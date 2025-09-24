Linda Caba lanza su disco 'Soy selva', homenaje a la Amazonía, y resalta el potencial de la cumbia amazónica en el panorama musical actual. Foto: Sandy Carrión/La República | Foto: Sandy Carrión/La República

Linda Caba lanza su disco 'Soy selva', homenaje a la Amazonía, y resalta el potencial de la cumbia amazónica en el panorama musical actual. Foto: Sandy Carrión/La República | Foto: Sandy Carrión/La República

La cantante Linda Caba sigue buscándose un lugar en la cumbia peruana y no desea seguir con la etiqueta de exvocalista de Explosión de Iquitos. Si bien se siente agradecida por todo lo que creció con el grupo de cumbia amazónica, la pucallpina indicó que quiere trazar su propia historia musical. Y este sábado 27 de septiembre tendrá la oportunidad de mostrar su talento en un gran escenario como el Estadio San Marcos. Las entradas están a la venta en Teleticket.

Linda Caba, quien días atrás llegó a Brasil para compartir escenario con la cantante Joelma, será parte del Festival Internacional de Confraternidad de la Primavera, donde también se presentará el colombiano Miguel Morales y la brasileña Joelma, quien fue parte de la banda Calipso por más de 15 años. En entrevista con La República, la artista selvática habló de sus grandes proyectos.

—¿Cómo te sientes al representar a Perú en el Festival de la Primavera?

—Estoy muy contenta de poder compartir con artistas internacionales como Joelma, Miguel Morales y artistas de Pucallpa. Hay mucho que aprender de todo lo que ellos hacen.

Este sábado 27 de septiembre, la artista se presentará en el Festival Internacional de Confraternidad de la Primavera en el Estadio San Marcos, junto a figuras como Miguel Morales y Joelma. Foto: difusión.

—Te vimos con Joelma en Brasil. ¿Cómo te recibieron allá?

—Muy bien, muy lindo, hermosas personas y excelentes artistas de los cuales hay muchísimo que aprender los artistas peruanos.

—¿Estuviste un poco nerviosa?

—De hecho que sí, porque Joelma es una persona que yo sigo desde que inicié a cantar, desde los 15 años. Yo cantaba en unas orquestas en Pucallpa y desde ahí yo la sigo a ella, me hacía los vestuarios como ella. Tengo varios vestuarios que son como de ella, porque siempre la he admirado.

Linda Caba y su faceta como solista



—En tu etapa como solista, ¿cuál ha sido hasta el momento el mayor reto como cabeza de grupo?

—Todo tranquilo hasta el momento. Gracias a Dios, tenemos trabajo y estamos trabajando siempre. Bueno, el mayor reto que tengo es siempre dar lo mejor de mí al público, que el público disfrute de lo que yo hago en el escenario.

—¿Tú puedes todavía cantar las canciones que Explosión de Iquitos hizo famosas o te han prohibido?

—Si son covers, ninguna canción que he cantado con ellos les pertenece. Yo las canto en vivo, así que no hay ningún problema porque todos pagamos los impuestos a Apdayc.

—¿No necesitas pedir permiso tampoco a los compositores?

—Es que son covers (risas).

—¿Pero si realizas una producción como Linda Caba con esas canciones?

—Claro, ahí sí se tiene que pedir permiso a los autores y a los compositores. Y si tengo canciones propias o inéditas, las grabo sin ningún problema.

—¿Puedes cantar ‘El ritmo de mi tierra’, canción que viralizó Explosión de Iquitos?

—Esa canción pertenece a Ciro Sánchez, que es mi tecladista en estos momentos, así que la podemos tocar libremente porque él puede darle licencia a Explosión y a muchísimos grupos que él quiera porque la canción le pertenece a él.

—¿Sientes que la cumbia amazónica ha ganado protagonismo en los últimos años?

—Qué lindo que sea así. Bueno, y que siga siendo así que porque hay muchísimo talento en la selva que falta descubrir y qué lindo que nos den la oportunidad de poder mostrar a todos los artistas de la selva.

Linda Caba lanza disco con temas propios



—¿Qué tal ha sido el recibimiento a tu disco ‘Soy selva’?

—Bien. Acabo de lanzar un álbum con seis canciones propias.

—¿Qué es lo que más te ha gustado de este álbum?

—Hago un homenaje en general a toda la selva, que es lo que me gusta. También hablo de la Amazonía, que es lo que yo amo. Me encanta hablar de cómo debemos proteger la Amazonía, nuestros bosques, nuestra flora, nuestra fauna. Todas las canciones tienen un poquito de historia.

—¿Cómo quieres acabar este 2025 y qué planeas para el 2026?

—Bueno, no me gusta planear las cosas. Yo soy una persona que siempre estoy haciendo las cosas en el momento y esperando lo que Dios tiene preparado para nosotros, lo que el destino nos prepara, recibir siempre con mucho amor y seguir adelante. Lo que sí quiero hacer es seguir trabajando, seguir dando todo de mí y hacer las cosas bien.

—¿Qué piensas cuando algunos promotores te presentan como la exvocalista de Explosión de Iquitos?

—Nunca he querido que me presenten así. Desde que inicié a cantar (como solista), siempre he dicho que no quiero que me presenten así. Si me voy a ganar un nombre, va a ser el mío, poco a poco.

—Finalmente, ¿cómo va a ser tu show para este sábado?

—Estamos preparando algo muy lindo con todos los músicos, las canciones del repertorio, las que la gente conoce con mi voz, las voy a cantar sí o sí, siempre. Voy a dar todo de mí, los bailarines y los músicos también, para que la gente se divierta. Creo que es lo más importante.

