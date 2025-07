Majo con sabor confiesa si Jazmín Pinedo fue la razón de su ruptura con Gino Assereto: “¿Por qué tengo que meterme yo?”

María José Vigil Checa, más conocida como ‘Majo con sabor’ sorprendió al anunciar el fin de su romance con Gino Assereto la tarde del viernes 25 de julio, luego de más de seis meses de relación. La influencer oficializó la ruptura a través de un comunicado en Instagram.

Sin embargo, rápidamente surgieron rumores que apuntaban a Jazmín Pinedo, expareja de Gino y madre de su hija, como la razón de su razón de su separación. Cabe recordar que semanas atrás, Majo aseguró que el modelo todavía amaba a la popular ‘chinita’.

En ese contexto, la chef e influencer de 25 años se presentó en el podcast ‘Doble sentido’ conducido por Onelia Molina y Patricio Parodi. Allí aclaró que Jazmín Pinedo no tuvo nada que ver con el fin de su relación con el exintegrante de ‘Esto es Guerra’.

Majo asegura que Jazmín Pinedo no fue el motivo del fin de su relación con Gino Assereto

Majo con sabor aclaró en un primer momento que su declaración anterior, en la que señaló que Gino Assereto “todavía ama a Jazmín Pinedo”, fue sacada de contexto y no tuvo la intención de decir eso.

“Vi videos en donde decían que la relación se acabó porque supuestamente Gino seguía enamorado de su expareja (Jazmín Pinedo). En un evento me preguntaron si yo me pelearía con su exnovia, y yo respondí que no, que yo la voy a amar y respetar de la misma manera en que lo hace él. Y la gente asimilo que él seguía enamorado. Pero yo no lo quise decir de esa manera. Lo dije con respeto, porque es la madre de su hija”, explicó la creadora de contenido gastronómica.

Además, reafirmó que la popular ‘chinita’ no tuvo nada que ver en su rompimiento con el exintegrante de ‘EEG’, y reveló cual fue el motivo exacto de su distanciamiento.

“No tendría que tener problema con ella, porque no es mi época. Todos hemos estado con 100 personas antes y el momento es ahora. ¿Por qué tengo que meterme yo en eso y pelearme? jamás. Lo digo para que no todo se vayan hacia él y digan que él la malogro. Él no ha hecho nada. Él está en otro proceso distinto que el mío. Por eso tomamos la decisión de dejarlo y no es por ese tema (Jazmín Pinedo) para que lo tengan claro”, sentenció Majo con sabor.