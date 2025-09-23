Sergio Galliani impacta al presentar por primera vez a sus hijas mellizas con fotos inéditas: "Con mis hermosas"

Sergio Galliani, reconocido por su papel como 'Miguel Ignacio de las Casas' en la popular serie 'Al fondo hay sitio', sorprendió a sus seguidores al compartir por primera vez imágenes junto a sus hijas mellizas, Aidualc y Airam Galliani. A través de sus redes sociales, el actor peruano publicó una serie de fotos inéditas del emotivo reencuentro familiar que tuvo lugar en las playas de Vichayito, Piura. Las jóvenes, de 33 años, son fruto de la relación que el artista de 58 años tuvo con Claudia Lecca y la publicación generó gran impacto entre sus seguidores, ya que el artista había mantenido su paternidad con bajo perfil durante décadas.

El encuentro no solo marcó un momento especial en la vida personal del actor, sino que también captó la atención del público por la calidez y cercanía que transmiten las imágenes. “Con mis hermosas”, escribió Galliani como descripción de una de las fotos, donde se le ve sonriente y disfrutando del mar en compañía de sus hijas. Cabe recordar que en una entrevista pasada con El Comercio, reveló que fue padre a los 25 años, aunque hasta ahora no había hecho pública la identidad de las mellizas.

Sergio Galliani y sus mellizas. Foto: Captura Instagram

Sergio Galliani presume a sus mellizas en redes sociales

A través de su cuenta oficial de Instagram, Sergio Galliani compartió una galería de aproximadamente diez fotografías que capturan distintos momentos del emotivo reencuentro con sus mellizas, Aidualc y Airam Galliani. En las imágenes, el actor se muestra disfrutando del mar, realizando actividades manuales y compartiendo una cena familiar en un ambiente relajado y cálido.

Cena de las mellizas de Sergio Galliani. Foto: Instagram

Una de las figuras que también aparece en las fotos es Vincenzo de Col, esposo de Aidualc, quien formó parte de la velada, consolidando así una reunión íntima entre padres e hijos. Las instantáneas, que rápidamente generaron reacciones positivas por parte de sus seguidores, muestran una faceta poco conocida del actor, quien ha optado por mantener gran parte de su vida privada alejada del ojo público.

Por otro lado, aunque Sergio Galliani no publicó imágenes junto a Claudia Lecca, madre de las mellizas, se sabe que ella también estuvo en Vichayito días antes, según lo evidencian las publicaciones en sus propias redes sociales. En dichas fotos, la psicoterapeuta aparece junto a Aidualc, pero no hay registros que confirmen un reencuentro entre ella y el actor.

¿Cuántos hijos tiene el actor Sergio Galliani?

Sergio Galliani es padre de cuatro hijos, cada uno en distintas etapas de su vida y fruto de relaciones significativas en su trayectoria personal. En una entrevista brindada hace unos años a El Comercio, el actor reveló que se convirtió en padre por primera vez a los 25 años con el nacimiento de sus hijas mellizas, Aidualc y Airam Galliani, a quienes recientemente presentó públicamente por primera vez en redes sociales.

Aidualc y Airam Galliani. Foto: Captura Instagram

Años después, tuvo a su tercera hija, Rafaella, una joven que actualmente reside en Europa, donde cursa la carrera de Ecotrofología, una disciplina enfocada en la nutrición y la ciencia de los alimentos que solo se enseña en Alemania.

Por último, fruto de su actual relación con la actriz y locutora Connie Chaparro, Sergio Galliani cumplió uno de sus grandes anhelos personales: tener un hijo varón. Es así como nació Nicola, quien hoy ya es un adolescente y ha sido mostrado en varias oportunidades por sus padres en redes sociales.