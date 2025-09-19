HOYSuscripcion LR Focus

Congreso firmó norma para autorizar liberación de AFP
Espectáculos

Janet Barboza hace inesperada confesión y deja entrever romance con Rafael Cardozo: “Antes de Cachaza, fui yo”

En el programa 'Esta noche', la popular ‘Rulitos’ habló de su vida, sus cirugías y dejó entrever un posible romance con Rafael Cardozo antes de su relación con Cachaza.

Janet Barboza se presentará en 'Esta noche'. Foto: composición LR/difusión
Janet Barboza se presentará en 'Esta noche'. Foto: composición LR/difusión

Janet Barboza vuelve a dar que hablar. La conductora de televisión estará en la siguiente edición de 'Esta noche', el programa de La Chola Chabuca, donde sorprenderá con revelaciones sobre su vida personal y profesional. En el adelanto difundido, la popular 'Rulitos' dejó entrever que mantuvo un vínculo especial con Rafael Cardozo antes de que el brasileño iniciara su mediática relación con Carol Reali, más conocida como Cachaza.

“Antes de Cachaza, fui yo”, confesó Janet Barboza en el adelanto del programa que se emitirá este sábado 20 de setiembre. Sus declaraciones han generado expectativa, pues se trata de una confesión que revive un episodio poco conocido de la vida sentimental del exchico reality.

Janet Barboza revela posible romance con Rafael Cardozo en 'Esta noche'

Durante su participación en 'Esta noche', Janet Barboza no solo hablará sobre Rafael Cardozo. La conductora contará detalles de su trayectoria en la televisión, además de abordar aspectos más íntimos de su vida, como sus cirugías plásticas. Fiel a su estilo, reconoció que tiene algunos “retoquitos”, nombre con el que Magaly Medina bautizó los arreglos estéticos a los que se ha sometido.

Cabe recordar que no es la primera vez que la 'Rulitos' menciona su cercanía con Rafael Cardozo. En 2021, durante 'América hoy', contó que lo conoció en su segundo día en Perú, cuando él participó como modelo en un tributo a su carrera. “Lo conocí antes de Cachaza, al día siguiente que Rafael llega a Perú, yo lo conozco. El gran Ernesto Pimentel me hizo un tributo por mi carrera y él era el modelo”, afirmó en aquella ocasión.

Rafael Cardozo admite que fue infiel a su pareja

Rafael Cardozo, en una edición pasada de 'América hoy', admitió haber sido infiel en algún momento de su vida. La revelación se produjo en medio de una dinámica dedicada a debatir sobre la infidelidad en las relaciones de pareja. El exintegrante de 'Esto es guerra' apareció en medio de una conversación sobre las profesiones con mayor índice de engaños, como los guardias de seguridad, doctores y taxistas. Fue entonces cuando Janet Barboza lo desafió a hablar sobre su propia fidelidad. Ante la presión, Cardozo confesó sin rodeos: “Sí, yo fui infiel”, dejando atónitos a los presentes.

