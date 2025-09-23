HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Dina Boluarte lanza mensaje a Donald Trump
Dina Boluarte lanza mensaje a Donald Trump     Dina Boluarte lanza mensaje a Donald Trump     Dina Boluarte lanza mensaje a Donald Trump     
Espectáculos

Pamela Franco sorprende al sincerarse sobre posible infidelidad de Christian Cueva: "Me puede pasar con él"

La cantante de cumbia no rehuyó una pregunta directa sobre Christian Cueva, lanzada por Micheille Soifer, quien lo calificó como "no muy leal". Pamela Franco, fiel a su estilo, respondió sin rodeos.

Tras desmentir rumores de embarazo con Christian Cueva, Pamela Franco abordó el tema de la infidelidad en 'Ponte en la cola'.
Tras desmentir rumores de embarazo con Christian Cueva, Pamela Franco abordó el tema de la infidelidad en 'Ponte en la cola'. | Foto: composición LR/Latina

Pamela Franco volvió a sacudir la escena de la farándula nacional con una declaración que no pasó desapercibida. Durante su participación en el programa 'Ponte en la cola', la cantante fue abordada por Micheille Soifer, quien, sin rodeos, le preguntó si no temía que Christian Cueva, su actual pareja, pudiera serle infiel. La respuesta de Franco fue directa y reveladora: "Me puede pasar con él".

La relación entre Pamela Franco y Christian Cueva, marcada por la exposición mediática y los rumores constantes, ha sido blanco de especulaciones, incluido uno reciente sobre un supuesto embarazo que ella misma desmintió. En medio de ese escenario, su sinceridad frente a cámaras sorprendió a los usuarios, quienes destacaron que la cumbiambera reafirmara su decisión de ponerse a sí misma como prioridad.

TE RECOMENDAMOS

Conoce a tu ARCÁNGEL PROTECTOR junto a SOFÍA ARANCIBIA y JHAN SANDOVAL | AstroMood

PUEDES VER: Pamela Franco negó estar embarazada de Christian Cueva tras fuertes rumores: "Comí dos panes con chicharrón"

lr.pe

Pamela Franco sorprende al sincerarse sobre posible infidelidad de Christian Cueva

Micheille Soifer fue directa al grano en 'Ponte en la cola' y lanzó la pregunta que muchos evitaban: "Christian no es una persona muy leal, ¿no tienes ese miedo tú también?". Pamela Franco, sin rodeos ni evasivas, respondió con sinceridad: "Me puede pasar con él, me puede pasar con otra persona. Yo la verdad no ando pensando en eso. Estoy en un proceso como persona de sanar muchas cosas conmigo misma y trato de buscar una seguridad conmigo misma".

La intérprete de 'Dile la verdad' profundizó aún más en su postura, dejando claro que no se aferra a relaciones que no le suman. "Si él es una persona que no es para mí, me lo demostrará con los hechos, y yo tendré la certeza de decidir y dar un paso al costado", afirmó. También se refirió a quienes la tildan de fría por sus decisiones públicas: "No soy fría, llevo el luto en el momento que lo tengo que hacer, tomo las decisiones en el momento que las tengo que tomar", sentenció.

PUEDES VER: Pamela Franco se emociona al cantar en vivo un huayno en quechua: "Hasta hoy me toca el corazón"

lr.pe

Pamela Franco desmiente rumores de embarazo con Christian Cueva

Pamela Franco rompió su silencio ante los rumores que la vinculaban con un supuesto embarazo de Christian Cueva, aún esposo de Pamela López. La cumbiambera fue captada con un vientre ligeramente abultado durante algunas presentaciones, lo que desató especulaciones en redes sociales.

Mira lo último de

FULLMOOD

De lunes a viernes a las 10:20 a.m.

Ver ahora

Sin embargo, en declaraciones para el programa 'Amor y fuego', desmintió tajantemente estar esperando un hijo del futbolista y atribuyó el cambio en su figura a un descuido alimenticio. "Me comí de repente dos panes con chicharrón de más, que también estoy en mi derecho, pero nada. Ya me puse a dieta, así que no se preocupen", dijo con humor. Además, explicó que el vestuario con pedrería que usó en sus conciertos pudo haber contribuido a la confusión.

Notas relacionadas
Pamela Franco negó estar embarazada de Christian Cueva tras fuertes rumores: "Comí dos panes con chicharrón"

Pamela Franco negó estar embarazada de Christian Cueva tras fuertes rumores: "Comí dos panes con chicharrón"

LEER MÁS
Pamela Franco se emociona al cantar en vivo un huayno en quechua: "Hasta hoy me toca el corazón"

Pamela Franco se emociona al cantar en vivo un huayno en quechua: "Hasta hoy me toca el corazón"

LEER MÁS
¡50 años de historia! Agrupación Sonido 2000 celebrará su aniversario por todo lo alto con Pamela Franco, El Lobo y más artistas

¡50 años de historia! Agrupación Sonido 2000 celebrará su aniversario por todo lo alto con Pamela Franco, El Lobo y más artistas

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
Corazón Serrano deslumbra en concierto de Sergio George en Miami: asistentes les pedían que sigan cantando

Corazón Serrano deslumbra en concierto de Sergio George en Miami: asistentes les pedían que sigan cantando

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Sergio Galliani impacta al presentar por primera vez a sus hijas mellizas con fotos inéditas: "Con mis hermosas"

Sergio Galliani impacta al presentar por primera vez a sus hijas mellizas con fotos inéditas: "Con mis hermosas"

LEER MÁS
Gigi Mitre estalla contra influencer por llamar "serranos" a pasajeros del Metropolitano y revela denuncias en su contra: "Es un joyón"

Gigi Mitre estalla contra influencer por llamar "serranos" a pasajeros del Metropolitano y revela denuncias en su contra: "Es un joyón"

LEER MÁS
Fallece Hernán Romero Berrio, actor peruano, a los 83 años tras una larga enfermedad

Fallece Hernán Romero Berrio, actor peruano, a los 83 años tras una larga enfermedad

LEER MÁS
Pamela López y sus hijos con Christian Cueva sufren accidente de tránsito en la Panamericana Sur: "No sé por qué nos está pasando todo esto"

Pamela López y sus hijos con Christian Cueva sufren accidente de tránsito en la Panamericana Sur: "No sé por qué nos está pasando todo esto"

LEER MÁS
Cuto Guadalupe llora al confesar que no ve a su hijo hace 18 años y expone la fuerte razón: “Ojalá pueda cumplirlo antes de partir de este mundo”

Cuto Guadalupe llora al confesar que no ve a su hijo hace 18 años y expone la fuerte razón: “Ojalá pueda cumplirlo antes de partir de este mundo”

LEER MÁS
Maju Mantilla reaparece con emotivo mensaje tras polémica por presunta infidelidad a Gustavo Salcedo con productor de 'Arriba mi gente'

Maju Mantilla reaparece con emotivo mensaje tras polémica por presunta infidelidad a Gustavo Salcedo con productor de 'Arriba mi gente'

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

La región del Perú que come más chicharrón al año: familias gastan 80 soles, no es Lima ni Arequipa

Magaly Medina confirma que Ricardo Mendoza será padre por primera vez y cuenta su experiencia en el show: "Traté de pasar inadvertida"

Precio del dólar en Perú HOY, martes 23 de septiembre: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

Espectáculos

Magaly Medina confirma que Ricardo Mendoza será padre por primera vez y cuenta su experiencia en el show: "Traté de pasar inadvertida"

Balean a Dreyner Urbina, hijo de Silverio Urbina: joven de 20 fue atacado en Puente Piedra

Daddy Yankee se rinde ante la gastronomía peruana y confiesa el verdadero motivo de su visita al país: “Aquí se come a otro nivel”

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Susana Villarán EN VIVO: Poder Judicial inicia juicio oral por los casos Odebrecht y OAS

Susana Villarán asegura que sus ingresos mensuales oscilan entre los S/5.000 y que actualmente es pensionista

Tomás Gálvez: Vengo de la muerte a trabajar por recuperar la fiscalía, nada me asusta

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota