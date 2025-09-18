La agrupación, fundada en 1975 por Tulio Trigozo, es un ícono de la cumbia amazónica. Sus temas más destacados incluyen 'Mi cariñito' y 'Mensaje de amor', consolidando su legado musical. Foto: Sandy Carrión/La República | Foto: Sandy Carrión/La República

Alvin y Clint son los actuales líderes de Sonido 2000, que este mes celebra sus 50 años de historia musical. Sin embargo, hace cuatro años, ninguno estaba preparado para cargar con toda la responsabilidad de una agrupación musical. Pero, tras la muerte de su padre (Tulio Trigozo) y de su hermano (‘Tulín’ Trigozo), tuvieron que dejar de lado el dolor y continuar con el legado familiar. Desde entonces, no han dejado de remar para mantener en alto al grupo y seguir conquistando corazones.

Hace unos días, Alvin Trigozo y Clint Trigozo llegaron a Gamarra para disfrutar del calor del público y también para invitarlos al concierto que realizarán por sus 50 años en El Huaralino Internacional con artistas de la talla de Pamela Franco, El Lobo y La Sociedad Privada, Óscar Manuel Valdiviezo y muchos más. Las entradas se podrán conseguir en el mismo local y en Vaope.

—¿Cómo van los preparativos para los 50 años de Sonido 2000?

—Alvin Trigozo: Estamos recargados, vinimos de la selva para presentarnos este 20 en El Huaralino Internacional con todos chicos de la ‘Maquinaria musical’ para festejar nuestras ‘bodas de oro’.

—Clint Trigozo: Tenemos un concierto superestelar, así que los invitamos para bailar, gozar, disfrutar con un bonito repertorio y un show muy bonito. Las entradas estarán 2x1 de 5:00 p.m. a 7:00 p.m. y los cumpleañeros entran gratis.

—¿Cuál fue el origen del nombre de Sonido 2000?

—Alvin Trigozo: Sonido 2000 lo fundó mi papá Tulio Trigozo el año 1975. Puso ese nombre porque en ese tiempo se venía el año 2000, que supuestamente iba a ser el fin del mundo. Entonces, mi papá dijo, "Voy a hacer música hasta el fin del mundo, hasta el año 2000”.

—¿Cómo creen que será la noche sin su padre y sin su hermano?

—Alvin Trigozo: Será una noche llena de emociones porque son dos bajas que tuvimos. Y bueno, son tres con mi hermana Cheryl Trigozo (congresista). Pero creo que al final va a ser una noche muy bonita que nos va a traer risas, emociones, euforia y todo.

—Jefry Olivera (animador): Va a ser una noche de sentimientos encontrados realmente porque nosotros, en cada viaje y en cada presentación que tenemos, recordamos a nuestro compañero de trabajo y líder, el ‘Rey de las seis cuerdas’, Tulio Trigozo.

—Además de Lima, ¿van a celebrar sus 50 años en otras ciudades?

—Clint Trigozo: Por supuesto, se viene una gira nacional por los 50 años. Estamos comenzando en Lima. De ahí nos vamos para Pucallpa, Iquitos y Tarapoto. Y estamos viendo otros lugares. Quisiera que la gente también nos haga saber dónde quisieran que hagamos nuestros 50 años.

Sonido 2000 celebra sus 50 años de historia musical con un gran concierto el sábado 20 de septiembre en El Huaralino. Foto: Sandy Carrión/La República/Instagram

—¿Tal vez en el extranjero?

—Jefry Olivera (animador): Quizás. Hay muchas propuestas para poder hacer una gira por Europa. Todo eso se está cocinando muy internamente.

—¿Qué diferencia a Sonido 2000 de otras agrupaciones selváticas?

—Clint Trigozo: Sonido 2000 es una agrupación con bastante trayectoria, son 50 años, tenemos canciones clásicas que hoy en día siguen vigentes y la gente sigue escuchando donde vaya

—Alvin Trigozo: Otra cosa más que nos diferencia es que Sonido 2000, más que una agrupación y más que música, es un sentimiento porque el maestro Tulio Trigozo ha compuesto muchos temas a base del amor, de la vida, de la paz y de la armonía que vivimos en este mundo. Él no ha compuesto temas de borrachera ni de infidelidad. Siempre ha plasmado melodías en sus letras. Por eso, nosotros le cantamos al amor, la paz y la armonía de todo ese mundo.

—¿Qué canciones no pueden faltar ese día?

—Clint Trigozo: ‘Solo para ti’, ‘Mi cariñito’, ‘Mensaje de amor’, ‘Hasta que amanezca’, ‘El adolescente’, ‘Muchachita’ y muchos clásicos de oro más que trae el sonido 2000 desde antaño.

—¿Va a haber alguna colaboración por los 50 años?

—Clint Trigozo: Por supuesto, se viene colaboraciones con artistas, pero eso lo van a saber allá, así que tienen que estar este 20 de septiembre en El Huaralino Internacional.

