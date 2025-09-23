Tras desmentir rumores de embarazo con Christian Cueva, Pamela Franco abordó el tema de la infidelidad en 'Ponte en la cola'. | Foto: composición LR/Latina

Tras desmentir rumores de embarazo con Christian Cueva, Pamela Franco abordó el tema de la infidelidad en 'Ponte en la cola'. | Foto: composición LR/Latina

Pamela Franco volvió a sacudir la escena de la farándula nacional con una declaración que no pasó desapercibida. Durante su participación en el programa 'Ponte en la cola', la cantante fue abordada por Micheille Soifer, quien, sin rodeos, le preguntó si no temía que Christian Cueva, su actual pareja, pudiera serle infiel. La respuesta de Franco fue directa y reveladora: "Me puede pasar con él".

La relación entre Pamela Franco y Christian Cueva, marcada por la exposición mediática y los rumores constantes, ha sido blanco de especulaciones, incluido uno reciente sobre un supuesto embarazo que ella misma desmintió. En medio de ese escenario, su sinceridad frente a cámaras sorprendió a los usuarios, quienes destacaron que la cumbiambera reafirmara su decisión de ponerse a sí misma como prioridad.

Pamela Franco sorprende al sincerarse sobre posible infidelidad de Christian Cueva

Micheille Soifer fue directa al grano en 'Ponte en la cola' y lanzó la pregunta que muchos evitaban: "Christian no es una persona muy leal, ¿no tienes ese miedo tú también?". Pamela Franco, sin rodeos ni evasivas, respondió con sinceridad: "Me puede pasar con él, me puede pasar con otra persona. Yo la verdad no ando pensando en eso. Estoy en un proceso como persona de sanar muchas cosas conmigo misma y trato de buscar una seguridad conmigo misma".

La intérprete de 'Dile la verdad' profundizó aún más en su postura, dejando claro que no se aferra a relaciones que no le suman. "Si él es una persona que no es para mí, me lo demostrará con los hechos, y yo tendré la certeza de decidir y dar un paso al costado", afirmó. También se refirió a quienes la tildan de fría por sus decisiones públicas: "No soy fría, llevo el luto en el momento que lo tengo que hacer, tomo las decisiones en el momento que las tengo que tomar", sentenció.

Pamela Franco desmiente rumores de embarazo con Christian Cueva

Pamela Franco rompió su silencio ante los rumores que la vinculaban con un supuesto embarazo de Christian Cueva, aún esposo de Pamela López. La cumbiambera fue captada con un vientre ligeramente abultado durante algunas presentaciones, lo que desató especulaciones en redes sociales.

Sin embargo, en declaraciones para el programa 'Amor y fuego', desmintió tajantemente estar esperando un hijo del futbolista y atribuyó el cambio en su figura a un descuido alimenticio. "Me comí de repente dos panes con chicharrón de más, que también estoy en mi derecho, pero nada. Ya me puse a dieta, así que no se preocupen", dijo con humor. Además, explicó que el vestuario con pedrería que usó en sus conciertos pudo haber contribuido a la confusión.