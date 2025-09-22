HOYSuscripcion LR Focus

'Majo con sabor' sorprende con confesión sobre Gino Assereto tras abrupto final de su relación: "Pensaba en un futuro con él"

La chef peruana ‘Majo con sabor’ se sinceró sobre la ruptura de su relación con Gino Assereto, que terminó cuando él la bloqueó en redes sociales.

'Majo con sabor' se sinceró sobre su ruptura en el programa ‘Good time’, emitido el lunes 22 de septiembre en el canal de YouTube de 'Todo Good'. La chef peruana María José Vigil ofreció fuertes declaraciones sobre su expareja Gino Assereto, exintegrante de ‘Esto es guerra’. Reveló detalles de la relación, el proceso del fin de su relación y los conflictos que atravesaron, hasta llegar al punto en que él decidió bloquearla en redes sociales.

Durante este momento de sinceridad, respondió a la inquietud del productor Abneer Robles, quien le comentó: “Yo pensé que ya se iban a casar”. Ante ello, 'Majo' contestó: “¿Quieres que sea muy honesta? La verdad (...) Yo si pensaba en un futuro bonito con él”.

No obstante, la chef también fue tajante: "Siento que cuando una etapa termina, se acaba y no hay punto de retorno. ¿Volver? Para mí no". Finalmente, aclaró que actualmente está soltera y no mantiene ninguna relación sentimental.

La separación de 'Majo' y Gino Assereto se anunció a finales de julio mediante un comunicado en redes sociales, tras semanas de rumores. En el mensaje, la chef subrayó que la admiración y el respeto hacia el exintegrante de ‘Esto es guerra’ permanecen intactos, agradeciéndole por el tiempo compartido y destacando que “amar también es saber cuándo soltar”.

En el pasado, la cocinera confesó que desconocía la razón por la que Assereto la bloqueó tras la ruptura. No obstante, en el programa ‘Good time’ reveló que la relación terminó de manera directa: “De hecho, él me terminó a mí. Estuvimos intentando por varios temas, pero no funcionó”.

La chef relató que, poco después de la separación, él le pidió no hacer pública la noticia para no opacar la inauguración de su show. Sin embargo, cuando le consultaron por su presencia en el evento, respondió de un modo que ella consideró poco respetuoso. "Yo no publiqué nada porque me pidió respeto, pero esperaba lo mismo". Ante la respuesta de Assereto en su evento, 'Majo' decidió dar declaraciones sobre la ruptura durante el programa en el que participaba. Poco después, él la bloqueó en redes sociales. "Al final cada uno estaba jugando solo. Yo también jugué sola", reflexionó la chef.

