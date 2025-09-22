HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Cuto Guadalupe llora al confesar que no ve a su hijo hace 18 años y sueña con amistarse con él: “Ojalá pueda cumplirlo antes de partir de este mundo”

Luis Cuto Guadalupe protagonizó fuertes escenas de dolor al revelar por qué su hijo, que radica en Bélgica, se distanció de él.

Luis Guadalupe jugó en la liga belga de fútbol a inicios del año 2000. Foto: Composición LR/YouTube.
Luis Guadalupe jugó en la liga belga de fútbol a inicios del año 2000. Foto: Composición LR/YouTube.

Luis ‘Cuto’ Guadalupe protagonizó fuertes escenas de dolor al hablar por primera vez de su hijo Elías Guadalupe, quien actualmente tiene 21 años y radica en Bélgica. Durante una entrevista en el pódcast ‘Hazme el A-guante’, conducido por los exarqueros Diego Penny y José Carlvalho en YouTube, el empresario culinario destapó un hecho desconocido de su vida privada.

Todo se originó a raíz de una pregunta aparentemente simple que le hicieron en plena conversación: “¿Qué crees que te falta aún por cumplir?”. El semblante del exfutbolista cambió de la risa a la seriedad. Con la voz entrecortada y mirando al cielo, respondió que anhelaba ver a su hijo.

“Bueno, si me preguntas eso, ojalá que Dios quiera que pueda cumplirlo antes de que parta de este mundo, que pueda tener la posibilidad de ver a mi hijo Elías, mi hijo de Bélgica”, declaró Guadalupe entre lágrimas, mientras Diego Penny le tomaba del hombro para consolarlo y el set quedó en silencio durante algunos segundos.

Cuto Guadalupe sorprende al hablar por primera vez sobre la liberación de su sobrino 'Cri Cri': "Es complicado"

lr.pe

Cuto Guadalupe revela que la última vez que vio a su hijo tenía 3 años

En la entrevista, José Carvalho le consultó a ‘Cuto’ desde hace cuánto tiempo no veía a su hijo que radica en Europa. El exfutbolista, limpiándose las lágrimas con un papel, se tomó su tiempo para responder. “A mi hijo no lo veo desde que tenía 3 años. Él ahorita tiene 21 años”, confesó.

También reveló que no mantiene comunicación con su primogénito. “Tengo cero comunicación. He viajado, he tratado de poder conversar con él y entiendo… es válido que esté decepcionado de su papá”, señaló el empresario culinario, sin poder contener las lágrimas

Al explicar el motivo de su distanciamiento, señaló que un impedimento de salida del Perú y su carrera futbolística dificultaron que pudiera visitarlo en Bélgica.  

“Cuando yo tenía que haber ido a verlo, yo estaba jugando y no pude ir. Y cuando quise ir, tenía un impedimento de salida del país. Yo luego continué con mi carrera. Los años pasaron. El año pasado fui a Bélgica a poder tener un acercamiento con mi hijo… y bueno, eso es lo único que me queda por cumplir en lo personal”, compartió, aunque no detalló que ocurrió exactamente en ese último encuentro y prometiendo que iría este año nuevamente a verlo.

'Cuto' Guadalupe negó ser 'trabajador fantasma' de la Municipalidad de Ate: "Nunca he causado perjuicio al Estado"

lr.pe

¿Cuántos hijos tienen en total Luis Guadalupe?

Luis Cuto Guadalupe tiene un total de 5 hijos. Ellos son Luis de 24 años, Elías de 21, Ari de 16, Ci de 15 y Leo de 8 añitos. Él ha podido convivir con todos ellos, menos con Elías, quien radica en Bélgica y está distanciado de él.

Sobre a qué se dedican los dos hijos del Cuto, quienes son mayores de edad, Luis actualmente es modelo e influencer y vive en Cusco. En el caso de Elías, quien vive con su mamá, es amante de las artes marciales. Los tres restantes actualmente están en el grado escolar.

