Janet Barboza llora al hablar de su hija mayor y le pide perdón en pleno programa: “El tiempo se perdió”

Janet Barboza estuvo presente en el programa ‘Esta noche’, conducido por la Chola Chabuca. Allí rompió en llanto al hablar de su hija Antonella Huárac, de 30 años, y le pidió perdón en pleno programa, reconociendo que, por motivos de trabajo, estuvo ausente durante su niñez y adolescencia, perdiéndose de momentos que ya no se repetirán.

El momento comenzó con la pregunta de la Chola Chabuca: ¿Le has pedido perdón a tu hija?, a lo que la popular ‘retoquitos’ suspiró antes de responder. “Siento que, en el caso de Antonella, soy una mamá sobreprotectora, siempre he cuidado por ella. Pero me he perdido muchos momentos importantes, he perdido tiempo de su vida, tiempo que no volverá”, confesó Barboza en un principio.

TE RECOMENDAMOS LUCRECIA BLACK y JHAN SANDOVAL revelan todos los SECRETOS de los AMARRES | AstroMood

“Yo luego de dejar de hacer la movida en Panamericana y pasarme a Willax, ella estaba más adolescente. Y era donde la tenía en el carro para llevarla al colegio, al gimnasio y le conversaba. Trataba de recuperar tiempo perdido, pero eso es mentira… El tiempo que se pierde, se perdió”, señaló la presentadora de ‘América hoy’ muy conmovida.

Janet Barboza llora al recordar que dejaba a Antonella bajo el cuidado de su madre

Janet Barboza no pudo contener las lágrimas al recordar que, gracias a su mamá, pudo dejar a Antonella bajo su cuidado mientras ella viajaba al extranjero por motivos laborales. La ‘rulitos’ explicó que nunca sintió preocupación en ese momento porque sabía que su hija estaba en lugar donde ‘siempre estuvo llena de amor’. ¿Para qué me haces llorar, chola?, para eso me traes. Los padres no tenemos un manual para saber lo que está bien o mal. Solo es intuición”, sostuvo.

Además, la conductora de 51 años afirmó que su infancia en Cajamarca fue muy dura y marcada por carencias: “Cuando no había que comer, mis abuelos cazaban palomas”, confesó. Precisamente, por esa razón, aseguró que no quería que su hija pasara por lo mismo. Por ello, cuando ganó fama, decidió invertir, comprar y ahorrar para darle una buena educación a su hija y no le falte nada. Sin embargo, reconoció que todo ese esfuerzo tuvo un gran costo.

“Mi hija ha estudiado en uno de los mejores colegios de Lima, ha estudiado en una de las mejores universidades. Pero todo eso ha tenido un precio y ha sido el tiempo que muchas veces no he podido de estar con ella”, señaló.