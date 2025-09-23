Magaly Solier fue hospitalizada de emergencia por intoxicación en Huanta: actriz fue llevada a trauma shock
La actriz Magaly Solier fue trasladada a la unidad de trauma shock del hospital de Huanta, a donde llegó luego de presuntamente haber atentado contra su vida.
La reconocida actriz peruana Magaly Solier fue hospitalizada de emergencia la tarde del martes 23 de septiembre en el hospital de Huanta, ubicado en la región Ayacucho, tras presentar síntomas de intoxicación. De acuerdo con información difundida por RPP Noticias, la intérprete fue trasladada directamente a la unidad de trauma shock, donde permanece bajo monitoreo del equipo médico.
Noticia en desarrollo...