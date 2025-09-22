HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Néstor Villanueva llora en vivo y lanza dura acusación contra Susy Díaz: "A mi padre le dio un derrame"

El cantante se presentó en 'El valor de la Verdad' y confesó que las acusaciones de la excongresista terminaron afectando gravemente la salud de su padre, quien sufrió una parálisis facial.

Néstor se presentó en El Valor de la Verdad y lanzó dura acusación contra Susy Díaz. Foto: Composición LR
Néstor se presentó en El Valor de la Verdad y lanzó dura acusación contra Susy Díaz. Foto: Composición LR

Néstor Villanueva se sentó en el sillón rojo de El Valor de la Verdad y terminó quebrándose al recordar uno de los momentos más dolorosos de su vida. El cantante reveló que las acusaciones de Susy Díaz, en medio de la crisis matrimonial entre él y su exesposa Flor Polo, repercutieron en la salud de uno de los integrantes de su familia.

Con la voz entrecortada y entre lágrimas, el cantante de cumbia confesó que durante aquella época prefirió evitar enfrentamientos con la madre de sus hijos, sin imaginar que ello tendría un fuerte impacto. Villanueva contó que su padre se vio expuesto a las cámaras, lo que lo llevó a un estado de tristeza y preocupación que terminó pasándole factura.

PUEDES VER 'El valor de la verdad': Néstor Villanueva ganó S/20.000 tras hacer confesiones sobre Flor Polo, Andy V y Susy Díaz

Néstor acusa a Susy Díaz de provocar derrame cerebral a su padre

Néstor Villanueva reveló que la situación mediática empezó desde que su padre fue entrevistado por los programas de televisión para preguntar por sus nietos, donde en vivo se enteró que Flor Polo habría bloqueado la comunicación de sus hijos con él, además de otros miembros de la familia.

Néstor Villanueva responde la pregunta 7 de EVDLV. Foto: Panamericana

Néstor Villanueva responde la pregunta 7 de EVDLV. Foto: Panamericana

“Llega un momento que, aparte de que la prensa va a entrevistar a mi papá, él se pone triste y llora porque le preguntaron: ‘¿Usted ve a sus nietos?’. No, voy a llamarlos inclusive. Los llamó y la casilla de voz de frente. Ahora, por último, me di cuenta de que bloquearon a gran parte de mi familia”, recordó.

PUEDES VER Néstor Villanueva se confiesa y revela que fue 'mantenido' por Florcita Polo: "Tengo que reconocerlo"

El cantante agregó que todo se complicó aún más cuando la abuela de sus hijos fue invitada a un programa y lanzó duras declaraciones contra su familia, lo que generó que su progenitor sufriera un derrame cerebral que lo dejó con graves secuelas.

“La abuela de mis hijos fue a un programa y la conductora le pregunta qué opinaban mis papás. Ella respondió: ‘Esa familia, para mí, está muerta, porque ellos han visto que su hijo le pega a mi hija en presencia y no han hecho nada’ (…) Le dio un derrame. La parálisis fue la mitad de la cara y el brazo, que no podía moverlo. Gracias a Dios ya está recuperado, pero me sentí culpable porque se vio afectado”, reveló conmovido en el programa de Beto Ortiz.

Decidió interponer acciones legales contra la exvedette

Tras lo sucedido, el exesposo de ‘Florcita’ aseguró que no podía quedarse de brazos cruzados y, tras conversar con su abogado, optó por iniciar acciones legales contra la excongresista, a quien responsabilizó de los comentarios que involucraron a su familia.

“Hablé con el abogado y decidimos entablar una demanda por lo que dijo la señora. Ya se había metido con mi familia; ya no era el problema conmigo”, agregó.

