Linda Caba, exvocalista principal de Explosión de Iquitos, se ha visto envuelta en una controversia tras ser señalada como la presunta responsable de la ruptura de un matrimonio de 16 años. La acusación, difundida en redes sociales por Pily Lavan, ha generado un gran revuelo y opiniones divididas entre el público.

El programa 'Magaly TV. la firme' entrevistó a Pily Lavan, quien afirmó haber sido amiga de Linda Caba y de Raúl Flores, dueño de Explosión de Iquitos y expareja de la cantante. Lavan también aseguró que Caba habría mantenido una relación con su esposo, Mayer Vilca, lo que habría desencadenado su separación.

Pily Lavan revela que su esposo le confesó su romance con Linda Caba

Durante la emisión del 18 de marzo en 'Magaly TV, la firme', Pily Lavan, una empresaria de Iquitos, rompió su silencio y contó detalles de la traición que sufrió. Según su testimonio, ella era amiga cercana de la cantante y de Raúl Flores, dueño de Explosión de Iquitos. Además, aseguró que su familia los apoyó durante la pandemia sin imaginar lo que ocurriría después.

Según Lavan, comenzó a recibir rumores sobre un posible romance entre su esposo, Mayer Vilca, y Linda Caba. Aunque al principio se negó a creerlo, terminó enfrentando a su pareja, quien inicialmente lo negó. Sin embargo, meses después, él mismo le confesó lo sucedido.

"Cuando estuve en Estados Unidos el año pasado con mis hijas, me empezaron a mandar un montón de videos. No creía, me cegaba porque decía ‘no, es mi amiga’. Entonces llegando a Perú, lo encaré a mi esposo pues, obviamente me negó en un principio, pero con el pasar de los meses terminó confesando que todo fue en un momento de borrachera y de cólera porque yo mucho lo molestaba y tanta cosa”, relató Lavan.

Según la empresaria, la confirmación final llegó en una mañana, cuando su esposo admitió frente a ella y a sus hijos que sí tuvo un amorío con Linda Caba.

"A las siete de la mañana, en su delante de mis hijos y mío, salió de la boca de él: ‘Sí, tuve algo con ella en un momento de borrachera’ cuando mis hijas y yo estábamos en Estados Unidos”, aseguró Pily Lavan.

Pily Lavan descubrió nuevo video de Linda Caba y su esposo

Aunque la empresaria de Iquitos habría decidido perdonar la traición de su esposo, un reciente video filtrado en redes sociales demostraría que Mayer Vilca volvió a reunirse con la cantante.

Según Pily Lavan, el pasado fin de semana recibió imágenes que confirmaban que su esposo y Linda Caba compartieron juntos en una reunión. Lo más impactante fue que, antes de este encuentro, Vilca le aseguró a su hija que viajaría a Lima por un tema judicial. "A mi hija le dice que se va a Lima por un tema judicial que él tiene, que es de lavado de activos y mira, hicieron pantallazo, grabaron y me empezaron a mandar”, reveló la empresaria en 'Magaly TV, la firme'

Tras esta nueva evidencia, Pily Lavan decidió no tolerar más la situación y confirmó el fin de su relación con Mayer Vilca. "Lo único que hice fue decir ‘Ya basta, ya esta bueno’. Si él está prefiriendo dejar su matrimonio y a sus hijos por una cantante, pues le felicito. Que le dure, que sea feliz”, declaró con firmeza.