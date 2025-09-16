Sonido 2000 celebra sus 50 años de historia musical con un gran concierto el sábado 20 de septiembre en El Huaralino. Foto: Sandy Carrión/La República/Instagram | Foto: Sandy Carrión/La República/Instagram

La agrupación Sonido 2000 se prepara para celebrar por todo lo alto sus años de historia musical. Con un poco de pena por los que no están, pero con mucha alegría por lo que se viene, Alvin Trigozo y Clint Trigozo ya tienen casi todo listo para ofrecer un gran concierto por los 50 años de historia musical del grupo que fundó su padre, Tulio Trigozo Reátegui, quien partió a la eternidad en plena pandemia por el COVID-19.

Alvin Trigozo y Clint Trigozo, líderes de Sonido 2000, se mostraron emocionados al anunciar que celebrarán sus ‘bodas de oro’ este sábado 20 de septiembre en El Huaralino (Panamericana Norte y Óvalo Naranjal, Los Olivos). Las entradas están a la venta en Vaope y habrá boletos 2x1 de 5:00 p.m. a 7:00 p.m.

Sonido 2000 tendrá grandes invitados en su aniversario



Alvin Trigozo y Clint Trigozo, vocalista de Sonido 2000, revelaron que contarán con grandes invitados para su 50 aniversario. Una de las primeras en confirmar su presencia fue Pamela Franco, quien en los últimos días ha dado de qué hablar por su supuesto embarazo. También estará el cantante Óscar Manuel Valdiviezo, reconocido por su voz romántica.

Otra de las agrupaciones que acompañará a Sonido 2000 en El Huaralino es ‘El Lobo’ y la Sociedad Privada, que hará bailar con temas como ‘Juraste amarte’, ‘Luciérnaga’, ‘Trago amargo’, ‘Loco por ti’, etc.

La agrupación, fundada en 1975 por Tulio Trigozo, es un ícono de la cumbia amazónica. Sus temas más destacados incluyen 'Mi cariñito' y 'Mensaje de amor', consolidando su legado musical. Foto: Sandy Carrión/La República

¿Cuál es el origen de Sonido 2000?



Alvin Trigozo y Clint Trigozo contaron el inicio de Sonido 2000, que fue fundado en 1975. Según dijeron, durante la década de 1970, muchas personas creían que el mundo llegaría a su fin en el año 2000. Inspirado por esta idea apocalíptica, Tulio Trigozo Reátegui decidió crear la banda sonora de ese supuesto final.

Aunque el fin del mundo nunca llegó, la agrupación originaria de Tarapoto, en la región San Martín, se consolidó como uno de los pilares fundamentales de la cumbia amazónica, junto a íconos como Los Mirlos y Juaneco y su Combo.

Trigozo Reátegui , reconocido por su virtuosismo en la primera guitarra y su faceta de compositor, tomó influencias musicales de Enrique Delgado (fundador de Los Destellos), además de leyendas del rock como Led Zeppelin y Jimi Hendrix. Entre sus temas más recordados destacan ‘Mi cariñito’, ‘Mensaje de amor’ y ‘Lamento chacarero’.

