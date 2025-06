Durante una reciente entrevista, Carol Reali, popularmente conocida como Cachaza, se pronunció sobre las fuertes declaraciones que Rafael Cardozo hizo en un pódcast conducido por Nicola Porcella. En la conversación, el exchico reality sugirió que la modelo había ingresado a una “secta de mujeres”, lo que habría provocado el quiebre de su relación. Frente a estas afirmaciones, la influencer lanzó un mensaje claro y directo, invitando a su expareja a superar el pasado.

La controversia se reavivó luego de que Rafael Cardozo, en el pódcast ‘Cómplices del desmadre’, compartiera detalles inéditos sobre la abrupta ruptura con Cachaza. Ante ello, Carol Reali utilizó un espacio en el programa ‘Amor y fuego’ para aclarar su posición y dejar en claro que su vida sigue adelante, sin importar las polémicas que se generen en torno a su nombre.

Cachaza manda contundente mensaje a Rafael Cardozo

Carol Reali no dudó en responder a las declaraciones de Rafael Cardozo, quien en el pódcast conducido por Nicola Porcella puso en duda su estabilidad emocional al insinuar que había sido influenciada por un grupo al que calificó como una secta. “Ya pasaron casi tres años desde que terminamos, así que él debería seguir con su vida y ser feliz”, señaló Cachaza en una entrevista para ‘Amor y fuego’.

La influencer destacó que no sigue ni se interesa por la vida personal del brasileño y que prefiere enfocarse en su bienestar. “Yo ni sabía que él iba a hablar de eso, no sé nada de su vida y tampoco me interesa”, agregó. Además, reconoció que las relaciones pueden cegar a las personas y que con el tiempo se aprende a poner en perspectiva lo que realmente conviene en la vida.

Respecto a los rumores de una posible infidelidad por parte de Cardozo, Carol Reali no confirmó ni negó, pero sostuvo que ella hizo todo lo correcto durante el tiempo que estuvieron juntos. “Lo único que me importa es mi paz mental y tranquilidad. Si él cometió errores, que se haga responsable”, expresó con firmeza, dejando en claro que su prioridad es mantener su integridad.

Rafael Cardozo revela que Cachaza entró a una secta antes de terminar su relación

En el pódcast ‘Cómplices del desmadre’, Rafael Cardozo sorprendió a los oyentes con declaraciones que dieron pie a una nueva polémica. El exchico reality habló abiertamente sobre su relación de 11 años con Carol Reali y explicó que, según él, el distanciamiento comenzó cuando ella se involucró en un grupo del que él bromeó llamándolo una “secta de mujeres”.

El brasileño compartió la anécdota con Nicola Porcella y Karina Torres, señalando que en medio de la relación la rutina se volvió monótona, pero fue la supuesta influencia de ese grupo lo que desencadenó el quiebre definitivo. “Le lavaron la cabeza”, afirmó con ironía, mientras sus interlocutores comentaban el asunto entre risas, aunque con cierto grado de incomodidad.