Espectáculos

Majo con Sabor niega reconciliación con Gino Assereto y revela detalles de su ruptura: “Me terminaron y me bloquearon”

La influencer Majo con Sabor negó haberse reconciliado con Gino Assereto. La chef contó que él terminó la relación sin darle explicaciones y la bloqueó en redes.

Majo con Sabor negó reconciliación con Gino Assereto. Foto: Composición LR/Youtube/Willax
Majo con Sabor negó reconciliación con Gino Assereto. Foto: Composición LR/Youtube/Willax

María José Vigil, más conocida como ‘Majo con Sabor’, salió a desmentir los rumores sobre una posible reconciliación con Gino Assereto, que habían circulado en diversos medios. La influencer aclaró en ‘Magaly TV, la firme’ que desde el 25 de julio no tiene contacto con él, pues asegura que él la bloqueó en redes tras poner fin a su relación.

“He visto en todos los canales, radios y periódicos que he vuelto con él cuando no es así. Te lo resumo así, me terminaron y me bloquearon”, comentó Majo, quien además señaló que desconoce las razones detrás de la decisión del exchico reality.

PUEDES VER: Gino Assereto publica emotivo mensaje tras su separación de Majo con Sabor: 'A veces la vida no nos da lo que queremos'

lr.pe

Majo con Sabor revela que Gino Aseretto le terminó sin explicación

El informe de ‘Magaly TV, la firme’ reveló que, luego de anunciar su separación, Majo con Sabor y Gino Assereto dejaron de seguirse mutuamente en redes sociales, mientras que la influencer empezó a publicar indirectas en sus blogs de cocina. “Para ti, la persona que me bloqueó”, se escucha en uno de los clips.

Al ser consultada sobre el destinatario de estas indirectas, Majo no quiso confirmarlo, pero sí aseguró que aún desconoce los motivos que llevaron al exparticipante de 'Esto es guerra' a terminar la relación de manera tan drástica. “No sé, le habrá incomodado las bromas que hago. Te juro que no te podría dar explicación de eso. Yo solo tengo la comunicación de que me ha bloqueado”, manifestó.

Sobre sus sentimientos tras la ruptura, añadió: “Se acabó algo muy bonito. Hizo un giro de otro lado que no tenía idea de que iba a suceder y bueno, es lo que sucede y es lo que uno tiene que aprender”. Además, señaló que espera conocer eventualmente la razón de la ruptura: “Si me provoca saber por qué ha pasado, lo voy a saber en su momento. Todo va a caer en el momento preciso”.

PUEDES VER: ¡No va más! Paul Michael deja Orquesta Candela, confirma su líder Víctor Yaipén: 'Debe estar 100% entregado'

lr.pe

Majo con Sabor anunció el final de su relación con Gino Assereto

El pasado 25 de julio, Majo con Sabor confirmó en el podcast de Patricio Parodi y Onelia Molina que su relación con Gino Assereto había terminado. “Es verdad. Yo quería contárselos a ustedes y sí, Gino y yo ya no estamos”, señaló la influencer, precisando que la ruptura se produjo apenas una semana antes.

Respecto a los motivos de la separación tras casi seis meses juntos, la cocinera aseguró que fue una decisión mutua y que el amor entre ambos permanece intacto. “Lo bueno es que no fue por algo malo, fue una decisión mutua. El amor sigue, no se ha acabado… Ambos tenemos otros objetivos en la vida. Y para qué seguir tratando de encaminar en un lugar donde no podemos encaminarnos”, fue la versión inicial de Majo con Sabor.

