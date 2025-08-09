María José Vigil, popularmente reconocida como 'Majo con Sabor', confirmó que volvió a tener una relación sentimental con Gino Assereto, exchico reality y figura televisiva peruana. La chef reveló que uno de los principales motivos que la atrajo nuevamente hacia él fue su “sabiduría” y la forma en que la acompaña emocionalmente. “Más que mi pareja, es una persona en la que confío, como un mejor amigo”, dijo en una reciente entrevista.

Durante su participación en el pódcast conducido por Edson Dávila, Majo expresó su admiración hacia Assereto, destacando los logros personales del también cantante. “Estoy orgullosa de todo lo que ha cumplido, es hermoso tener al lado a una persona que se ama tanto”, comentó.

Reconciliación de Gino Assereto y Majo

La reconciliación entre 'Majo con Sabor' y Gino Assereto sorprendió a sus seguidores en redes sociales, quienes recordaban que la pareja había puesto fin a su romance. Según la influencer, el reencuentro estuvo marcado por una sensación de paz y confianza mutua. “Estar con él es tranquilidad”, expresó. “Más que mi pareja, es una persona en la que confío, como un mejor amigo”, reveló Majo en la entrevista de 'Giselo', dejando claro su reconciliación con el exchico reality.

El anuncio de la separación entre 'Majo con Sabor' y Gino Assereto

Hace unas semanas, Majo sorprendió al público al confirmar, en el pódcast 'Doble Sentido' junto a Patricio Parodi y Onelia Molina, que su relación con Gino Assereto había llegado a su fin. “Quería contárselos a ustedes, Gino y yo ya no estamos”, declaró en vivo.

La chef explicó que la separación se dio por una diferencia en los objetivos de vida de cada uno, descartando cualquier conflicto personal. “Lo bueno es que no fue por algo malo, fue una decisión mutua. El amor sigue. Estamos en caminos distintos, ambos tenemos metas diferentes y para qué seguir tratando de encaminar en un lugar donde no podemos encaminarnos”, precisó.