Espectáculos

Néstor Villanueva evitó responder si alguna vez golpeó a su exesposa Florcita Polo en 'El valor de la verdad'

¡Ni se inmutó! Esta fue la impactante pregunta que Néstor Villanueva evitó responder sobre fuerte episodio entre él y Florcita Polo, lo cual, no fue del agrado de Beto Ortiz.

Néstor Villanueva estuvo en 'El valor de la verdad'. Foto: Composición LR/Captura/YouTube
Néstor Villanueva estuvo en 'El valor de la verdad'. Foto: Composición LR/Captura/YouTube

En la reciente edición del programa ‘El valor de la verdad’, transmitido el domingo 21 de septiembre por Panamericana Televisión, el cantante Néstor Villanueva se sentó en el temido sillón rojo para enfrentar una serie de preguntas sobre su vida personal y su mediática relación con Florcita Polo. Bajo la conducción de Beto Ortiz, el espacio televisivo volvió a captar la atención del público al abordar temas sensibles que marcaron titulares en el pasado.

El momento más crítico del programa llegó con la pregunta número 18, cuando Beto Ortiz le consultó directamente a Néstor: “¿Alguna vez golpeaste a Flor?”. Sin embargo, antes de que el cantante pudiera dar una respuesta, Alejandro, uno de sus amigos presentes en el sillón blanco, presionó el botón rojo, evitando que el cantante respondiera. Este gesto generó un silencio incómodo en el set y abrió nuevamente el debate público sobre los episodios de violencia en su antigua relación con Florcita Polo, dejando muchas dudas en el aire.

PUEDES VER: Néstor Villanueva se confiesa y revela que fue 'mantenido' por Florcita Polo: 'Tengo que reconocerlo'

Néstor Villanueva no respondió si golpeó a Florcita Polo

Beto Ortiz, el conductor de 'El valor de la verdad', visiblemente sorprendido, no tardó en expresar su desacuerdo: “Bueno, Alejandro ha apretado el botón. Tú sabes que el riesgo de que presionan el botón en una pregunta clave es que probablemente la gente va a sacar conclusiones, quizás, apresuradas”, comentó el presentador de Panamericana Televisión, dejando entrever que la omisión podría generar más interrogantes que certezas.

Néstor Villanueva, por su parte, optó por guardar silencio absoluto. No emitió palabra y solo se limitó a observar detenidamente al conductor, sin mostrar mayor reacción. Como establece el formato del programa, cuando se utiliza el botón rojo, se formuló una pregunta de repuesto. En este caso, la nueva interrogante fue: “¿Has tratado de suicidarte?”. Esta vez, Néstor rompió el silencio y respondió con un contundente “sí”, abriendo paso a un momento emocionalmente delicado en la entrevista.

PUEDES VER: Néstor Villanueva llora en vivo y lanza dura acusación contra Susy Díaz: 'A mi padre le dio un derrame'

Canales de ayuda

Si eres o conoces a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar, comunícate de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”. Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar más graves a los Centros de Emergencia Mujer (CEM) o al Servicio de Atención Urgente (SAU).

Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados). Recuerda que, ante una emergencia, los números de teléfono a los que te puedes comunicar son el 116, número de los bomberos, o al 105, número de la Central de Emergencia de la Policía Nacional del Perú.

