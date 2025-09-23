HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Muere actor peruano, Hernán Romero Berrio, a los 83 años
Muere actor peruano, Hernán Romero Berrio, a los 83 años     Muere actor peruano, Hernán Romero Berrio, a los 83 años     Muere actor peruano, Hernán Romero Berrio, a los 83 años     
Espectáculos

Sergio Galliani impacta al presentar por primera vez a sus hijas mellizas con fotos inéditas: "Con mis hermosas"

¡Sorpresa! Fruto de su relación con la terapeuta Claudia Lecca, Sergio Galliani tuvo mellizas a los 25 años. En redes, el actor compartió fotos con sus hijas de 33 años por primera vez, marcando un emotivo reencuentro.

Sergio Galliani tuvo a sus mellizas a los 25 años. Foto: Composición LR/Captura/YouTube/Captura/Instagram
Sergio Galliani tuvo a sus mellizas a los 25 años. Foto: Composición LR/Captura/YouTube/Captura/Instagram

Sergio Galliani, reconocido por su papel como 'Miguel Ignacio de las Casas' en la popular serie 'Al fondo hay sitio', sorprendió a sus seguidores al compartir por primera vez imágenes junto a sus hijas mellizas, Aidualc y Airam Galliani. A través de sus redes sociales, el actor peruano publicó una serie de fotos inéditas del emotivo reencuentro familiar que tuvo lugar en las playas de Vichayito, Piura. Las jóvenes, de 33 años, son fruto de la relación que el artista de 58 años tuvo con Claudia Lecca y la publicación generó gran impacto entre sus seguidores, ya que el artista había mantenido su paternidad con bajo perfil durante décadas.

El encuentro no solo marcó un momento especial en la vida personal del actor, sino que también captó la atención del público por la calidez y cercanía que transmiten las imágenes. “Con mis hermosas”, escribió Galliani como descripción de una de las fotos, donde se le ve sonriente y disfrutando del mar en compañía de sus hijas. Cabe recordar que en una entrevista pasada con El Comercio, reveló que fue padre a los 25 años, aunque hasta ahora no había hecho pública la identidad de las mellizas.

TE RECOMENDAMOS

Conoce a tu ARCÁNGEL PROTECTOR junto a SOFÍA ARANCIBIA y JHAN SANDOVAL | AstroMood
Sergio Galliani y sus mellizas. Foto: Captura Instagram

Sergio Galliani y sus mellizas. Foto: Captura Instagram

PUEDES VER: Natalie Vértiz responde a Sergio Galliani y Giovanni Ciccia por bromas pesadas EN VIVO: 'Han venido a fastidiarme'

lr.pe

Sergio Galliani presume a sus mellizas en redes sociales

A través de su cuenta oficial de Instagram, Sergio Galliani compartió una galería de aproximadamente diez fotografías que capturan distintos momentos del emotivo reencuentro con sus mellizas, Aidualc y Airam Galliani. En las imágenes, el actor se muestra disfrutando del mar, realizando actividades manuales y compartiendo una cena familiar en un ambiente relajado y cálido.

Cena de las mellizas de Sergio Galliani. Foto: Instagram

Cena de las mellizas de Sergio Galliani. Foto: Instagram

Una de las figuras que también aparece en las fotos es Vincenzo de Col, esposo de Aidualc, quien formó parte de la velada, consolidando así una reunión íntima entre padres e hijos. Las instantáneas, que rápidamente generaron reacciones positivas por parte de sus seguidores, muestran una faceta poco conocida del actor, quien ha optado por mantener gran parte de su vida privada alejada del ojo público.

Por otro lado, aunque Sergio Galliani no publicó imágenes junto a Claudia Lecca, madre de las mellizas, se sabe que ella también estuvo en Vichayito días antes, según lo evidencian las publicaciones en sus propias redes sociales. En dichas fotos, la psicoterapeuta aparece junto a Aidualc, pero no hay registros que confirmen un reencuentro entre ella y el actor.

PUEDES VER: Connie Chaparro asegura que la diferencia de edad con Sergio Galliani no afecta su relación: 'Es más activo'

lr.pe

¿Cuántos hijos tiene el actor Sergio Galliani?

Sergio Galliani es padre de cuatro hijos, cada uno en distintas etapas de su vida y fruto de relaciones significativas en su trayectoria personal. En una entrevista brindada hace unos años a El Comercio, el actor reveló que se convirtió en padre por primera vez a los 25 años con el nacimiento de sus hijas mellizas, Aidualc y Airam Galliani, a quienes recientemente presentó públicamente por primera vez en redes sociales.

Aidualc y Airam Galliani. Foto: Captura Instagram

Aidualc y Airam Galliani. Foto: Captura Instagram

Años después, tuvo a su tercera hija, Rafaella, una joven que actualmente reside en Europa, donde cursa la carrera de Ecotrofología, una disciplina enfocada en la nutrición y la ciencia de los alimentos que solo se enseña en Alemania.

Mira lo último de

FULLMOOD

De lunes a viernes a las 10:20 a.m.

Ver ahora

Por último, fruto de su actual relación con la actriz y locutora Connie Chaparro, Sergio Galliani cumplió uno de sus grandes anhelos personales: tener un hijo varón. Es así como nació Nicola, quien hoy ya es un adolescente y ha sido mostrado en varias oportunidades por sus padres en redes sociales.

Notas relacionadas
Sergio Galliani bromea sobre la confesión de amor de su esposa, Connie Chaparro: "No sé si está fingiendo"

Sergio Galliani bromea sobre la confesión de amor de su esposa, Connie Chaparro: "No sé si está fingiendo"

LEER MÁS
Sergio Galliani revela detalles del regreso de su personaje a ‘Al fondo hay sitio’: “Nachito regresa por su revancha”

Sergio Galliani revela detalles del regreso de su personaje a ‘Al fondo hay sitio’: “Nachito regresa por su revancha”

LEER MÁS
Natalie Vértiz responde a Sergio Galliani y Giovanni Ciccia por bromas pesadas EN VIVO: "Han venido a fastidiarme"

Natalie Vértiz responde a Sergio Galliani y Giovanni Ciccia por bromas pesadas EN VIVO: "Han venido a fastidiarme"

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
Corazón Serrano deslumbra en concierto de Sergio George en Miami: asistentes les pedían que sigan cantando

Corazón Serrano deslumbra en concierto de Sergio George en Miami: asistentes les pedían que sigan cantando

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Pamela López y sus hijos con Christian Cueva sufren accidente de tránsito en la Panamericana Sur: "No sé por qué nos está pasando todo esto"

Pamela López y sus hijos con Christian Cueva sufren accidente de tránsito en la Panamericana Sur: "No sé por qué nos está pasando todo esto"

LEER MÁS
Ivana Yturbe confirma fecha y lugar de su boda religiosa con Beto Da Silva: durará 3 días y será en Cusco

Ivana Yturbe confirma fecha y lugar de su boda religiosa con Beto Da Silva: durará 3 días y será en Cusco

LEER MÁS
Gigi Mitre estalla contra influencer por llamar "serranos" a pasajeros del Metropolitano y revela denuncias en su contra: "Es un joyón"

Gigi Mitre estalla contra influencer por llamar "serranos" a pasajeros del Metropolitano y revela denuncias en su contra: "Es un joyón"

LEER MÁS
Fallece Hernán Romero Berrio, actor peruano, a los 83 años tras una larga enfermedad

Fallece Hernán Romero Berrio, actor peruano, a los 83 años tras una larga enfermedad

LEER MÁS
Maju Mantilla reaparece con emotivo mensaje tras polémica por presunta infidelidad a Gustavo Salcedo con productor de 'Arriba mi gente'

Maju Mantilla reaparece con emotivo mensaje tras polémica por presunta infidelidad a Gustavo Salcedo con productor de 'Arriba mi gente'

LEER MÁS
Anthony Aranda arruina momento romántico que preparó para Melissa Paredes y ella lo expone: "Se delató"

Anthony Aranda arruina momento romántico que preparó para Melissa Paredes y ella lo expone: "Se delató"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

La región del Perú que come más chicharrón al año: familias gastan 80 soles, no es Lima ni Arequipa

Magaly Medina confirma que Ricardo Mendoza será padre por primera vez y cuenta su experiencia en el show: "Traté de pasar inadvertida"

Precio del dólar en Perú HOY, martes 23 de septiembre: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

Espectáculos

Magaly Medina confirma que Ricardo Mendoza será padre por primera vez y cuenta su experiencia en el show: "Traté de pasar inadvertida"

Balean a Dreyner Urbina, hijo de Silverio Urbina: joven de 20 fue atacado en Puente Piedra

Daddy Yankee se rinde ante la gastronomía peruana y confiesa el verdadero motivo de su visita al país: “Aquí se come a otro nivel”

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Susana Villarán EN VIVO: Poder Judicial inicia juicio oral por los casos Odebrecht y OAS

Susana Villarán asegura que sus ingresos mensuales oscilan entre los S/5.000 y que actualmente es pensionista

Tomás Gálvez: Vengo de la muerte a trabajar por recuperar la fiscalía, nada me asusta

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota