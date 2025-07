La reciente relación de Gino Assereto y Majo con Sabor llegó a su fin. En los últimos días, ambos optaron por el silencio, sin embargo, los rumores crecieron cuando un reportero de ‘Amor y fuego’ le preguntó al participante del espectáculo musical 'Caballeros, el show' por la influencer. Pero este viernes 25 de julio, la misma Majo quien confirmó la ruptura. “Me siento hasta el perno, pero vengo acá porque es mi trabajo”, aclaró.



Durante una conversación con Patricio Parodi y Onelia Molina, Majo con Sabor fue consultada si era verdad que había terminado con Gino Assereto, a lo que ella indicó: “Es verdad. Yo quería contárselos a ustedes y sí, Gino y yo ya no estamos”. Al ser interrogada sobre cuándo fue el fin de su relación, respondió: “Una semanita, está calientita la situación. Fue el lunes, si no me equivoco”.

Majo con Sabor revela por qué terminó con Gino Assereto



Majo con Sabor asistió al pódcast ‘Doble sentido’ y sorprendió a Patricio Parodi y Onelia Molina al confirmar el fin de su relación con el exchico reality. Según la influencer, no sucedió nada malo y que la decisión habría sido tomada en conjunto.



“Lo bueno es que no fue por algo malo, fue una decisión mutua. El amor sigue, no se ha acabado. El amor va a estar siempre porque no se acabó porque no hay amor, sino porque estamos en caminos distintos. Ambos tenemos otros objetivos en la vida. Y para qué seguir tratando de encaminar en un lugar donde no podemos encaminarnos”, manifestó la joven.

Majo con Sabor negó que Gino Assereto le haya sido infiel



Asimismo, Majo descartó que Gino Assereto le haya sido infiel y tampoco descartó que vayan a retomar la relación. “Uno no sabe de que puede pasar a futuro. No les voy a decir que se acabó para siempre. Pero, por ahora, yo quiero estar sola, él también. Y queremos avanzar cada uno con su propio camino”.



Finalmente, Majo aseguró que sus sentimientos no han cambiado hacia Gino. “En realidad, nos amamos, es un amor muy bonito, es un amor muy sano, pero hay cosas externas que ya no dependen de nosotros, hay cosas que no viene al caso hablarlo porque no son mis temas. Yo tengo que hablar de mí, de lo que siento, lo que me está pasando a mí, pero cosas externas yo ya no puedo solucionar”, concluyó.