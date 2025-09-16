Pamela López fue consultada por la prensa sobre la supuesta llamada de Cueva. Foto: Composición LR

Pamela López fue consultada por la prensa sobre la supuesta llamada de Cueva. Foto: Composición LR

Pamela López volvió a estar en medio de la polémica luego de que Amor y Fuego revelara que Christian Cueva habría tenido un acercamiento con ella. De acuerdo con la información que soltó dicho medio, el futbolista se habría comunicado con ella para expresarle que aún la quiere.

La revelación causó asombro, ya que actualmente el jugador de Emelec mantiene una relación con Pamela Franco, quienes en las últimas semanas se han dejado ver ante cámaras muy cariñoso. Pese a ello, Cueva habría reiterado su cariño a la madre de sus hijos.

Pamela López y su contundente respuesta ante la consulta

En imágenes difundidas por el programa de Gigi Mitre y Rodrigo Gonzáles, Pamela López fue abordada en un estacionamiento por un reportero que le consultó sobre la supuesta información.

“Pamela, nos ha llegado la información de que Cueva te habría llamado y habría dicho que eres el amor de su vida, que siempre te va a querer y amar. ¿Es cierto eso?”

Pamela López abordada por las cámaras de Amor y Fuego. Captura: Willax

La expareja del ‘Aladino’ no negó la versión, pero tampoco dio detalle alguno. Con el rostro serio y en total silencio que hablaba por sí solo, la influencer salió por una puerta y la cerró tras de sí ante las preguntas de la prensa, olvidándose de su pareja Paul Michael, quien se quedó entre los reporteros viendo cómo Pamela se alejaba sin mirar atrás.

López marca distancia y afirma que sus hijos no conocerán a Pamela Franco

Mientras Christian Cueva se muestra cada vez más cariñoso con la cantante de cumbia, dejando atrás todo tipo de rumor de crisis en su relación, la popular “Kitty Pam” dejó en claro que no permitiría que la nueva pareja del futbolista conozca a sus hijos ya que, según ella, los niños han generado un concepto sobre Franco.

“¡No! “A pesar de que son pequeñitos, son niños que son muy inteligentes y se dan cuenta de todo. Saben muchas cosas, hay muchas cosas que les he obviado, pero finalmente son ellos, ¿no? Y ellos en este momento no hay forma que conozcan a la otra persona”, añadió.