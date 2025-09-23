HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Dina Boluarte lanza mensaje a Donald Trump
Dina Boluarte lanza mensaje a Donald Trump     Dina Boluarte lanza mensaje a Donald Trump     Dina Boluarte lanza mensaje a Donald Trump     
Espectáculos

Magaly Solier fue hospitalizada de emergencia por intoxicación en Huanta: actriz fue llevada a trauma shock

La actriz Magaly Solier fue trasladada a la unidad de trauma shock del hospital de Huanta, a donde llegó luego de presuntamente haber atentado contra su vida.

Magaly Solier preocupa por su estado de salud. Foto: Captura YouTube
Magaly Solier preocupa por su estado de salud. Foto: Captura YouTube

La reconocida actriz peruana Magaly Solier fue hospitalizada de emergencia la tarde del martes 23 de septiembre en el hospital de Huanta, ubicado en la región Ayacucho, tras presentar síntomas de intoxicación. De acuerdo con información difundida por RPP Noticias, la intérprete fue trasladada directamente a la unidad de trauma shock, donde permanece bajo monitoreo del equipo médico.

Mira lo último de

FULLMOOD

De lunes a viernes a las 10:20 a.m.

Ver ahora

Noticia en desarrollo...

TE RECOMENDAMOS

Conoce a tu ARCÁNGEL PROTECTOR junto a SOFÍA ARANCIBIA y JHAN SANDOVAL | AstroMood
Notas relacionadas
Norma Martínez: "El arte es el territorio que nos permite ejercitar nuestra libertad"

Norma Martínez: "El arte es el territorio que nos permite ejercitar nuestra libertad"

LEER MÁS
La única película peruana que ha sido nominada a los Oscar en toda la historia del cine

La única película peruana que ha sido nominada a los Oscar en toda la historia del cine

LEER MÁS
Magaly Solier manda sentido mensaje tras su regreso al cine con ‘Killapa Wawan’: “La vida continúa”

Magaly Solier manda sentido mensaje tras su regreso al cine con ‘Killapa Wawan’: “La vida continúa”

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
Corazón Serrano deslumbra en concierto de Sergio George en Miami: asistentes les pedían que sigan cantando

Corazón Serrano deslumbra en concierto de Sergio George en Miami: asistentes les pedían que sigan cantando

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Sergio Galliani impacta al presentar por primera vez a sus hijas mellizas con fotos inéditas: "Con mis hermosas"

Sergio Galliani impacta al presentar por primera vez a sus hijas mellizas con fotos inéditas: "Con mis hermosas"

LEER MÁS
Pamela Franco sorprende al sincerarse sobre posible infidelidad de Christian Cueva: "Me puede pasar con él"

Pamela Franco sorprende al sincerarse sobre posible infidelidad de Christian Cueva: "Me puede pasar con él"

LEER MÁS
Gigi Mitre estalla contra influencer por llamar "serranos" a pasajeros del Metropolitano y revela denuncias en su contra: "Es un joyón"

Gigi Mitre estalla contra influencer por llamar "serranos" a pasajeros del Metropolitano y revela denuncias en su contra: "Es un joyón"

LEER MÁS
Pamela López y sus hijos con Christian Cueva sufren accidente de tránsito en la Panamericana Sur: "No sé por qué nos está pasando todo esto"

Pamela López y sus hijos con Christian Cueva sufren accidente de tránsito en la Panamericana Sur: "No sé por qué nos está pasando todo esto"

LEER MÁS
Fallece Hernán Romero Berrio, actor peruano, a los 83 años tras una larga enfermedad

Fallece Hernán Romero Berrio, actor peruano, a los 83 años tras una larga enfermedad

LEER MÁS
'Cri Cri' lo contará todo en 'El valor de la verdad' sobre denuncia en su contra y llora por Jefferson Farfán: "Me dio una puñalada"

'Cri Cri' lo contará todo en 'El valor de la verdad' sobre denuncia en su contra y llora por Jefferson Farfán: "Me dio una puñalada"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Real Madrid vs Levante EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver el partido por LaLiga de España?

Cantantes colombianos B-King y DJ Regio Clown son hallados muertos en el Estado de México

Más de 150 mil estadunidenses piden empleo en el ICE para apoyar plan antiinmigratorio de Trump y deportar a extranjeros

Espectáculos

Corazón Serrano deslumbra en concierto de Sergio George en Miami: asistentes les pedían que sigan cantando

Protagonista de película peruana ‘Nanito’ pide ayuda por los malos horarios que los cines le dieron al filme: “Por favor, asistan a las funciones”

Rafael Cardozo expone lo que realmente siente por Cachaza tras enterarse que se casará con André Bankoff

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Perumin 37 empieza con saludo del papa León XIV y fecha incierta sobre inicio de Tía María

Rosa María Palacios sobre actuar de la PNP en marcha de la Generación Z: "Son buenos para reprimir al pueblo"

Protocolo de la ONU apaga el micrófono a Dina Boluarte durante su discurso sobre igualdad de género

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota