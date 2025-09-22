HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Pamela Franco negó estar embarazada de Christian Cueva tras fuertes rumores: "Comí dos panes con chicharrón"

La cantante de cumbia respondió sin rodeos a los rumores y aseguró que ni el matrimonio ni los hijos forman parte de sus planes con Christian Cueva por ahora.

Pamela Franco descartó tener planes de tener una segundo bebé. Foto: composición LR/difusión
Pamela Franco decidió romper su silencio y aclarar los rumores que la vinculaban con un supuesto embarazo de Christian Cueva. La cantante de cumbia fue señalada en redes sociales luego de ser captada con un vientre ligeramente abultado durante algunas presentaciones, lo que generó especulaciones sobre una posible dulce espera.

En declaraciones para el programa 'Amor y fuego', la artista descartó esté esperando un hijo del futbolista del Emelec de Ecuador y explicó que el cambio en su figura se debió a un descuido en su alimentación. “No estoy embarazada, me comí de repente dos panes con chicharrón de más, que también estoy en mi derecho, pero nada. Ya me puse a dieta, así que no se preocupen”, aclaró con humor.

PUEDES VER: Rafael Cardozo admite error al pedirle matrimonio a Cachaza tras revelarse su próxima boda: 'Estábamos en problemas'

Pamela Franco descartó embarazo y confiesa que no está en sus planes tener un segundo hijo

La cantante de cumbia también explicó que el vestuario que utilizó en algunos de sus conciertos influyó en las especulaciones, ya que no la favorecía y podía dar una imagen equivocada. “El vestuario también, como es de pedrería, hace un poquito de bulto, pero tampoco es cosa del otro mundo”, señaló.

Pamela Franco se sinceró y aseguró que no tiene planes de maternidad y que, junto con Christian Cueva, el tema de tener hijos no está en su agenda. “Ahorita no es un tema de conversación para mí, ni para él. Tanto el matrimonio como los hijos es un tema que no cabe en conversación entre los dos porque hay temas que resolver”, manifestó.

PUEDES VER: Novia de Ricardo Mendoza se pronuncia tras revelarse que espera un bebé con el comediante: 'Estamos formando una familia'

Pamela Franco y su firme postura sobre la infidelidad

Durante la entrevista, Pamela Franco también fue consultada sobre la posibilidad de perdonar una infidelidad de Christian Cueva. La cantante respondió con contundencia que no lo haría bajo ninguna circunstancia. “Yo creo que no, es un tema de tampoco a conversar. Creo que esa pregunta me la han hecho incluso cuando he estado con otra persona”, señaló tajante.

Con estas declaraciones, la artista dejó en claro que los rumores sobre un posible embarazo no son ciertos y reafirmó que, pese a su relación con el futbolista, sus prioridades actuales están lejos del matrimonio y la maternidad.

