía.

PUEDES VER: Rodrigo González queda impresionado con la actuación de Milett Figueroa como villana en ‘Eres mi sangre’: “Está mejor que Nicola”

Larissa Riquelme sobre Milett Figueroa y Marcelo Tinelli

Consultada por el vínculo entre Marcelo Tinelli y Milett Figueroa, Larissa Riquelme no dudó en elogiar a la modelo peruana, a quien calificó como "una mujer muy linda" y "excelente profesional". También reconoció que años atrás tuvo un "roce" con ella, aunque no quiso entrar en detalles. "Ni yo recuerdo, pero sí, estuvo en 'Bailando', fue jurado en 'Cantando'", comentó entre risas.

En esa línea, Larissa se mostró firme al descartar cualquier tipo de conflicto con Milett. Aseguró que no cree que la modelo peruana se sienta celosa si ella llegara a coincidir con Tinelli, con quien compartió momentos cercanos en la televisión argentina. La 'Novia del Mundial' reiteró que nunca ha tenido diferencias con Milett respecto al conductor; no obstante, dejó una frase que llamó la atención y que, según 'Amor y fuego', sugiere una posibilidad que nunca se concretó: "Si estaba soltero, capaz era otra cosa".

PUEDES VER: Milett Figueroa recibe romántica sorpresa de Marcelo Tinelli y desmienten rumores de crisis: “Por todo lo que has hecho”

¿Qué pasó entre Larissa Riquelme y Marcelo Tinelli?

Larissa Riquelme alcanzó fama internacional tras el Mundial de Sudáfrica 2010, y su popularidad la llevó a participar en programas como 'Bailando por un sueño', donde coincidió con Marcelo Tinelli, productor y conductor del show. En ese espacio, protagonizó escenas que quedaron en la memoria del público: juegos provocativos, besos en vivo y una evidente complicidad con el argentino, quien, curiosamente, conoció de la misma manera a Milett Figueroa.

Aunque nunca se confirmó una relación sentimental entre ambos, su cercanía en pantalla fue suficiente para alimentar rumores. Hoy, Larissa evita entrar en polémicas y se limita a reconocer el papel de Tinelli como figura clave en los medios argentinos. "Argentina le abrió las puertas a Milett, está haciendo una buena carrera y está al lado de una de las figuras más importantes del medio", afirmó la 'Novia del Mundial'.

