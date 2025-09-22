Néstor Villanueva se sinceró en la reciente edición de 'El Valor de La Verdad' y confesó que fue 'mantenido' por su expareja Flor Polo. El cantante de cumbia explicó que se debió a que hubo épocas en la cuales no tenía trabajo, y 'Florcita' aportaba para los alimentos, así como para los gastos del hogar. "Tengo que aceptar y reconocerlo porque así ha sido", comentó.

Según Villanueva, junto a su exesposa tenían una especie de acuerdo, debido a que existieron momentos donde era él quien cubría los gastos cuando a la hija de Susy Díaz no le iba tan bien. Sostuvo que dentro del matrimonio debían apoyarse el uno al otro en los momentos económicos difíciles. "Sí han habido oportunidades en que ella ha puesto el dinero de casa, como la pareja que éramos", señaló el cantante.

TE RECOMENDAMOS LUCRECIA BLACK y JHAN SANDOVAL revelan todos los SECRETOS de los AMARRES | AstroMood

Néstor Villanueva confiesa en 'EVDLV' que Flor Polo lo 'mantuvo'

Al ser consultado por Beto Ortiz sobre la dinámica económica en la relación, Néstor aseguró que eso es algo que algunos no lo ven con buenos ojos, sin embargo, se rectificó e indicó ya no compartir esa postura. "Muchas veces lo vemos mal cuando decimos que la mujer nos ha dado, por eso me corrijo. (...) Si te dijiera que nunca ha puesto (Flor) sería mentirte", indicó.

Néstor Villanueva cuenta detalles de su matrimonio

El cumbiambero fue más específico y contó en el sillón rojo que junto a expareja compartieron labores dentro de la casa, pues cuando a Florcita le tocaba estar de viaje por cuestiones de trabajo, él se quedaba atendiendo y compartiendo con sus hijos. Además, indicó que apoyó a su entonces esposa enseñándole a realizar algunas tareas del hogar.

"Cuando ella se iba de viaje a trabajar, yo siempre he compartido con mis hijos, siempre cocinaba. Por ejemplo, le enseñé a cocinar, a preparar la leche para los bebés. Crecí con mis padres que me enseñaron a desarrollarme en las labores de la casa", finalizó Villanueva.

Mira lo último de FULLMOOD De lunes a viernes a las 10:20 a.m. Ver ahora

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.