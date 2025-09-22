Maju Mantilla reaparece con emotivo mensaje tras polémica por presunta infidelidad a su esposo Gustavo Salcedo

Maju Mantilla renunció hace unos días a 'Arriba mi gente' de manera definitiva. La conductora de televisión tomó esta difícil decisión en medio de los rumores que apuntaban a presuntos casos de infidelidad a su esposo Gustavo Salcedo con su productor Christian Rodríguez y con el actor colombiano, George Slebi. Tras varios días alejada de las pantallas y las redes sociales, la reina de belleza reapareció en su cuenta oficial de Instagram con un sensible mensaje que evidencia el mal momento que viene atravesando.

"Quiero decirles que estoy leyendo sus mensajes", se lee al inicio del pequeño comunicado que posteó Mantilla en sus redes sociales. La presentadora de televisión aprovechó también para agradecer a todos sus seguidores por las muestras de cariño y afecto en estos días complicados.

Maju Mantilla en Instagram.

Maju Mantilla postea sentido mensaje en redes

Luego de varios días en el ojo público tras los rumores de infidelidad a Gustavo Salcedo, además de su repentina renuncia a 'Arriba mi gente', Maju Mantilla decidió pronunciarse por primera vez mediante su cuenta oficial de Instagram y agradeció el respaldo que le han brindado diversos usuarios en redes.

"Gracias por sus muestras de cariño, lo aprecio mucho", expresó Maju Mantilla. Cabe señalar que hace unos días, la reina de belleza amenazó a todo aquel que difunda información sobre presuntas infidelidades a su aún esposo Gustavo Salcedo. Esta es la primera vez que la exMiss Mundo reaparece y dejó un emotivo mensaje.

Maju Mantilla se aleja de la televisión y de 'Arriba mi gente'

Maju Mantilla sorprendió a los televidentes al anunciar en vivo su salida definitiva del programa matutino 'Arriba mi gente', durante la emisión de este jueves 18 de septiembre. La exMiss Mundo explicó que atraviesa una etapa personal complicada que le impide continuar con sus labores en el espacio televisivo, decisión que, según sus propias palabras, no fue sencilla: “Ha sido una decisión muy difícil”, expresó con visible emoción.

"Estos días han sido muy duros para mí y muy duros para mi familia. En base a chismes han afirmado cosas sobre mí que son falsas, soy un humano, que reconoce errores, pero se han dado afirmaciones continuas de forma malintencionada. Me han vinculado con otras personas, dañando mi reputación", agregó la modelo de 41 años.