Espectáculos

‘Majo con sabor’ rompe el silencio tras su ruptura con Gino Assereto y niega estar deprimida: "No íbamos por el mismo camino"

La influencer gastronómica ‘Majo con sabor’, aclaró en ‘Amor y Fuego’ que, aunque la separación de Gino Assereto le generó tristeza en su momento, hoy afronta la ruptura con madurez y sin rencores.

'Majo con sabor' aclaró los rumores tras su separación de Gino Assereto. La influencer aseguró no estar deprimida y sostuvo que no comparte la forma de vivir del exchico reality

María José Vigil Checa, más conocida en redes sociales como 'Majo con sabor', ha decidido enfrentar con madurez y transparencia el final de su relación con Gino Assereto. La influencer gastronómica habló en 'Amor y Fuego' para aclarar los rumores que circulaban sobre un supuesto estado depresivo tras la ruptura. En sus declaraciones, Majo dejó en claro que no se encuentra sumida en una depresión, aunque sí aceptó que el proceso de separación no fue sencillo y en su momento le generó tristeza.

Durante la entrevista, Majo fue clara al expresar que nunca ha sentido odio ni rencor hacia el exchico reality, sino todo lo contrario: lo respeta como persona, pero simplemente no comparte su estilo de vida. “No lo voy a odiar, no le voy a tener rencor. Lo acepto como es, pero no comparto su forma de vivir en muchos aspectos”, señaló la influencer, resaltando que su decisión se basó en la incompatibilidad de caminos y no en algún conflicto mayor.

PUEDES VER: La promesa de Greysi Ortega antes de la edición de ‘El Valor de la Verdad’: "Hoy cierro ese capítulo"

lr.pe

Uno de los aspectos que más llamó la atención de sus declaraciones fue su sorpresa ante el bloqueo que recibió de parte de Gino en redes sociales. Según contó, la decisión de terminar la relación había sido de mutuo acuerdo, por lo que no entendía la necesidad de un gesto tan radical. “Sí sabía que nuestra relación se había acabado porque fue de mutuo acuerdo, pero del bloqueo no. Se loqueó, no puedo decir nada más, se loqueó”, mencionó.

Sobre el proceso emocional tras la separación, Majo confesó que sí experimentó un periodo de tristeza, pero que no lo vive como una carga prolongada. Reconoció que es natural deprimirse cuando una etapa sentimental llega a su fin, pero también remarcó que esas emociones deben tener un tiempo y un espacio determinado. “Sí, me deprimió en el momento, pero cada quien debe deprimirse en el momento adecuado, saber en qué momento y luego seguir con tu vida, porque no vas a hundirte por algo que se puede solucionar, no te puedes morir de amor”, explicó.

PUEDES VER: Melissa Klug afirma estar en paz con Marisol 'La faraona' Ramírez y Yahaira Plasencia: “No siento odio ni rencor”

lr.pe

Asimismo, la influencer aclaró que no mantiene contacto con Gino y que tampoco lo busca. Según sus palabras, lo más recomendable en estos casos es aplicar el “contacto cero”, ya que reabrir una puerta cerrada solo genera más confusión y posibles heridas. “Lo admiro por la persona que es, por muchas cosas, y siempre le voy a desear el bien. No tenemos contacto; creo que mejor es el contacto cero; si se acaba algo, ya no se abre la puerta”, sostuvo con firmeza.

Esta posición marca una distancia clara con respecto a la posibilidad de reconciliación, dejando en evidencia que, aunque no haya malos sentimientos, la relación ya forma parte del pasado y no es un capítulo que piense reescribir. Para ella, mantener la dignidad y la coherencia es más valioso que alimentar falsas esperanzas.

