Corazón Serrano prepara una celebración a la altura de su historia. La agrupación de Piura, referente indiscutible de la cumbia peruana, regresa al Estadio San Marcos para conmemorar sus 33 años de trayectoria con un espectáculo titulado 'Camino a un sueño'. El evento, con fecha ya confirmada, promete reunir a miles de seguidores en una noche cargada de música, memoria y emoción.

El concierto no solo marca un nuevo aniversario, sino también el regreso de la agrupación a uno de los escenarios más emblemáticos de Lima. Con un repertorio que recorre más de tres décadas de éxitos, Corazón Serrano promete una cita inolvidable junto al público que los ha acompañado desde sus inicios en 1993.

Corazón Serrano regresa a San Marcos en 2026: fecha de su concierto 'Camino a un sueño'

¡Es oficial! Corazón Serrano vuelve al Estadio San Marcos el sábado 7 de febrero de 2026 con 'Camino a un sueño', un concierto que celebra sus 33 años de carrera. A través de las redes sociales, las cantantes de la agrupación piurana —Cielo Fernández, Susana Alvarado, Kiara Lozano, Milagros Díaz, Briela Cirilo, Ana Lucía Urbina, Lesly Águila e Yrma Guerrero— confirmaron la noticia e invitaron a todos sus fanáticos a prepararse para este show, que marca su regreso al recinto ubicado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos tras su multitudinario espectáculo realizado en febrero de 2025.

"Volveremos a vivir un momento único, un concierto inolvidable. ¿Están listos para vivir 'Camino a un sueño 2026'?", anuncian en un video las integrantes Briela e Yrma Guerrero Neira, miembro fundadora del grupo.

Corazón Serrano anuncia nuevo concierto en el Estadio San Marcos para 2026. Foto: Corazón Serrano/Facebook

¿Cuándo inicia la venta de entradas para Corazón Serrano en el Estadio San Marcos 2026 y dónde comprar?

Faltan solo días para que arranque la venta oficial de entradas para el esperado concierto de Corazón Serrano en el Estadio San Marcos 2026. La cita está programada para este miércoles 1 de octubre de 2025, desde las 10.00 a. m., a través de la plataforma de Ticketmaster (AQUÍ).

Los boletos estarán disponibles para distintas zonas del recinto, y ya se puede seguir la cuenta regresiva en la web oficial. Se anticipa una alta demanda, por lo que se recomienda ingresar con algunos minutos de anticipación para asegurar tu lugar en esta celebración por los 33 años de la agrupación peruana.

¿Cuánto costarán las entradas para el concierto de Corazón Serrano en San Marcos 2026?

Los precios de las entradas para el concierto de Corazón Serrano en el Estadio San Marcos 2026 aún no han sido revelados, pero se espera que la agrupación piurana anuncie los detalles en los próximos días. Por ahora, se estima que los costos podrían mantenerse en rangos similares a los de su presentación de 2025, que oscilaron entre S/63 y S/279, aunque esta información todavía no ha sido confirmada oficialmente.

Como es habitual en sus celebraciones, se espera que el grupo esté acompañado por artistas invitados de primer nivel. En su 32 aniversario, compartieron escenario con figuras como Yahaira Plasencia, Yarita Lizeth, Grupo BerEn, Dina Páucar, Armonía 10 y La Chola Chabuca, entre otros.