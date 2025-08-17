La modelo Milett Figueroa estuvo como invitada en ‘Esta noche’ con La Chola Chabuca, donde hizo un repaso de su carrera y habló sobre su vida sentimental junto a Marcelo Tinelli. La pareja mantiene una relación de casi dos años, marcada en varias ocasiones por rumores de crisis y posibles rupturas. La más reciente surgió tras el inesperado regreso de Milett a Perú mientras Tinelli viajaba a Miami con sus hijos.

Sin embargo, durante la entrevista, la modelo recibió una sorpresa cargada de amor por parte de su pareja. “Te amo, mi amor. Te amo, mi vida. Por todo lo que has hecho y vienes haciendo”, fue parte del sentido mensaje que le dedicó Tinelli, dejando a Milett visiblemente emocionada ante la muestra de cariño.

Así fue la sorpresa de Marcelo Tinelli a Milett Figueroa

Marcelo Tinelli no dudó en enviar un mensaje a Ernesto Pimentel desde Argentina para sorprender a Milett Figueroa. El productor argentino dejó claro que quería estar presente en el homenaje que le hacían a su pareja. “No quería dejar de estar presente en este programa que le están haciendo a mi novia, a mi mujer”, afirmó, mientras Milett escuchaba todo con una amplia sonrisa.

Durante su mensaje, Tinelli destacó el esfuerzo y la dedicación de Milett en su carrera. “Felicitarla a ella. Te amo, amor. Te amo, mi vida. Por todo lo que has hecho y lo que vienes haciendo en tan poco tiempo. Muchas veces uno se pregunta si va por el buen camino. Solamente con mirarte y vos mirar todo lo que has hecho, ahí te darás cuenta lo bien que estás llevando tu carrera”, expresó.

Además, resaltó sus cualidades personales, evidenciando su amor por la modelo peruana: “Te lo super mereces, por la buena mujer que sos, por lo humilde que sos, por lo inteligente que sos. Besitos, mi vida. Besitos, Chola querida”. Al finalizar, Marcelo también expresó su deseo de ser invitado al programa para acompañarla personalmente.

Milett Figueroa se muestra emocionada tras sorpresa de Marcelo Tinelli

La modelo reaccionó visiblemente feliz ante el mensaje de su pareja, dejando claro cuánto lo ama. “Es un bello hombre, es un bello ser. Siempre le digo, el ser que es me encanta”, expresó tras recibir la sorpresa, mostrando toda su emoción ante la declaración de Marcelo.

Ante esto, Ernesto Pimentel comentó que la veía más enamorada que nunca, a lo que Milett respondió con sinceridad y firmeza. “Pueden decir lo que quieran, pero yo así nunca me he enamorado. Nunca”, afirmó, enviando un contundente mensaje a quienes han especulado sobre su relación.