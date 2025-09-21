HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Marcha de la Generación Z: continúan las protestas contra Boluarte y Congreso
Marcha de la Generación Z: continúan las protestas contra Boluarte y Congreso     Marcha de la Generación Z: continúan las protestas contra Boluarte y Congreso     Marcha de la Generación Z: continúan las protestas contra Boluarte y Congreso     
Espectáculos

Janet Barboza llora al hablar de su hija mayor y le pide perdón en pleno programa: “El tiempo se perdió”

Janet Barboza protagonizó desgarrador momento en el programa de la Chola Chabuca al confesar dolorosa verdad sobre su hija Antonella Huárac, de 30 años. 

Antonella Huárac es fruto del matrimonio entre Janet Barboza y el productor Nilver Huárac. Foto: Composición LR/Instagram/América TV.
Antonella Huárac es fruto del matrimonio entre Janet Barboza y el productor Nilver Huárac. Foto: Composición LR/Instagram/América TV.

Janet Barboza estuvo presente en el programa ‘Esta noche’, conducido por la Chola Chabuca. Allí rompió en llanto al hablar de su hija Antonella Huárac, de 30 años, y le pidió perdón en pleno programa, reconociendo que, por motivos de trabajo, estuvo ausente durante su niñez y adolescencia, perdiéndose de momentos que ya no se repetirán.     

El momento comenzó con la pregunta de la Chola Chabuca: ¿Le has pedido perdón a tu hija?, a lo que la popular ‘retoquitos’ suspiró antes de responder. “Siento que, en el caso de Antonella, soy una mamá sobreprotectora, siempre he cuidado por ella. Pero me he perdido muchos momentos importantes, he perdido tiempo de su vida, tiempo que no volverá”, confesó Barboza en un principio.

TE RECOMENDAMOS

LUCRECIA BLACK y JHAN SANDOVAL revelan todos los SECRETOS de los AMARRES | AstroMood

“Yo luego de dejar de hacer la movida en Panamericana y pasarme a Willax, ella estaba más adolescente. Y era donde la tenía en el carro para llevarla al colegio, al gimnasio y le conversaba. Trataba de recuperar tiempo perdido, pero eso es mentira… El tiempo que se pierde, se perdió”, señaló la presentadora de ‘América hoy’ muy conmovida.

PUEDES VER: Janet Barboza hace inesperada confesión en 'Esta noche' y deja entrever romance con Rafael Cardozo: “Antes de Cachaza, fui yo”

lr.pe

Janet Barboza llora al recordar que dejaba a Antonella bajo el cuidado de su madre

Janet Barboza no pudo contener las lágrimas al recordar que, gracias a su mamá, pudo dejar a Antonella bajo su cuidado mientras ella viajaba al extranjero por motivos laborales. La ‘rulitos’ explicó que nunca sintió preocupación en ese momento porque sabía que su hija estaba en lugar donde ‘siempre estuvo llena de amor’. ¿Para qué me haces llorar, chola?, para eso me traes. Los padres no tenemos un manual para saber lo que está bien o mal. Solo es intuición”, sostuvo.

Además, la conductora de 51 años afirmó que su infancia en Cajamarca fue muy dura y marcada por carencias: “Cuando no había que comer, mis abuelos cazaban palomas”, confesó. Precisamente, por esa razón, aseguró que no quería que su hija pasara por lo mismo. Por ello, cuando ganó fama, decidió invertir, comprar y ahorrar para darle una buena educación a su hija y no le falte nada. Sin embargo, reconoció que todo ese esfuerzo tuvo un gran costo.     

“Mi hija ha estudiado en uno de los mejores colegios de Lima, ha estudiado en una de las mejores universidades. Pero todo eso ha tenido un precio y ha sido el tiempo que muchas veces no he podido de estar con ella”, señaló.  

Mira lo último de

FULLMOOD

De lunes a viernes a las 10:20 a.m.

Ver ahora

PUEDES VER: Janet Barboza sorprende a la 'Chola Chabuca' al exponer la cantidad exacta de operaciones que se ha hecho: "Hay que invertir"

lr.pe
Notas relacionadas
Janet Barboza sorprende a la 'Chola Chabuca' al exponer la cantidad exacta de operaciones que se ha hecho: "Hay que invertir"

Janet Barboza sorprende a la 'Chola Chabuca' al exponer la cantidad exacta de operaciones que se ha hecho: "Hay que invertir"

LEER MÁS
Janet Barboza se quiebra al exponer el sacrificio que hizo por criar a su hija con Nilver Huarác: "Ha tenido un precio"

Janet Barboza se quiebra al exponer el sacrificio que hizo por criar a su hija con Nilver Huarác: "Ha tenido un precio"

LEER MÁS
Janet Barboza hace inesperada confesión en 'Esta noche' y deja entrever romance con Rafael Cardozo: “Antes de Cachaza, fui yo”

Janet Barboza hace inesperada confesión en 'Esta noche' y deja entrever romance con Rafael Cardozo: “Antes de Cachaza, fui yo”

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
Novio de Dayanita sorprende al revelar cómo se mantiene económicamente en Lima: “Me dejaron una que otras cosas”

Novio de Dayanita sorprende al revelar cómo se mantiene económicamente en Lima: “Me dejaron una que otras cosas”

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Gustavo Salcedo conmueve con amoroso mensaje a su hija con Maju Mantilla en medio de polémica: "Siempre a tu lado estaré"

Gustavo Salcedo conmueve con amoroso mensaje a su hija con Maju Mantilla en medio de polémica: "Siempre a tu lado estaré"

LEER MÁS
Gian Piero Díaz confiesa que enfrenta enfermedad crónica que heredó a sus hijos: “En algunos momentos no la puedo combatir”

Gian Piero Díaz confiesa que enfrenta enfermedad crónica que heredó a sus hijos: “En algunos momentos no la puedo combatir”

LEER MÁS
Actor argentino, protagonista de novelas peruanas, sorprende al revelar que Maju Mantilla es su crush y la llena de elogios: "Bellísima"

Actor argentino, protagonista de novelas peruanas, sorprende al revelar que Maju Mantilla es su crush y la llena de elogios: "Bellísima"

LEER MÁS
Jonathan Rojas no se contuvo y rompió en llanto durante concierto por el aniversario de los Hermanos Yaipén

Jonathan Rojas no se contuvo y rompió en llanto durante concierto por el aniversario de los Hermanos Yaipén

LEER MÁS
Aldo Miyashiro confiesa su deseo de casarse con la actriz Gia Rosalino de 29 años: “Estoy muy enamorado”

Aldo Miyashiro confiesa su deseo de casarse con la actriz Gia Rosalino de 29 años: “Estoy muy enamorado”

LEER MÁS
Ricardo Mendoza sorprende con cariñoso mensaje a su novia tras revelarse que será padre por primera vez: "Amores"

Ricardo Mendoza sorprende con cariñoso mensaje a su novia tras revelarse que será padre por primera vez: "Amores"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Venezuela vs Brasil EN VIVO HOY por la final del Sudamericano de Vóley sub-17: juegan el segundo set

Marcha de la Generación Z: PNP empieza a lanzar las primeras bombas lacrimógenas contra manifestantes en la av. Abancay

La potencia mundial que superaría a China, Rusia y Arabia Saudita con la mayor exportación de petróleo crudo en 2050

Espectáculos

'El valor de la verdad' hoy en vivo: hora y dónde ver a Néstor Villanueva en el sillón rojo

¡Cristian Benavente es papá! Novia del futbolista enternece al compartir las primeras fotos de su bebé

Jonathan Rojas no se contuvo y rompió en llanto durante concierto por el aniversario de los Hermanos Yaipén

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Marcha de la Generación Z: PNP empieza a lanzar las primeras bombas lacrimógenas contra manifestantes en la av. Abancay

Marcha de la Generación Z EN VIVO: PNP lanza bombas lacrimógenas contra manifestantes en la avenida Abancay

César Acuña: lanzan huevos al fundador de APP durante evento proselitista en Huancayo

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota